Add Super Bowl Scoring Sums

Super Bowl XXVII
Jan. 31, 1993
At The Rose Bowl, Pasadena, Calif.
Buffalo 7 3 7 0—17
Dallas 14 14 3 21—52
First Quarter
Buf_Thomas 2 run (Christie kick), 10:00.
Dal_Novacek 23 pass from Aikman (Elliott kick), 1:36.
Dal_J.Jones 2 fumble return (Elliott kick), 1:21.
Second Quarter
Buf_FG Christie 21, 3:24.
Dal_Irvin 19 pass from Aikman (Elliott kick), 1:54.
Dal_Irvin 18 pass from Aikman (Elliott kick), 1:36.
Third Quarter
Dal_FG Elliott 20, 8:21.
Buf_Beebe 40 pass from Reich (Christie kick), 0:00.
Fourth Quarter
Dal_Harper 45 pass from Aikman (Elliott kick), 10:04.
Dal_E.Smith 10 run (Elliott kick), 8:12.
Dal_Norton 9 fumble return (Elliott kick), 7:31.
A_98,374.
___
Super Bowl XXVI
Jan. 26, 1992
At The Metrodome, Minneapolis
Washington 0 17 14 6—37
Buffalo 0 0 10 14—24
Second Quarter
Was_FG Lohmiller 34, 13:02.
Was_Byner 10 pass from Rypien (Lohmiller kick), 9:54.
Was_Riggs 1 run (Lohmiller kick), 7:17.
Third Quarter
Was_Riggs 2 run (Lohmiller kick), 14:44.
Buf_FG Norwood 21, 11:59.
Buf_Thomas 1 run (Norwood kick), 4:58.
Was_Clark 30 pass from Rypien (Lohmiller kick), 1:24.
Fourth Quarter
Was_FG Lohmiller 25, 14:56.
Was_FG Lohmiller 39, 11:36.
Buf_Metzelaars 2 pass from Kelly (Norwood kick), 5:59.
Buf_Beebe 4 pass from Kelly (Norwood kick), 3:55.
A_63,130.
___
Super Bowl XXV
Jan. 27, 1991
At Tampa Stadium, Tampa, Fla.
Buffalo 3 9 0 7—19
N.Y. Giants 3 7 7 3—20
First Quarter
NYG_FG M.Bahr 28, 7:16.
Buf_FG Norwood 23, 5:51.
Second Quarter
Buf_D.Smith 1 run (Norwood kick), 13:20.
Buf_Safety, B.Smith tackled Hostetler in end zone, 8:27.
NYG_Baker 14 pass from Hostetler (M.Bahr kick), 0:25.
Third Quarter
NYG_Anderson 1 run (M.Bahr kick), 5:31.
Fourth Quarter
Buf_Thomas 31 run (Norwood kick), 14:52.
NYG_FG M.Bahr 21, 7:20.
A_73,813.
___
Super Bowl XXIV
Jan. 28, 1990
At The Superdome, New Orleans
San Francisco 13 14 14 14—55
Denver 3 0 7 0—10
First Quarter
SF_Rice 20 pass from Montana (Cofer kick), 10:06.
Den_FG Treadwell 42, 6:47.
SF_Jones 7 pass from Montana (kick failed), :03.
Second Quarter
SF_Rathman 1 run (Cofer kick), 7:15.
SF_Rice 38 pass from Montana (Cofer kick), :34.
Third Quarter
SF_Rice 28 pass from Montana (Cofer kick), 12:48.
SF_Taylor 35 pass from Montana (Cofer kick), 9:44.
Den_Elway 3 run (Treadwell kick), 6:53.
Fourth Quarter
SF_Rathman 3 run (Cofer kick), 14:57.
SF_Craig 1 run (Cofer kick), 13:47.
A_72,919.
___
Super Bowl XXIII
Jan. 22, 1989
At Joe Robbie Stadium, Miami
Cincinnati 0 3 10 3—16
San Francisco 3 0 3 14—20
First Quarter
SF_FG Cofer 41, 3:14.
Second Quarter
Cin_FG Breech 34, 1:15.
Third Quarter
Cin_FG Breech 43, 5:39.
