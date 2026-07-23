Sports on TV for Friday, July 24

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Friday, July 24
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
11 p.m.
FS2 — AFL: Gold Coast at Carlton
2 a.m. (Saturday)
FS2 — AFL: Essendon at Hawthorn
2:30 a.m. (Saturday)
FS1 — AFL: Sydney at Greater Western Sydney
AUTO RACING
7:30 a.m.
APPLE TV — Formula 1: Practice, Hungaroring, Mogyoród, Hungary
11 a.m.
APPLE TV — Formula 1: Practice, Hungaroring, Mogyoród, Hungary
1 p.m.
TRUTV — NASCAR Cup Series: Practice, Indianapolis Motor Speedway, Speedway, Ind.
3 p.m.
FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Practice, Lucas Oil Indianapolis Raceway Park, Indianapolis
4:05 p.m.
FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Qualifying, Lucas Oil Indianapolis Raceway Park, Indianapolis
5:30 p.m.
FS1 — ARCA Menards Series: LIUNA 150 presented by IDEAL Door, Lucas Oil Indianapolis Raceway Park, Indianapolis
8 p.m.
FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: NASCAR Craftsman Truck Series Race at IRP, Lucas Oil Indianapolis Raceway Park, Indianapolis
10 p.m.
FS1 — NHRA: Qualifying, Pacific Raceways, Kent, Wash. (taped)
6:30 a.m. (Saturday)
APPLE TV — Formula 1: Practice, Hungaroring, Mogyoród, Hungary
CYCLING
7 a.m.
NBCSN — UCI: Tour de France, Stage 19
FLAG FOOTBALL
10 a.m.
NFLN — 2026 NFL FLAG Football Championships: TBD, Boys 14U Round of 16 Game 1, Westfield, Ind.
11 a.m.
NFLN — 2026 NFL FLAG Football Championships: TBD, Boys 14U Round of 16 Game 2, Westfield, Ind.
Noon
NFLN — 2026 NFL FLAG Football Championships: TBD, High School Girls Division Round of 16 Game 3, Westfield, Ind.
1 p.m.
NFLN — 2026 NFL FLAG Football Championships: TBD, High School Girls Division Round of 16 Game 4, Westfield, Ind.
2 p.m.
NFLN — 2026 NFL FLAG Football Championships: TBD, Boys 14U Round of 16 Game 5, Westfield, Ind.
3 p.m.
ESPN2 — 2026 NFL FLAG Football Championships: TBD, High School Girls Division Round of 16 Game 5, Westfield, Ind.
NFLN — 2026 NFL FLAG Football Championships: TBD, Boys 14U Round of 16 Game 6, Westfield, Ind.
4 p.m.
ESPN2 — 2026 NFL FLAG Football Championships: TBD, High School Girls Division Round of 16 Game 6, Westfield, Ind.
NFLN — 2026 NFL FLAG Football Championships: TBD, High School Girls Division Round of 16 Game 7, Westfield, Ind.
5 p.m.
ESPN — 2026 NFL FLAG Football Championships: TBD, Boys 14U Round of 16 Game 7, Westfield, Ind.
NFLN — 2026 NFL FLAG Football Championships: TBD, High School Girls Division Round of 16 Game 8, Westfield, Ind.
6 p.m.
ESPN2 — 2026 NFL FLAG Football Championships: TBD, Boys 14U Round of 16 Game 8, Westfield, Ind.
NFLN — 2026 NFL FLAG Football Championships: TBD, Boys 14U Round of 16 Game 8, Westfield, Ind.
GOLF
4:30 a.m.
GOLF — LPGA Tour: ISPS HANDA Women’s Scottish Open, Second Round, Dundonald Links, Gailes, North Ayrshire, Scotland
8 a.m.
FS2 — LIV Golf League: Second Round, JCB Golf & Country Club, Rocester, England
8:30 a.m.
GOLF — PGA Tour Champions: ISPS HANDA Senior Open, Second Round, Gleneagles Hotel (Kings Course), Auchterarder, Scotland
4 p.m.
GOLF — PGA Tour: 3M Open, Second Round, TPC Twin Cities, Blaine, Minn.
5:30 a.m. (Saturday)
GOLF — LPGA Tour: ISPS HANDA Women’s Scottish Open, Third Round, Dundonald Links, Gailes, North Ayrshire, Scotland
HORSE RACING
1 p.m.
FS2 — Saratoga Live
MLB BASEBALL
4 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Colorado at Milwaukee (4:10 p.m.) OR Arizona at Washington (6:45 p.m.)
6:40 p.m.
APPLE TV — N.Y. Yankees at Philadelphia
7 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Cleveland at Tampa Bay (7:10 p.m.) OR Arizona at Washington (joined in progress) (6:45 p.m.)
7:10 p.m.
APPLE TV — Toronto at Boston
RUGBY (MEN’S)
5:55 a.m.
FS2 — NRL: Melbourne at South Sydney
TBT BASKETBALL
7 p.m.
FS2 — TBT: Hall In at Boeheim’s Army, First Round – Game 3 (if necessary)
9 p.m.
FS2 — TBT: The Enchantment at Aftershocks, First Round – Game 3 (if necessary)
TENNIS
5 a.m.
TENNIS CHANNEL — Kitzbuhel-ATP Semifinals; Estoril-ATP, Hamburg-WTA, & Prague-WTA Quarterfinals
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Kitzbuhel-ATP Semifinals; Estoril-ATP, Hamburg-WTA, & Prague-WTA Quarterfinals
TRACK AND FIELD
6 p.m.
NBCSN — USATF: 2026 Toyota USATF Outdoor & Para National Championships, New York
WNBA BASKETBALL
8 p.m.
ESPN — WNBA Shooting Stars and 3-Point Contest: From Chicago
X GAMES
9 p.m.
ESPN — MoonPay X Games New Orleans 2026: Day 1, New Orleans
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