Add Super Bowl Scoring Sums

The Associated Press

February 8, 2026, 10:58 PM

Super Bowl XXVII

Jan. 31, 1993

At The Rose Bowl, Pasadena, Calif.

Buffalo 7 3 7 0—17

Dallas 14 14 3 21—52

First Quarter

Buf_Thomas 2 run (Christie kick), 10:00.

Dal_Novacek 23 pass from Aikman (Elliott kick), 1:36.

Dal_J.Jones 2 fumble return (Elliott kick), 1:21.

Second Quarter

Buf_FG Christie 21, 3:24.

Dal_Irvin 19 pass from Aikman (Elliott kick), 1:54.

Dal_Irvin 18 pass from Aikman (Elliott kick), 1:36.

Third Quarter

Dal_FG Elliott 20, 8:21.

Buf_Beebe 40 pass from Reich (Christie kick), 0:00.

Fourth Quarter

Dal_Harper 45 pass from Aikman (Elliott kick), 10:04.

Dal_E.Smith 10 run (Elliott kick), 8:12.

Dal_Norton 9 fumble return (Elliott kick), 7:31.

A_98,374.

___

Super Bowl XXVI

Jan. 26, 1992

At The Metrodome, Minneapolis

Washington 0 17 14 6—37

Buffalo 0 0 10 14—24

Second Quarter

Was_FG Lohmiller 34, 13:02.

Was_Byner 10 pass from Rypien (Lohmiller kick), 9:54.

Was_Riggs 1 run (Lohmiller kick), 7:17.

Third Quarter

Was_Riggs 2 run (Lohmiller kick), 14:44.

Buf_FG Norwood 21, 11:59.

Buf_Thomas 1 run (Norwood kick), 4:58.

Was_Clark 30 pass from Rypien (Lohmiller kick), 1:24.

Fourth Quarter

Was_FG Lohmiller 25, 14:56.

Was_FG Lohmiller 39, 11:36.

Buf_Metzelaars 2 pass from Kelly (Norwood kick), 5:59.

Buf_Beebe 4 pass from Kelly (Norwood kick), 3:55.

A_63,130.

___

Super Bowl XXV

Jan. 27, 1991

At Tampa Stadium, Tampa, Fla.

Buffalo 3 9 0 7—19

N.Y. Giants 3 7 7 3—20

First Quarter

NYG_FG M.Bahr 28, 7:16.

Buf_FG Norwood 23, 5:51.

Second Quarter

Buf_D.Smith 1 run (Norwood kick), 13:20.

Buf_Safety, B.Smith tackled Hostetler in end zone, 8:27.

NYG_Baker 14 pass from Hostetler (M.Bahr kick), 0:25.

Third Quarter

NYG_Anderson 1 run (M.Bahr kick), 5:31.

Fourth Quarter

Buf_Thomas 31 run (Norwood kick), 14:52.

NYG_FG M.Bahr 21, 7:20.

A_73,813.

___

Super Bowl XXIV

Jan. 28, 1990

At The Superdome, New Orleans

San Francisco 13 14 14 14—55

Denver 3 0 7 0—10

First Quarter

SF_Rice 20 pass from Montana (Cofer kick), 10:06.

Den_FG Treadwell 42, 6:47.

SF_Jones 7 pass from Montana (kick failed), :03.

Second Quarter

SF_Rathman 1 run (Cofer kick), 7:15.

SF_Rice 38 pass from Montana (Cofer kick), :34.

Third Quarter

SF_Rice 28 pass from Montana (Cofer kick), 12:48.

SF_Taylor 35 pass from Montana (Cofer kick), 9:44.

Den_Elway 3 run (Treadwell kick), 6:53.

Fourth Quarter

SF_Rathman 3 run (Cofer kick), 14:57.

SF_Craig 1 run (Cofer kick), 13:47.

A_72,919.

___

Super Bowl XXIII

Jan. 22, 1989

At Joe Robbie Stadium, Miami

Cincinnati 0 3 10 3—16

San Francisco 3 0 3 14—20

First Quarter

SF_FG Cofer 41, 3:14.

Second Quarter

Cin_FG Breech 34, 1:15.

