AP NFL Offensive Player of the Year

The NFL Offensive Players of the Year named by The Associated Press, selected by a nationwide panel of media:
2025 — Jaxon Smith Njigba, Seattle, WR
2024 — Saquon Barkley, Philadelphia, RB
2023 — Christian McCaffrey, San Francisco, RB
2022 — Justin Jefferson, Minnesota, WR
2021 — Cooper Kupp, Los Angeles Rams, WR
2020 — Derrick Henry, Tennessee, RB
2019 — Michael Thomas, New Orleans, WR
2018 — Patrick Mahomes, Kansas City, QB
2017 — Todd Gurley, Los Angeles Rams, RB
2016 — Matt Ryan, Atlanta, QB
2015 — Cam Newton, Carolina, QB
2014 — DeMarco Murray, Dallas, RB
2013 — Peyton Manning, Denver, QB
2012 — Adrian Peterson, Minnesota, RB
2011 — Drew Brees, New Orleans, QB
2010 — Tom Brady, New England, QB
2009 — Chris Johnson, Tennessee, RB
2008 — Drew Brees, New Orleans, QB
2007 — Tom Brady, New England, QB
2006 — LaDainian Tomlinson, San Diego, RB
2005 — Shaun Alexander, Seattle, RB
2004 — Peyton Manning, Indianapolis, QB
2003 — Jamal Lewis, Baltimore, RB
2002 — Priest Holmes, Kansas City, RB
2001 — Marshall Faulk, St. Louis, RB
2000 — Marshall Faulk, St. Louis, RB
1999 — Marshall Faulk, St. Louis, RB
1998 — Terrell Davis, Denver, RB
1997 — Barry Sanders, Detroit, RB
1996 — Terrell Davis, Denver, RB
1995 — Brett Favre, Green Bay, QB
1994 — Barry Sanders, Detroit, RB
1993 — Jerry Rice, San Francisco, WR
1992 — Steve Young, San Francisco, QB
1991 — Thurman Thomas, Buffalo, RB
1990 — Warren Moon, Houston, QB
1989 — Joe Montana, San Francisco, QB
1988 — Roger Craig, San Francisco, RB
1987 — Jerry Rice, San Francisco, WR
1986 — Eric Dickerson, Los Angeles Rams, RB
1985 — Marcus Allen, Los Angeles Raiders, RB
1984 — Dan Marino, Miami, QB
1983 — Joe Theismann, Washington, QB
1982 — Dan Fouts, San Diego, QB
1981 — Ken Anderson, Cincinnati, QB
1980 — Earl Campbell, Houston, RB
1979 — Earl Campbell, Houston, RB
1978 — Earl Campbell, Houston, RB
1977 — Walter Payton, Chicago, RB
1976 — Bert Jones, Baltimore, QB
1975 — Fran Tarkenton, Minnesota, QB
1974 — Ken Stabler, Oakland, QB
1973 — O.J. Simpson, Buffalo, RB
