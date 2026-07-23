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Sports on TV for Friday, July 24

The Associated Press

July 23, 2026, 10:16 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Friday, July 24

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

11 p.m.

FS2 — AFL: Gold Coast at Carlton

2 a.m. (Saturday)

FS2 — AFL: Essendon at Hawthorn

2:30 a.m. (Saturday)

FS1 — AFL: Sydney at Greater Western Sydney

AUTO RACING

7:30 a.m.

APPLE TV — Formula 1: Practice, Hungaroring, Mogyoród, Hungary

11 a.m.

APPLE TV — Formula 1: Practice, Hungaroring, Mogyoród, Hungary

1 p.m.

TRUTV — NASCAR Cup Series: Practice, Indianapolis Motor Speedway, Speedway, Ind.

3 p.m.

FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Practice, Lucas Oil Indianapolis Raceway Park, Indianapolis

4:05 p.m.

FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Qualifying, Lucas Oil Indianapolis Raceway Park, Indianapolis

5:30 p.m.

FS1 — ARCA Menards Series: LIUNA 150 presented by IDEAL Door, Lucas Oil Indianapolis Raceway Park, Indianapolis

8 p.m.

FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: NASCAR Craftsman Truck Series Race at IRP, Lucas Oil Indianapolis Raceway Park, Indianapolis

10 p.m.

FS1 — NHRA: Qualifying, Pacific Raceways, Kent, Wash. (taped)

6:30 a.m. (Saturday)

APPLE TV — Formula 1: Practice, Hungaroring, Mogyoród, Hungary

CYCLING

7 a.m.

NBCSN — UCI: Tour de France, Stage 19

FLAG FOOTBALL

10 a.m.

NFLN — 2026 NFL FLAG Football Championships: TBD, Boys 14U Round of 16 Game 1, Westfield, Ind.

11 a.m.

NFLN — 2026 NFL FLAG Football Championships: TBD, Boys 14U Round of 16 Game 2, Westfield, Ind.

Noon

NFLN — 2026 NFL FLAG Football Championships: TBD, High School Girls Division Round of 16 Game 3, Westfield, Ind.

1 p.m.

NFLN — 2026 NFL FLAG Football Championships: TBD, High School Girls Division Round of 16 Game 4, Westfield, Ind.

2 p.m.

NFLN — 2026 NFL FLAG Football Championships: TBD, Boys 14U Round of 16 Game 5, Westfield, Ind.

3 p.m.

ESPN2 — 2026 NFL FLAG Football Championships: TBD, High School Girls Division Round of 16 Game 5, Westfield, Ind.

NFLN — 2026 NFL FLAG Football Championships: TBD, Boys 14U Round of 16 Game 6, Westfield, Ind.

4 p.m.

ESPN2 — 2026 NFL FLAG Football Championships: TBD, High School Girls Division Round of 16 Game 6, Westfield, Ind.

NFLN — 2026 NFL FLAG Football Championships: TBD, High School Girls Division Round of 16 Game 7, Westfield, Ind.

5 p.m.

ESPN — 2026 NFL FLAG Football Championships: TBD, Boys 14U Round of 16 Game 7, Westfield, Ind.

NFLN — 2026 NFL FLAG Football Championships: TBD, High School Girls Division Round of 16 Game 8, Westfield, Ind.

6 p.m.

ESPN2 — 2026 NFL FLAG Football Championships: TBD, Boys 14U Round of 16 Game 8, Westfield, Ind.

NFLN — 2026 NFL FLAG Football Championships: TBD, Boys 14U Round of 16 Game 8, Westfield, Ind.

GOLF

4:30 a.m.

GOLF — LPGA Tour: ISPS HANDA Women’s Scottish Open, Second Round, Dundonald Links, Gailes, North Ayrshire, Scotland

8 a.m.

FS2 — LIV Golf League: Second Round, JCB Golf & Country Club, Rocester, England

8:30 a.m.

GOLF — PGA Tour Champions: ISPS HANDA Senior Open, Second Round, Gleneagles Hotel (Kings Course), Auchterarder, Scotland

4 p.m.

GOLF — PGA Tour: 3M Open, Second Round, TPC Twin Cities, Blaine, Minn.

5:30 a.m. (Saturday)

GOLF — LPGA Tour: ISPS HANDA Women’s Scottish Open, Third Round, Dundonald Links, Gailes, North Ayrshire, Scotland

HORSE RACING

1 p.m.

FS2 — Saratoga Live

MLB BASEBALL

4 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Colorado at Milwaukee (4:10 p.m.) OR Arizona at Washington (6:45 p.m.)

6:40 p.m.

APPLE TV — N.Y. Yankees at Philadelphia

7 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Cleveland at Tampa Bay (7:10 p.m.) OR Arizona at Washington (joined in progress) (6:45 p.m.)

7:10 p.m.

APPLE TV — Toronto at Boston

RUGBY (MEN’S)

5:55 a.m.

FS2 — NRL: Melbourne at South Sydney

TBT BASKETBALL

7 p.m.

FS2 — TBT: Hall In at Boeheim’s Army, First Round – Game 3 (if necessary)

9 p.m.

FS2 — TBT: The Enchantment at Aftershocks, First Round – Game 3 (if necessary)

TENNIS

5 a.m.

TENNIS CHANNEL — Kitzbuhel-ATP Semifinals; Estoril-ATP, Hamburg-WTA, & Prague-WTA Quarterfinals

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Kitzbuhel-ATP Semifinals; Estoril-ATP, Hamburg-WTA, & Prague-WTA Quarterfinals

TRACK AND FIELD

6 p.m.

NBCSN — USATF: 2026 Toyota USATF Outdoor & Para National Championships, New York

WNBA BASKETBALL

8 p.m.

ESPN — WNBA Shooting Stars and 3-Point Contest: From Chicago

X GAMES

9 p.m.

ESPN — MoonPay X Games New Orleans 2026: Day 1, New Orleans

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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