Third Quarter

Cin_FG Breech 43, 5:39.

SF_FG Cofer 32, :50.

Cin_Jennings 93 kickoff return (Breech kick), :34.

Fourth Quarter

SF_Rice 14 pass from Montana (Cofer kick), 14:03.

Cin_FG Breech 40, 3:20

SF_Taylor 10 pass from Montana (Cofer kick), :34.

A_75,129.

___

Super Bowl XXII

Jan. 31, 1988

At Jack Murphy Stadium, San Diego

Washington 0 35 0 7—42

Denver 10 0 0 0—10

First Quarter

Den_Nattiel 56 pass from Elway (Karlis kick), 13:03.

Den_FG Karlis 24, 9:09.

Second Quarter

Was_Sanders 80 pass from Williams (Haji-Sheikh kick), 14:07.

Was_Clark 27 pass from Williams (Haji-Sheikh kick), 10:15.

Was_Smith 58 run (Haji-Sheikh kick), 6:27.

Was_Sanders 50 pass from Williams (Haji-Sheikh kick), 3:42.

Was_Didier 8 pass from Williams (Haji-Sheikh kick), 1:04.

Fourth Quarter

Was_Smith 4 run (Haji-Sheikh kick), 13:09.

A_73,302.

___

Super Bowl XXI

Jan. 25, 1987

At The Rose Bowl, Pasadena, Calif.

Denver 10 0 0 10—20

N.Y. Giants 7 2 17 13—39

First Quarter

Den_FG Karlis 48, 10:51.

NYG_Mowatt 6 pass from Simms (Allegre kick), 5:27.

Den_Elway 4 run (Karlis kick), 2:06.

Second Quarter

NYG_Safety, Martin tackled Elway in end zone, 2:46.

Third Quarter

NYG_Bavaro 13 pass from Simms (Allegre kick), 10:08.

NYG_FG Allegre 21, 3:54.

NYG_Morris 1 run (Allegre kick), :24.

Fourth Quarter

NYG_McConkey 6 pass from Simms (Allegre kick), 10:56.

Den_FG Karlis 28, 6:01.

NYG_Anderson 2 run (kick failed), 4:18.

Den_V.Johnson 47 pass from Elway (Karlis kick), 2:06.

A_101,063.

___

Super Bowl XX

Jan. 26, 1986

At The Superdome, New Orleans

Chicago 13 10 21 2—46

New England 3 0 0 7—10

First Quarter

NE_FG Franklin 36, 13:41.

Chi_FG Butler 28, 9:20.

Chi_FG Butler 24, 1:26.

Chi_Suhey 11 run (Butler kick), :23.

Second Quarter

Chi_McMahon 2 run (Butler kick), 7:24.

Chi_FG Butler 24, :00.

Third Quarter

Chi_McMahon 1 run (Butler kick), 7:22.

Chi_Phillips 28 interception return (Butler kick), 6:16.

Chi_Perry 1 run (Butler kick), 3:22.

Fourth Quarter

NE_Fryar 8 pass from Grogan (Franklin kick), 13:14.

Chi_Safety, Waechter tackled Grogan in end zone, 5:36.

A_73,818.

___

Super Bowl XIX

Jan. 20, 1985

At Stanford Stadium, Stanford, Calif.

Miami 10 6 0 0—16

San Francisco 7 21 10 0—38

First Quarter

Mia_FG von Schamann 37, 7:24.

SF_Monroe 33 pass from Montana (Wersching kick), 3:12.

Mia_D.Johnson 2 pass from Marino (von Schamann kick), :45.

Second Quarter

SF_Craig 8 pass from Montana (Wersching kick), 11:34.

SF_Montana 6 run (Wersching kick), 6:58.

SF_Craig 2 run (Wersching kick), 2:05.

Mia_FG von Schamann 31, :12.

Mia_FG von Schamann 30, :00.

Third Quarter

SF_FG Wersching 27, 10:12.

SF_Craig 16 pass from Montana (Wersching kick), 6:18.

A_84,059.

___

Super Bowl XVIII

Jan. 22, 1984

At Tampa Stadium, Tampa, Fla.

