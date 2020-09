US Open Results

Tuesday At USTA Billie Jean King National Tennis Center New York Purse: $21,656,000 Surface: Hardcourt outdoor NEW YORK (AP) _…

Tuesday

At USTA Billie Jean King National Tennis Center

New York

Purse: $21,656,000

Surface: Hardcourt outdoor

NEW YORK (AP) _ Results Tuesday from US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center (seedings in parentheses):

Men’s Singles

First Round

Andrey Kuznetsov, Russia, def. Sam Querrey, United States, 6-4, 7-6 (6), 6-2.

Sumit Nagal, India, def. Bradley Klahn, United States, 6-1, 6-3, 3-6, 6-1.

Dominic Thiem (2), Austria, def. Jaume Munar, Spain, 7-6 (6), 6-3, ret.

Emil Ruusuvuori, Finland, def. Aljaz Bedene, Slovenia, 6-3, 3-6, 6-1, 4-6, 6-1.

Casper Ruud (30), Norway, def. Mackenzie McDonald, United States, 4-6, 4-6, 6-4, 6-3, 6-2.

Karen Khachanov (11), Russia, def. Jannik Sinner, Italy, 3-6, 6-7 (7), 6-2, 6-0, 7-6 (4).

Andrey Rublev (10), Russia, def. Jeremy Chardy, France, 6-4, 6-4, 6-3.

Andy Murray, Britain, def. Yoshihito Nishioka, Japan, 4-6, 4-6, 7-6 (5), 7-6 (4), 6-4.

Norbert Gombos, Slovakia, def. Radu Albot, Moldova, 6-4, 6-1, 6-4.

Gregoire Barrere, France, def. Taro Daniel, Japan, 6-3, 6-4, 3-6, 6-1.

Marin Cilic (31), Croatia, def. Denis Kudla, United States, 6-7 (3), 3-6, 7-5, 7-5, 6-3.

Felix Auger-Aliassime (15), Canada, def. Thiago Monteiro, Brazil, 6-3, 6-7 (7), 7-6 (6), 7-6 (6).

Daniel Evans (23), Britain, def. Thiago Seyboth Wild, Brazil, 6-2, 6-1, 7-6 (5).

Jeffrey John Wolf, United States, def. Guido Pella (29), Argentina, 6-2, 0-6, 6-3, 6-3.

Vasek Pospisil, Canada, def. Philipp Kohlschreiber, Germany, 7-6 (4), 7-5, 7-6 (3).

Women’s Singles

First Round

Garbine Muguruza (10), Spain, def. Nao Hibino, Japan, 6-4, 6-4.

Elise Mertens (16), Belgium, def. Laura Siegemund, Germany, 6-2, 6-2.

Amanda Anisimova (22), United States, def. Viktoriya Tomova, Bulgaria, 7-5, 7-5.

Sorana Cirstea, Romania, def. Christina McHale, United States, 6-4, 7-5.

Tsvetana Pironkova, Bulgaria, def. Liudmila Samsonova, Russia, 6-2, 6-3.

Ysaline Bonaventure, Belgium, def. Zhang Shuai (25), China, 4-6, 6-3, 6-2.

Margarita Gasparyan, Russia, def. Monica Puig, Puerto Rico, 6-3, 6-7 (0), 6-0.

Johanna Konta (9), Britain, def. Heather Watson, Britain, 7-6 (7), 6-1.

Katrina Scott, United States, def. Natalia Vikhlyantseva, Russia, 7-6 (3), 6-2.

Sara Sorribes Tormo, Spain, def. Claire Liu, United States, 6-2, 6-4.

Sofia Kenin (2), United States, def. Yanina Wickmayer, Belgium, 6-2, 6-2.

Alize Cornet, France, def. Lauren Davis, United States, 6-3, 1-6, 6-0.

Madison Keys (7), United States, def. Timea Babos, Hungary, 6-1, 6-1.

Leylah Annie Fernandez, Canada, def. Vera Zvonareva, Russia, 6-4, 7-5.

Anna Kalinskaya, Russia, def. Nina Stojanovic, Serbia, 6-4, 6-3.

Serena Williams (3), United States, def. Kristie Ahn, United States, 7-5, 6-3.

Kaia Kanepi, Estonia, def. Katerina Siniakova, Czech Republic, 6-1, 6-2.

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.