SF_FG Cofer 32, :50.
Cin_Jennings 93 kickoff return (Breech kick), :34.
Fourth Quarter
SF_Rice 14 pass from Montana (Cofer kick), 14:03.
Cin_FG Breech 40, 3:20
SF_Taylor 10 pass from Montana (Cofer kick), :34.
A_75,129.
___
Super Bowl XXII
Jan. 31, 1988
At Jack Murphy Stadium, San Diego
Washington 0 35 0 7—42
Denver 10 0 0 0—10
First Quarter
Den_Nattiel 56 pass from Elway (Karlis kick), 13:03.
Den_FG Karlis 24, 9:09.
Second Quarter
Was_Sanders 80 pass from Williams (Haji-Sheikh kick), 14:07.
Was_Clark 27 pass from Williams (Haji-Sheikh kick), 10:15.
Was_Smith 58 run (Haji-Sheikh kick), 6:27.
Was_Sanders 50 pass from Williams (Haji-Sheikh kick), 3:42.
Was_Didier 8 pass from Williams (Haji-Sheikh kick), 1:04.
Fourth Quarter
Was_Smith 4 run (Haji-Sheikh kick), 13:09.
A_73,302.
___
Super Bowl XXI
Jan. 25, 1987
At The Rose Bowl, Pasadena, Calif.
Denver 10 0 0 10—20
N.Y. Giants 7 2 17 13—39
First Quarter
Den_FG Karlis 48, 10:51.
NYG_Mowatt 6 pass from Simms (Allegre kick), 5:27.
Den_Elway 4 run (Karlis kick), 2:06.
Second Quarter
NYG_Safety, Martin tackled Elway in end zone, 2:46.
Third Quarter
NYG_Bavaro 13 pass from Simms (Allegre kick), 10:08.
NYG_FG Allegre 21, 3:54.
NYG_Morris 1 run (Allegre kick), :24.
Fourth Quarter
NYG_McConkey 6 pass from Simms (Allegre kick), 10:56.
Den_FG Karlis 28, 6:01.
NYG_Anderson 2 run (kick failed), 4:18.
Den_V.Johnson 47 pass from Elway (Karlis kick), 2:06.
A_101,063.
___
Super Bowl XX
Jan. 26, 1986
At The Superdome, New Orleans
Chicago 13 10 21 2—46
New England 3 0 0 7—10
First Quarter
NE_FG Franklin 36, 13:41.
Chi_FG Butler 28, 9:20.
Chi_FG Butler 24, 1:26.
Chi_Suhey 11 run (Butler kick), :23.
Second Quarter
Chi_McMahon 2 run (Butler kick), 7:24.
Chi_FG Butler 24, :00.
Third Quarter
Chi_McMahon 1 run (Butler kick), 7:22.
Chi_Phillips 28 interception return (Butler kick), 6:16.
Chi_Perry 1 run (Butler kick), 3:22.
Fourth Quarter
NE_Fryar 8 pass from Grogan (Franklin kick), 13:14.
Chi_Safety, Waechter tackled Grogan in end zone, 5:36.
A_73,818.
___
Super Bowl XIX
Jan. 20, 1985
At Stanford Stadium, Stanford, Calif.
Miami 10 6 0 0—16
San Francisco 7 21 10 0—38
First Quarter
Mia_FG von Schamann 37, 7:24.
SF_Monroe 33 pass from Montana (Wersching kick), 3:12.
Mia_D.Johnson 2 pass from Marino (von Schamann kick), :45.
Second Quarter
SF_Craig 8 pass from Montana (Wersching kick), 11:34.
SF_Montana 6 run (Wersching kick), 6:58.
SF_Craig 2 run (Wersching kick), 2:05.
Mia_FG von Schamann 31, :12.
Mia_FG von Schamann 30, :00.
Third Quarter
SF_FG Wersching 27, 10:12.
SF_Craig 16 pass from Montana (Wersching kick), 6:18.
A_84,059.
___
Super Bowl XVIII
Jan. 22, 1984
At Tampa Stadium, Tampa, Fla.
Washington 0 3 6 0—9
L.A. Raiders 7 14 14 3—38
First Quarter
LA_Jensen blocked punt recovery in end zone (C.Bahr kick), 10:08.
