Super Bowl Records

Most Games, Player — 10, Tom Brady, New England, 2002, 2004-05, 2008, 2012, 2015, 2017-19; Tampa Bay, 2021.
Most Games Winning Team, Player — 7, Tom Brady, New England, 2002, 2004-05, 2015, 2017, 2019; Tampa Bay, 2021.
Most Games, Head Coach — 9, Bill Belichick, New England, 2002, 2004-05, 2008, 2012, 2015, 2017-19
Most Games Winning Team, Head Coach — 6, Bill Belichick, New England, 2002, 2004-05, 2015, 2017, 2019
Most Games Losing Team, Head Coach — 4, Bud Grant, Minnesota, 1970, 1974-75, 1977; Don Shula, Baltimore, 1969; Miami, 1972, 1983, 1985; Marv Levy, Buffalo, 1991-94; Dan Reeves, Denver, 1987-88, 1990; Atlanta, 1999
Most Points, Career — 48, Jerry Rice, San Francisco-Oakland, 4 games.
Most Points, Game — 20, James White, New England vs. Atlanta, 2017 (OT); Jalen Hurts, Philadelphia vs. Kansas City, 2023; 18, Roger Craig, San Francisco vs. Miami, 1985; Jerry Rice, San Francisco vs. Denver, 1990 and vs. San Diego, 1995; Ricky Watters, San Francisco vs. San Diego, 1995; Terrell Davis, Denver vs. Green Bay, 1998.
Most Touchdowns, Career — 8, Jerry Rice, San Francisco-Oakland, 4 games.
Most Touchdowns, Game — 3, Roger Craig, San Francisco vs. Miami, 1985; Jerry Rice, San Francisco vs. Denver 1990 and vs. San Diego, 1995; Ricky Watters, San Francisco vs. San Diego, 1995; Terrell Davis, Denver vs. Green Bay, 1998; James White, New England vs. Atlanta, 2017 (OT); Jalen Hurts, Philadelphia vs. Kansas City, 2023.
Most Points After Touchdown, Career — 13 Adam Vinatieri, New England-Indianapolis, (13 attempts, 5 games).
Most Points After Touchdown, Game — 7, Mike Cofer, San Francisco vs. Denver, 1990 (8 attempts); Lin Elliott, Dallas vs. Buffalo, 1993 (7 attempts); Doug Brien, San Francisco vs. San Diego, 1995 (7 attempts).
Most Field Goals, Career — 9, Harrison Butker, Kansas City, (10 attempts, 3 games); 7, Adam Vinatieri, New England-Indianapolis, (10 attempts, 5 games); Stephen Gostkowski, New England, (9 attempts; 6 games).
Most Field Goals, Game — 5, Jason Myers, Seattle vs. New England, 2026. 4, Don Chandler, Green Bay vs. Oakland, 1968; Ray Wersching, San Francisco vs. Cincinnati, 1982; Harrison Butker, Kansas City vs. San Francisco, 2024.
Longest Field Goal — 57, Harrison Butker, Kansas City vs. San Francisco, 2024.
Most Attempts, Career — 101, Franco Harris, Pittsburgh, 4 games.
Most Attempts, Game — 38, John Riggins, Washington vs. Miami, 1983.
Most Yards Gained, Career — 354, Franco Harris, Pittsburgh, 4 games.
Most Yards Gained, Game — 204, Tim Smith, Washington vs. Denver, 1988.
Longest Gain — 75, Willie Parker, Pittsburgh vs. Seattle, 2006.
Most Touchdowns, Career — 5, Emmitt Smith, Dallas, 3 games.
Most Touchdowns, Game — 3, Terrell Davis, Denver vs. Green Bay, 1998; Jalen Hurts, Philadelphia vs. Kansas City, 2023.
Most Attempts, Career — 421, Tom Brady, New England-Tampa Bay, 10 games.
Most Attempts, Game — 62, Tom Brady, New England vs. Atlanta, 2017 (OT); 58, Jim Kelly, Buffalo vs. Washington, 1992.