Washington 0 3 6 0—9

L.A. Raiders 7 14 14 3—38

First Quarter

LA_Jensen blocked punt recovery in end zone (C.Bahr kick), 10:08.

Second Quarter

LA_Branch 12 pass from Plunkett (C.Bahr kick), 9:14.

Was_FG Moseley 24, 3:05.

LA_Squirek 5 interception return (C.Bahr kick), :07.

Third Quarter

Was_Riggins 1 run (kick blocked), 10:52.

LA_Allen 5 run (C.Bahr kick), 7:06.

LA_Allen 74 run (C.Bahr kick), :00.

Fourth Quarter

LA_FG C.Bahr 21, 2:24.

A_72,920.

___

Super Bowl XVII

Jan. 30, 1983

At The Rose Bowl, Pasadena, Calif.

Miami 7 10 0 0—17

Washington 0 10 3 14—27

First Quarter

Mia_Cefalo 76 pass from Woodley (von Schamann kick), 8:11.

Second Quarter

Was_FG Moseley 31, 14:39.

Mia_FG von Schamann 20, 6:00.

Was_Garret 4 pass from Theismann (Moseley kick), 1:51.

Mia_Walker 98 kickoff return (von Schamann kick), 1:38.

Third Quarter

Was_FG Moseley 20, 8:09.

Fourth Quarter

Was_Riggins 43 run (Moseley kick), 10:01.

Was_Brown 6 pass from Theismann (Moseley kick), 1:55.

A_103,667.

___

Super Bowl XVI

Jan. 24, 1982

At The Silverdome, Pontiac, Mich.

San Francisco 7 13 0 6—26

Cincinnati 0 0 7 14—21

First Quarter

SF_Montana 1 run (Wersching kick), 5:52.

Second Quarter

SF_Cooper 11 pass from Montana (Wersching kick), 6:53.

SF_FG Wersching 22, :15.

SF_FG Wersching 26, :02.

Third Quarter

Cin_Anderson 5 run (Breech kick), 11:25.

Fourth Quarter

Cin_Ross 4 pass from Anderson (Breech kick), 10:06.

SF_FG Wersching 40, 5:25.

SF_FG Wersching 23, 1:57.

Cin_Ross 3 pass from Anderson (Breech kick), :16.

A_81,270.

___

Super Bowl XV

Jan. 25, 1981

At The Superdome, New Orleans

Oakland 14 0 10 3—27

Philadelphia 0 3 0 7—10

First Quarter

Oak_Branch 2 pass from Plunkett (C.Bahr kick), 8:56.

Oak_King 80 pass from Plunkett (C.Bahr kick), :09.

Second Quarter

Phi_FG Franklin 30, 10:28.

Third Quarter

Oak_Branch 29 pass from Plunkett (C.Bahr kick), 12:24.

Oak_FG C.Bahr 46, 4:35.

Fourth Quarter

Phi_Krepfle 8 pass from Jaworski (Franklin kick), 13:59.

Oak_FG C.Bahr 35, 8:29.

A_76,135.

___

Super Bowl XIV

Jan. 20, 1980

At The Rose Bowl, Pasadena, Calif.

L.A. Rams 7 6 6 0—19

Pittsburgh 3 7 7 14—31

First Quarter

Pit_FG M.Bahr 41, 7:31.

LA_Bryant 1 run (Corral kick), 2:44.

Second Quarter

Pit_Harris 1 run (M.Bahr kick), 12:52.

LA_FG Corral 31, 7:21.

LA_FG Corral 45, :14.

Third Quarter

Pit_Swann 47 pass from Bradshaw (M.Bahr kick), 12:12

LA_Smith 24 pass from McCutcheon (kick failed), 10:15.

Fourth Quarter

Pit_Stallworth 73 pass from Bradshaw (M.Bahr kick), 12:04.

Pit_Harris 1 run (M.Bahr kick), 1:49.

A_103,985.

___

Super Bowl XIII

Jan. 21, 1979

At The Orange Bowl, Miami

Pittsburgh 7 14 0 14—35

Dallas 7 7 3 14—31

First Quarter

Pit_Stallworth 28 pass from Bradshaw (Gerela kick), 9:47.

Dal_Hill 39 pass from Staubach (Septien kick), :00.