Second Quarter
LA_Branch 12 pass from Plunkett (C.Bahr kick), 9:14.
Was_FG Moseley 24, 3:05.
LA_Squirek 5 interception return (C.Bahr kick), :07.
Third Quarter
Was_Riggins 1 run (kick blocked), 10:52.
LA_Allen 5 run (C.Bahr kick), 7:06.
LA_Allen 74 run (C.Bahr kick), :00.
Fourth Quarter
LA_FG C.Bahr 21, 2:24.
A_72,920.
___
Super Bowl XVII
Jan. 30, 1983
At The Rose Bowl, Pasadena, Calif.
Miami 7 10 0 0—17
Washington 0 10 3 14—27
First Quarter
Mia_Cefalo 76 pass from Woodley (von Schamann kick), 8:11.
Second Quarter
Was_FG Moseley 31, 14:39.
Mia_FG von Schamann 20, 6:00.
Was_Garret 4 pass from Theismann (Moseley kick), 1:51.
Mia_Walker 98 kickoff return (von Schamann kick), 1:38.
Third Quarter
Was_FG Moseley 20, 8:09.
Fourth Quarter
Was_Riggins 43 run (Moseley kick), 10:01.
Was_Brown 6 pass from Theismann (Moseley kick), 1:55.
A_103,667.
___
Super Bowl XVI
Jan. 24, 1982
At The Silverdome, Pontiac, Mich.
San Francisco 7 13 0 6—26
Cincinnati 0 0 7 14—21
First Quarter
SF_Montana 1 run (Wersching kick), 5:52.
Second Quarter
SF_Cooper 11 pass from Montana (Wersching kick), 6:53.
SF_FG Wersching 22, :15.
SF_FG Wersching 26, :02.
Third Quarter
Cin_Anderson 5 run (Breech kick), 11:25.
Fourth Quarter
Cin_Ross 4 pass from Anderson (Breech kick), 10:06.
SF_FG Wersching 40, 5:25.
SF_FG Wersching 23, 1:57.
Cin_Ross 3 pass from Anderson (Breech kick), :16.
A_81,270.
___
Super Bowl XV
Jan. 25, 1981
At The Superdome, New Orleans
Oakland 14 0 10 3—27
Philadelphia 0 3 0 7—10
First Quarter
Oak_Branch 2 pass from Plunkett (C.Bahr kick), 8:56.
Oak_King 80 pass from Plunkett (C.Bahr kick), :09.
Second Quarter
Phi_FG Franklin 30, 10:28.
Third Quarter
Oak_Branch 29 pass from Plunkett (C.Bahr kick), 12:24.
Oak_FG C.Bahr 46, 4:35.
Fourth Quarter
Phi_Krepfle 8 pass from Jaworski (Franklin kick), 13:59.
Oak_FG C.Bahr 35, 8:29.
A_76,135.
___
Super Bowl XIV
Jan. 20, 1980
At The Rose Bowl, Pasadena, Calif.
L.A. Rams 7 6 6 0—19
Pittsburgh 3 7 7 14—31
First Quarter
Pit_FG M.Bahr 41, 7:31.
LA_Bryant 1 run (Corral kick), 2:44.
Second Quarter
Pit_Harris 1 run (M.Bahr kick), 12:52.
LA_FG Corral 31, 7:21.
LA_FG Corral 45, :14.
Third Quarter
Pit_Swann 47 pass from Bradshaw (M.Bahr kick), 12:12
LA_Smith 24 pass from McCutcheon (kick failed), 10:15.
Fourth Quarter
Pit_Stallworth 73 pass from Bradshaw (M.Bahr kick), 12:04.
Pit_Harris 1 run (M.Bahr kick), 1:49.
A_103,985.
___
Super Bowl XIII
Jan. 21, 1979
At The Orange Bowl, Miami
Pittsburgh 7 14 0 14—35
Dallas 7 7 3 14—31
First Quarter
Pit_Stallworth 28 pass from Bradshaw (Gerela kick), 9:47.
Dal_Hill 39 pass from Staubach (Septien kick), :00.
