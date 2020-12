Monday, Nov. 30 EAST Penn St. 87, St. Francis (Pa.) 54 Towson 95, La Salle 66 SOUTH Buffalo 80, James…

Monday, Nov. 30

EAST

Penn St. 87, St. Francis (Pa.) 54

Towson 95, La Salle 66

SOUTH

Buffalo 80, James Madison 64

Clemson 80, Charlotte 73

FAU 93, North Florida 81

Howard 87, Mount St. Mary’s 83

MIDWEST

DePaul 128, Chicago St. 66

Gonzaga 54, South Dakota 50

FAR WEST

Arizona St. 62, Saint Mary’s (Cal) 53

___