Second Quarter

Dal_Hegman 37 fumble return (Septien kick), 12:08.

Pit_Stallworth 75 pass from Bradshaw (Gerela kick), 10:25.

Pit_Bleier 7 pass from Bradshaw (Gerela kick), :26.

Third Quarter

Dal_FG Septien 27, 2:36.

Fourth Quarter

Pit_Harris 22 run (Gerela kick), 7:10.

Pit_Swann 18 pass from Bradshaw (Gerela kick), 6:51.

Dal_DuPree 7 pass from Staubach (Septien kick), 2:27.

Dal_B.Johnson 4 pass from Staubach (Septien kick), :22.

A_79,484.

___

Super Bowl XII

Jan. 15, 1978

At The Superdome, New Orleans

Dallas 10 3 7 7—27

Denver 0 0 10 0—10

First Quarter

Dal_Dorsett 3 run (Herrera kick), 4:29.

Dal_FG Herrera 35, 1:31.

Second Quarter

Dal_FG Herrera 43, 11:16.

Third Quarter

Den_FG Turner 47, 12:32.

Dal_Johnson 45 pass from Staubach (Herrera kick), 6:59.

Den_Lytle 1 run (Turner kick), 5:39.

Fourth Quarter

Dal_Richards 29 pass from Newhouse (Herrera kick), 7:04.

A_75,583.

___

Super Bowl XI

Jan. 9, 1977

At The Rose Bowl, Pasadena, Calif.

Oakland 0 16 3 13—32

Minnesota 0 0 7 7—14

Second Quarter

Oak_FG Mann 34, 14:12.

Oak_Casper 1 pass from Stabler (Mann kick), 7:10.

Oak_Banaszak 1 run (kick failed), 3:33.

Third Quarter

Oak_FG Mann 40, 5:16.

Min_S.White 8 pass from Tarkenton (Cox kick), :47.

Fourth Quarter

Oak_Banaszak 2 run (Mann kick), 7:39.

Oak_Brown 75 interception return (kick failed), 5:43.

Min_Voigt 13 pass from Lee (Cox kick), :25.

A_103,438.

___

Super Bowl X

Jan. 18, 1976

At The Orange Bowl, Miami

Dallas 7 3 0 7—17

Pittsburgh 7 0 0 14—21

First Quarter

Dal_D.Pearson 29 pass from Staubach (Fritsch kick), 10:24.

Pit_Grossman 7 pass from Bradshaw (Gerela kick), 5:57.

Second Quarter

Dal_FG Fritsch 36, 14:45.

Fourth Quarter

Pit_Safety, Harrison blocked Hoopes’ punt through end zone, 11:28.

Pit_FG Gerela 36, 8:41.

Pit_FG Gerela 18, 6:37.

Pit_Swann 64 pass from Bradshaw (kick failed), 3:02.

Dal_P.Howard 34 pass from Staubach (Fritsch kick), 1:48.

A_80,187.

___

Super Bowl IX

Jan. 12, 1975

At Tulane Stadium, New Orleans

Pittsburgh 0 2 7 7—16

Minnesota 0 0 0 6— 6

Second Quarter

Pit_Safety, White tackled Tarkenton in end zone, 7:11.

Third Quarter

Pit_Harris 9 run (Gerela kick), 13:25.

Fourth Quarter

Min_T.Brown blocked punt recovery in end zone (kick failed), 10:33.

Pit_L.Brown 4 pass from Bradshaw (Gerela kick), 3:31.

A_80,997.

___

Super Bowl VIII

Jan. 13, 1974

At Rice Stadium, Houston

Minnesota 0 0 0 7— 7

Miami 14 3 7 0—24

First Quarter

Mia_Csonka 5 run (Yepremian kick), 9:33.

Mia_Kiick 1 run (Yepremian kick), 1:22.

Second Quarter

Mia_FG Yepremian 28, 6:02.

Third Quarter

Mia_Csonka 2 run (Yepremian kick), 8:44.

Fourth Quarter

Min_Tarkenton 4 run (Cox kick), 13:25.

A_71,882.