Second Quarter
Dal_Hegman 37 fumble return (Septien kick), 12:08.
Pit_Stallworth 75 pass from Bradshaw (Gerela kick), 10:25.
Pit_Bleier 7 pass from Bradshaw (Gerela kick), :26.
Third Quarter
Dal_FG Septien 27, 2:36.
Fourth Quarter
Pit_Harris 22 run (Gerela kick), 7:10.
Pit_Swann 18 pass from Bradshaw (Gerela kick), 6:51.
Dal_DuPree 7 pass from Staubach (Septien kick), 2:27.
Dal_B.Johnson 4 pass from Staubach (Septien kick), :22.
A_79,484.
___
Super Bowl XII
Jan. 15, 1978
At The Superdome, New Orleans
Dallas 10 3 7 7—27
Denver 0 0 10 0—10
First Quarter
Dal_Dorsett 3 run (Herrera kick), 4:29.
Dal_FG Herrera 35, 1:31.
Second Quarter
Dal_FG Herrera 43, 11:16.
Third Quarter
Den_FG Turner 47, 12:32.
Dal_Johnson 45 pass from Staubach (Herrera kick), 6:59.
Den_Lytle 1 run (Turner kick), 5:39.
Fourth Quarter
Dal_Richards 29 pass from Newhouse (Herrera kick), 7:04.
A_75,583.
___
Super Bowl XI
Jan. 9, 1977
At The Rose Bowl, Pasadena, Calif.
Oakland 0 16 3 13—32
Minnesota 0 0 7 7—14
Second Quarter
Oak_FG Mann 34, 14:12.
Oak_Casper 1 pass from Stabler (Mann kick), 7:10.
Oak_Banaszak 1 run (kick failed), 3:33.
Third Quarter
Oak_FG Mann 40, 5:16.
Min_S.White 8 pass from Tarkenton (Cox kick), :47.
Fourth Quarter
Oak_Banaszak 2 run (Mann kick), 7:39.
Oak_Brown 75 interception return (kick failed), 5:43.
Min_Voigt 13 pass from Lee (Cox kick), :25.
A_103,438.
___
Super Bowl X
Jan. 18, 1976
At The Orange Bowl, Miami
Dallas 7 3 0 7—17
Pittsburgh 7 0 0 14—21
First Quarter
Dal_D.Pearson 29 pass from Staubach (Fritsch kick), 10:24.
Pit_Grossman 7 pass from Bradshaw (Gerela kick), 5:57.
Second Quarter
Dal_FG Fritsch 36, 14:45.
Fourth Quarter
Pit_Safety, Harrison blocked Hoopes’ punt through end zone, 11:28.
Pit_FG Gerela 36, 8:41.
Pit_FG Gerela 18, 6:37.
Pit_Swann 64 pass from Bradshaw (kick failed), 3:02.
Dal_P.Howard 34 pass from Staubach (Fritsch kick), 1:48.
A_80,187.
___
Super Bowl IX
Jan. 12, 1975
At Tulane Stadium, New Orleans
Pittsburgh 0 2 7 7—16
Minnesota 0 0 0 6— 6
Second Quarter
Pit_Safety, White tackled Tarkenton in end zone, 7:11.
Third Quarter
Pit_Harris 9 run (Gerela kick), 13:25.
Fourth Quarter
Min_T.Brown blocked punt recovery in end zone (kick failed), 10:33.
Pit_L.Brown 4 pass from Bradshaw (Gerela kick), 3:31.
A_80,997.
___
Super Bowl VIII
Jan. 13, 1974
At Rice Stadium, Houston
Minnesota 0 0 0 7— 7
Miami 14 3 7 0—24
First Quarter
Mia_Csonka 5 run (Yepremian kick), 9:33.
Mia_Kiick 1 run (Yepremian kick), 1:22.
Second Quarter
Mia_FG Yepremian 28, 6:02.
Third Quarter
Mia_Csonka 2 run (Yepremian kick), 8:44.
Fourth Quarter
Min_Tarkenton 4 run (Cox kick), 13:25.
A_71,882.
