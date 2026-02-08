Super Bowl MVPs

2026_Kenneth Walker, RB, Seattle
2025_Jalen Hurts, QB, Philadelphia
2024_Patrick Mahomes, QB, Kansas City
2023_Patrick Mahomes, QB, Kansas City
2022_Cooper Kupp, WR, L.A. Rams
2021_Tom Brady, QB, Tampa Bay
2020_Patrick Mahomes, QB, Kansas City
2019_Julian Edelman, WR, New England
2018_Nick Foles, QB, Philadelphia
2017_Tom Brady, QB, New England
2016_Von Miller, LB, Denver
2015_Tom Brady, QB, New England
2014_Malcolm Smith, LB, Seattle
2013_Joe Flacco, QB, Baltimore
2012_Eli Manning, QB, N.Y. Giants
2011_Aaron Rodgers, QB, Green Bay
2010_Drew Brees, QB, New Orleans
2009_Santonio Holmes, WR, Pittsburgh
2008_Eli Manning, QB, N.Y. Giants
2007_Peyton Manning, QB, Indianapolis
2006_Hines Ward, WR, Pittsburgh
2005_Deion Branch, WR, New England
2004_Tom Brady, QB, New England
2003_Dexter Jackson, FS, Tampa Bay
2002_Tom Brady, QB, New England
2001_Ray Lewis, LB, Baltimore
2000_Kurt Warner, QB, St. Louis
1999_John Elway, QB, Denver
1998_Terrell Davis, RB, Denver
1997_Desmond Howard, KR, Green Bay
1996_Larry Brown, CB, Dallas
1995_Steve Young, QB, San Francisco
1994_Emmitt Smith, RB, Dallas
1993_Troy Aikman, QB, Dallas
1992_Mark Rypien, QB, Washington
1991_Ottis Anderson, RB, N.Y. Giants
1990_Joe Montana, QB, San Francisco
1989_Jerry Rice, WR, San Francisco
1988_Doug Williams, QB, Washington
1987_Phil Simms, QB, N.Y. Giants
1986_Richard Dent, DE, Chicago
1985_Joe Montana, QB, San Francisco
1984_Marcus Allen, RB, L.A. Raiders
1983_John Riggins, RB, Washington
1982_Joe Montana, QB, San Francisco
1981_Jim Plunkett, QB, Oakland
1980_Terry Bradshaw, QB, Pittsburgh
1979_Terry Bradshaw, QB, Pittsburgh
1978_Randy White, DT and Harvey Martin, DE, Dallas
1977_Fred Biletnikoff, WR, Oakland
1976_Lynn Swann, WR, Pittsburgh
1975_Franco Harris, RB, Pittsburgh
1974_Larry Csonka, RB, Miami
1973_Jake Scott, S, Miami
1972_Roger Staubach, QB, Dallas
1971_Chuck Howley, LB, Dallas
1970_Len Dawson, QB, Kansas City
1969_Joe Namath, QB, N.Y. Jets
1968_Bart Starr, QB, Green Bay
1967_Bart Starr, QB, Green Bay