___

Super Bowl VII

Jan. 14, 1973

At The Coliseum, Los Angeles

Miami 7 7 0 0—14

Washington 0 0 0 7— 7

First Quarter

Mia_Twilley 28 pass from Griese (Yepremian kick), :01.

Second Quarter

Mia_Kiick 1 run (Yepremian kick), :18.

Fourth Quarter

Was_Bass 49 fumble return (Knight kick), 2:07.

A_90,182.

___

Super Bowl VI

Jan. 16, 1972

At Tulane Stadium, New Orleans

Dallas 3 7 7 7—24

Miami 0 3 0 0— 3

First Quarter

Dal_FG Clark 9, 1:23.

Second Quarter

Dal_Alworth 7 pass from Staubach (Clark kick), 1:15.

Mia_FG Yepremian 31, :04.

Third Quarter

Dal_D.Thomas 3 run (Clark kick), 9:43.

Fourth Quarter

Dal_Ditka 7 pass from Staubach (Clark kick), 11:42.

A_81,023.

___

Super Bowl V

Jan. 17, 1971

At The Orange Bowl, Miami

Baltimore 0 6 0 10—16

Dallas 3 10 0 0—13

First Quarter

Dal_FG Clark 14, 5:32.

Second Quarter

Dal_FG Clark 30, 14:52.

Bal_Mackey 75 pass from Unitas (kick blocked), 14:10.

Dal_Thomas 7 pass from Morton (Clark kick), 7:53.

Fourth Quarter

Bal_Nowatzke 2 run (O’Brien kick), 7:35.

Bal_FG O’Brien 32, :05.

A_79,204.

___

Super Bowl IV

Jan. 11, 1970

At Tulane Stadium, New Orleans

Minnesota 0 0 7 0— 7

Kansas City 3 13 7 0—23

First Quarter

KC_FG Stenerud 48, 6:52.

Second Quarter

KC_FG Stenerud 32, 13:20.

KC_FG Stenerud 25, 7:52.

KC_Garrett 5 run (Stenerud kick), 5:34.

Third Quarter

Min_Osborn 4 run (Cox kick), 4:32.

KC_Taylor 46 pass from Dawson (Stenerud kick), 1:22.

A_80,562.

___

Super Bowl III

Jan. 12, 1969

At The Orange Bowl, Miami

N.Y. Jets 0 7 6 3—16

Baltimore 0 0 0 7— 7

Second Quarter

NYJ_Snell 4 run (Turner kick), 9:03.

Third Quarter

NYJ_FG Turner 32, 10:08.

NYJ_FG Turner 30, 3:58.

Fourth Quarter

NYJ_FG Turner 9, 13:26.

Bal_Hill 1 run (Michaels kick), 3:19.

A_75,389.

___

Super Bowl II

Jan. 14, 1968

At The Orange Bowl, Miami

Green Bay 3 13 10 7—33

Oakland 0 7 0 7—14

First Quarter

GB_FG Chandler 39, 9:53.

Second Quarter

GB_FG Chandler 20, 11:52.

GB_Dowler 62 pass from Starr (Chandler kick), 10:50.

Oak_Miller 23 pass from Lamonica (Blanda kick), 6:15.

GB_FG Chandler 43, :01.

Third Quarter

GB_Anderson 2 run (Chandler kick), 5:54.

GB_FG Chandler 31, :02.

Fourth Quarter

GB_Adderley 60 interception return (Chandler kick), 11:03.

Oak_Miller 23 pass from Lamonica (Blanda kick), 9:13.

A_75,546.

___

Super Bowl I

Jan. 15, 1967

At The Coliseum, Los Angeles

Kansas City 0 10 0 0—10

Green Bay 7 7 14 7—35

First Quarter

GB_McGee 37 pass from Starr (Chandler kick), 6:04.

Second Quarter

KC_McClinton 7 pass from Dawson (Mercer kick), 10:40.

GB_Taylor 14 run (Chandler kick), 4:37.

KC_FG Mercer 31, :54.

Third Quarter

GB_Pitts 5 run (Chandler kick), 12:33.

GB_McGee 13 pass from Starr (Chandler kick), :51.

Fourth Quarter

GB_Pitts 1 run (Chandler kick), 6:35.

A_61,946.