___
Super Bowl VII
Jan. 14, 1973
At The Coliseum, Los Angeles
Miami 7 7 0 0—14
Washington 0 0 0 7— 7
First Quarter
Mia_Twilley 28 pass from Griese (Yepremian kick), :01.
Second Quarter
Mia_Kiick 1 run (Yepremian kick), :18.
Fourth Quarter
Was_Bass 49 fumble return (Knight kick), 2:07.
A_90,182.
___
Super Bowl VI
Jan. 16, 1972
At Tulane Stadium, New Orleans
Dallas 3 7 7 7—24
Miami 0 3 0 0— 3
First Quarter
Dal_FG Clark 9, 1:23.
Second Quarter
Dal_Alworth 7 pass from Staubach (Clark kick), 1:15.
Mia_FG Yepremian 31, :04.
Third Quarter
Dal_D.Thomas 3 run (Clark kick), 9:43.
Fourth Quarter
Dal_Ditka 7 pass from Staubach (Clark kick), 11:42.
A_81,023.
___
Super Bowl V
Jan. 17, 1971
At The Orange Bowl, Miami
Baltimore 0 6 0 10—16
Dallas 3 10 0 0—13
First Quarter
Dal_FG Clark 14, 5:32.
Second Quarter
Dal_FG Clark 30, 14:52.
Bal_Mackey 75 pass from Unitas (kick blocked), 14:10.
Dal_Thomas 7 pass from Morton (Clark kick), 7:53.
Fourth Quarter
Bal_Nowatzke 2 run (O’Brien kick), 7:35.
Bal_FG O’Brien 32, :05.
A_79,204.
___
Super Bowl IV
Jan. 11, 1970
At Tulane Stadium, New Orleans
Minnesota 0 0 7 0— 7
Kansas City 3 13 7 0—23
First Quarter
KC_FG Stenerud 48, 6:52.
Second Quarter
KC_FG Stenerud 32, 13:20.
KC_FG Stenerud 25, 7:52.
KC_Garrett 5 run (Stenerud kick), 5:34.
Third Quarter
Min_Osborn 4 run (Cox kick), 4:32.
KC_Taylor 46 pass from Dawson (Stenerud kick), 1:22.
A_80,562.
___
Super Bowl III
Jan. 12, 1969
At The Orange Bowl, Miami
N.Y. Jets 0 7 6 3—16
Baltimore 0 0 0 7— 7
Second Quarter
NYJ_Snell 4 run (Turner kick), 9:03.
Third Quarter
NYJ_FG Turner 32, 10:08.
NYJ_FG Turner 30, 3:58.
Fourth Quarter
NYJ_FG Turner 9, 13:26.
Bal_Hill 1 run (Michaels kick), 3:19.
A_75,389.
___
Super Bowl II
Jan. 14, 1968
At The Orange Bowl, Miami
Green Bay 3 13 10 7—33
Oakland 0 7 0 7—14
First Quarter
GB_FG Chandler 39, 9:53.
Second Quarter
GB_FG Chandler 20, 11:52.
GB_Dowler 62 pass from Starr (Chandler kick), 10:50.
Oak_Miller 23 pass from Lamonica (Blanda kick), 6:15.
GB_FG Chandler 43, :01.
Third Quarter
GB_Anderson 2 run (Chandler kick), 5:54.
GB_FG Chandler 31, :02.
Fourth Quarter
GB_Adderley 60 interception return (Chandler kick), 11:03.
Oak_Miller 23 pass from Lamonica (Blanda kick), 9:13.
A_75,546.
___
Super Bowl I
Jan. 15, 1967
At The Coliseum, Los Angeles
Kansas City 0 10 0 0—10
Green Bay 7 7 14 7—35
First Quarter
GB_McGee 37 pass from Starr (Chandler kick), 6:04.
Second Quarter
KC_McClinton 7 pass from Dawson (Mercer kick), 10:40.
GB_Taylor 14 run (Chandler kick), 4:37.
KC_FG Mercer 31, :54.
Third Quarter
GB_Pitts 5 run (Chandler kick), 12:33.
GB_McGee 13 pass from Starr (Chandler kick), :51.
Fourth Quarter
GB_Pitts 1 run (Chandler kick), 6:35.
A_61,946.
