US Open Results

Thursday At USTA Billie Jean King National Tennis Center New York Purse: $21,656,000 Surface: Hardcourt outdoor

NEW YORK (AP) _ Results Thursday from US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Second Round

Karen Khachanov (11), Russia, def. Andrey Kuznetsov, Russia, 6-3, 6-4, 6-1.

Roberto Bautista-Agut (8), Spain, def. Miomir Kecmanovic, Serbia, 6-3, 3-6, 6-3, 6-4.

Alex de Minaur (21), Australia, def. Richard Gasquet, France, 6-4, 6-3, 6-7 (6), 7-5.

Andrey Rublev (10), Russia, def. Gregoire Barrere, France, 6-2, 6-4, 7-6 (4).

Casper Ruud (30), Norway, def. Emil Ruusuvuori, Finland, 6-4, 6-3, 3-2, ret.

Marin Cilic (31), Croatia, def. Norbert Gombos, Slovakia, 6-3, 1-6, 7-6 (2), 7-5.

Dominic Thiem (2), Austria, def. Sumit Nagal, India, 6-3, 6-3, 6-2.

Jeffrey John Wolf, United States, def. Roberto Carballes Baena, Spain, 6-2, 6-4, 6-3.

Salvatore Caruso, Italy, def. Ernesto Escobedo, United States, 3-6, 6-4, 6-3, 6-4.

Vasek Pospisil, Canada, def. Milos Raonic (25), Canada, 6-7 (1), 6-3, 7-6 (4), 6-3.

Matteo Berrettini (6), Italy, def. Ugo Humbert, France, 6-4, 6-4, 7-6 (6).

Frances Tiafoe, United States, def. John Millman, Australia, 7-6 (6), 3-6, 1-6, 6-3, 6-3.

Marton Fucsovics, Hungary, def. Grigor Dimitrov (14), Bulgaria, 6-7 (5), 7-6 (4), 3-6, 6-4, 6-1.

Daniil Medvedev (3), Russia, def. Christopher Oconnell, Australia, 6-3, 6-2, 6-4.

Women’s Singles

Second Round

Ons Jabeur (27), Tunisia, def. Kaia Kanepi, Estonia, 7-6 (8), 6-0.

Donna Vekic (18), Croatia, def. Patricia Maria Tig, Romania, 6-2, 6-1.

Tsvetana Pironkova, Bulgaria, def. Garbine Muguruza (10), Spain, 7-5, 6-3.

Maria Sakkari (15), Greece, def. Bernarda Pera, United States, 2-6, 6-3, 6-2.

Amanda Anisimova (22), United States, def. Katrina Scott, United States, 4-6, 6-4, 6-1.

Sofia Kenin (2), United States, def. Leylah Annie Fernandez, Canada, 6-4, 6-3.

Karolina Muchova (20), Czech Republic, def. Anna Kalinskaya, Russia, 6-3, 7-6 (4).

Sorana Cirstea, Romania, def. Johanna Konta (9), Britain, 2-6, 7-6 (5), 6-4.

Alize Cornet, France, def. Ysaline Bonaventure, Belgium, 7-6 (4), 6-3.

Sloane Stephens (26), United States, def. Olga Govortsova, Belarus, 6-2, 6-2.

Madison Keys (7), United States, def. Aliona Bolsova Zadoinov, Spain, 6-2, 6-1.

Serena Williams (3), United States, def. Margarita Gasparyan, Russia, 6-2, 6-4.

Victoria Azarenka, Belarus, def. Aryna Sabalenka (5), Belarus, 6-1, 6-3.

Men’s Doubles

Second Round

Robert Farah and Juan Sebastian Cabal (1), Colombia, def. Jurgen Melzer, Austria, and Edouard Roger-Vasselin, France, 6-2, 6-3.

Horia Tecau, Romania, and Jean-Julien Rojer, Netherlands, def. Jonny O Mara, Britain, and Marcelo Arevalo-Gonzalez, El Salvador, 6-7 (3), 6-2, 6-4.

Kevin Krawietz and Andreas Mies (6), Germany, def. Luke Saville and Max Purcell, Australia, 7-6 (4), 6-7 (5), 6-4.

Jamie Murray and Neal Skupski, Britain, def. Ivan Dodig, Croatia, and Filip Polasek (4), Slovakia, 6-3, 7-5.

Michael Venus, New Zealand, and John Peers, Australia, def. Nicholas Monroe and Nathaniel Lammons, United States, 6-4, 6-2.

Matwe Middelkoop, Netherlands, and Marcelo Demoliner, Brazil, def. Nicolas Mahut, France, and Jan-Lennard Struff, Germany, 6-7 (4), 7-6 (5), 6-3.

Jack Sock and Jack Withrow, United States, def. Aisam-ul-Haq Qureshi, Pakistan, and Dominic Inglot, Britain, 6-7 (5), 7-6 (2), 7-6 (5).

Women’s Doubles

Second Round

Kveta Peschke, Czech Republic, and Demi Schuurs (4), Netherlands, def. Darija Jurak, Croatia, and Sharon Fichman, Canada, 6-2, 7-6 (6).

Xu Yifan, China, and Nicole Melichar (3), United States, def. Kirsten Flipkens and Alison van Uytvanck, Belgium, 6-4, 7-6 (4).

Alla Kudryavtseva, Russia, and Oksana Kalashnikova, Georgia, def. Jennifer Brady and Caroline Dolehide, United States, 2-6, 6-4, 7-5.

Anna-Lena Friedsam, Germany, and Katerina Siniakova (8), Czech Republic, def. Christina McHale and Usue Maitane Arconada, United States, 6-4, 6-3.

Shuko Aoyama and Ena Shibahara (6), Japan, def. Bernarda Pera and Ann Li, United States, 6-4, 7-5.

Alison Riske, United States, and Gabriela Dabrowski, Canada, def. Natela Dzalamidze and Irina Khromacheva, Russia, 6-3, 6-2.

Shelby Rogers and Jessica Pegula, United States, def. Aliaksandra Sasnovich, Belarus, and Viktoria Kuzmova, Slovakia, 6-1, 6-4.

Kristina Mladenovic, France, and Timea Babos (1), Hungary, def. Kaitlyn Christian, United States, and Giuliana Olmos, Mexico, 6-2, 6-2.