Most Completions, Career — 277, Tom Brady, New England-Tampa Bay, 10 games.
Most Completions, Game — 43, New England vs. Atlanta, 2017 (OT); 37, Tom Brady, New England vs. Seattle, 2015.
Highest Completion Percentage, Career (minimum 40 attempts) — 70.0 (56-of-80), Troy Aikman, Dallas (3 games).
Highest Completion Percentage, Game — 88.0, Phil Simms, New York Giants vs. Denver, 1987.
Most Yards Gained, Career — 3,039, Tom Brady, New England-Tampa Bay, 10 games.
Most Yards Gained, Game — 505, Tom Brady, New England vs. Philadelphia, 2018.
Most Touchdowns, Career — 21, Tom Brady, New England-Tampa Bay, 10 games.
Most Touchdowns, Game — 6, Steve Young, San Francisco vs. San Diego, 1995.
Most Had Intercepted, Career — 8, John Elway, Denver, 5 games.
Most Had Intercepted, Game — 5, Rich Gannon, Oakland vs. Tampa Bay, 2003.
Most Receptions, Career — 35, Travis Kelce, Kansas City, 5 games.
Most Receptions, Game — 14, James White, New England vs. Atlanta, 2017 (OT); 13, Demaryius Thomas, Denver vs. Seattle, 2014.
Most Yards, Career — 589, Jerry Rice, San Francisco-Oakland, 4 games.
Most Yards, Game — 215, Jerry Rice, San Francisco vs. Cincinnati, 1989.
Most Touchdowns, Career — 8, Jerry Rice, San Francisco-Oakland, 4 games.
Most Touchdowns, Game — 3, Jerry Rice, San Francisco vs. Denver, 1990 and vs. San Diego, 1995.
Longest Reception — 85, Muhsin Muhammad (from Jake Delhomme), Carolina vs. New England, 2004.
Most By, Career — 3, Chuck Howley, Dallas (2 games); Rod Martin, Oakland (2 games); Larry Brown, Dallas (3 games).
Most By, Game — 3, Rod Martin, Oakland vs. Philadelphia, 1981.
Most Touchdowns, Game — 2, Dwight Smith, Tampa Bay vs. Oakland, 2003.
Most Sacks, Game (Since 1982) — 3, Reggie White, Green Bay, 1997; Darnell Dockett, Arizona, 2009; Kony Ealy, Carolina, 2016; Grady Jarrett, Atlanta, 2017.
Most By, Career — 5, Roger Staubach, Dallas, 4 games.
Most By, Game — 3, Roger Staubach, Dallas vs. Pittsburgh, 1976; Jim Kelly, Buffalo vs. Washington, 1992; Frank Reich, Buffalo vs. Dallas, 1993.
Most Points — 55, San Francisco vs. Denver, 1990.
Fewest Points — 3, Miami vs. Dallas, 1972; L.A. Rams vs. New England, 2019.
Most Points, Both Teams — 75, San Francisco (49), San Diego (26), 1995.
Fewest Points, Both Teams — 16, New England (13), L.A. Rams (3), 2019.
Largest Margin of Victory — 45 — San Francisco vs. Denver (55-10), 1990.
Most Net Yards Gained — 613, New England vs. Philadelphia, 2018.
Fewest Net Yards Gained — 119, Minnesota vs. Pittsburgh, 1975.
Most Rushing Yards — 280, Washington vs. Denver, 1988.
Fewest Rushing Yards — 7, New England vs. Chicago, 1986.
Most Passing Yards — 505, New England vs. Philadelphia, 2018.
Most Fumbles Both Teams — 12, Buffalo (8) vs. Dallas (4), 1993.
Most Fumbles, One Team — 8, Buffalo vs. Dallas, 1993.
Most Fumbles Lost — 5, Buffalo vs. Dallas, 1993.
Most Interceptions, Both Teams — 6, Baltimore (3) vs. Dallas (3), 1971; Tampa Bay (5) vs. Oakland (1), 2003.
Most Interceptions, One Team — 5, Tampa Bay vs. Oakland, 2003.
