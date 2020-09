Tour de France Results

Saturday 8th Stage An 88 mile ride from Cazeres to Loudenvielle 1. Nans Peters, France AG2R la Mondiale, 4:02:12. 2.…

Saturday 8th Stage An 88 mile ride from Cazeres to Loudenvielle

1. Nans Peters, France AG2R la Mondiale, 4:02:12.

2. Toms Skujins, Latvia, Trek-Segafredo, 00:47.

3. Carlos Verona Quintanilla, Spain, Movistar Team, same time.

4. Ilnur Zakarin, Russia, CCC Team, 01:09.

5. Neilson Powless, United States, EF Pro Cycling, 01:41.

6. Ben Hermans, Belgium, Israel Start-Up Nation, 03:42.

7. Quentin Pacher, France, B&B Hotels-Vital Concept, same time.

8. Soren Kragh Andersen, Denmark, Team Sunweb, 04:04.

9. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emitates, 06:00.

10. Romain Bardet, France, AG2R la Mondiale, 06:38.

11. Miguel Angel Lopez Moreno, Colombia, Astana Pro Team, 06:40.

12. Adam Yates, Britain, Mitchelton-Scott, same time.

13. Egan Arley Bernal Gomez, Colombia, Ineos Grenadiers, same time.

14. Mikel Landa Meana, Spain, Bahrain McLaren, same time.

15. Guillaume Martin, France, Cofidis, same time.

16. Primoz Roglic, Slovenia, Team Jumbo-Visma, same time.

17. Nairo Quintana, Colombia, Team Arkea-Samsic, same time.

18. Rigoberto Uran, Colombia, EF Pro Cycling, same time.

19. Richie Porte, Australia, Trek-Segafredo, same time.

20. Emric Mas Nicolau, Spain, Movistar Team. 07:18.

21. Damiano Cruso, Italy, Bahrain McLaren, same time.

22. Bauke Mollema, Netherlands, Trek-Segafredo, same time.

23. Richard Carapaz, Ecuador, Ineos Grendiers, same time.

24. Pierre Rolland, France, B&B Hotels-Vital Concept, same time.

Overall Standings (8 stages)

1. Adam Yates, Britain, Mitchelton-Scott, 34:44:52.

2. Primoz Roglic, Slovenia, Team Jumbo-Visma, :03.

3. Guillaume Martin, France, Cofidis :09.

4. Romain Bardet, France, AG2R la Mondiale, :11.

5. Egan Arley Bernal Gomez, Colombia, Ineos Grenadiers, :13.

6. Nairo Quintana, Colombia, Team Arkea-Samsic, :13.

7. Miguel Angel Lopez Moreno, Colombia, Astana Pro Team, :13.

8. Rigoberto Uran, Colombia, EF Pro Cycling, :13.

9. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates, :48.

10. Enric Mas, Spain, Movistar Team, 1:00.

