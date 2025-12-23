NFL Pro Bowl Roster

Tuesday, Feb. 3
San Francisco
(x-starter)
AFC
Offense
Quarterback — x-Josh Allen, Buffalo; Justin Herbert, L.A. Chargers; Drake Maye, New England.
Running Back — x-Jonathan Taylor, Indianapolis; De’Von Achane, Miami; James Cook, Buffalo.
Fullback — x-Patrick Ricard, Baltimore.
Wide Receiver — x-Ja’Marr Chase, Cincinnati; x-Nico Collins, Houston; Zay Flowers, Baltimore; Courtland Sutton, Denver.
Tight End — x-Brock Bowers, Las Vegas; Travis Kelce, Kansas City.
Tackle — x-Garett Bolles, Denver; x-Dion Dawkins, Buffalo; Joe Alt, L.A. Chargers.
Guard — x-Quinn Meinerz, Denver; x-Quenton Nelson, Indianapolis; Trey Smith, Kansas City.
Center — x-Creed Humphrey, Kansas City; Tyler Linderbaum, Baltimore.
Defense
Defensive End — x-Will Anderson Jr., Houston; x-Myles Garrett, Cleveland; Maxx Crosby, Las Vegas.
Interior Linemen — x-Chris Jones, Kansas City; x-Jeffery Simmons, Tennessee; Zach Allen, Denver.
Outside Linebacker — x-Nik Bonitto, Denver; x-T.J. Watt, Pittsburgh; Tuli Tuipulotu, L.A. Chargers.
Inside Linebacker — x-Roquan Smith, Baltimore; Azeez Al-Shaair, Houston.
Cornerback — x-Derek Stingley Jr., Houston; x-Pat Surtain II, Denver; Christian Gonzalez, New England; Denzel Ward, Cleveland.
Free Safety — x-Jalen Ramsey, Pittsburgh.
Strong Safety — x-Kyle Hamilton, Baltimore; Derwin James Jr., L.A. Chargers.
Special Teams
Long Snapper — x-Ross Matiscik, Jacksonville.
Punter — x-Jordan Stout, Baltimore.
Placekicker — x-Cameron Dicker, L.A. Chargers.
Returner — x-Chimere Dike, Tennessee.
Special Teamer — x-Ben Skowronek, Pittsburgh.
Head Coach — Steve Young.
NFC
Offense
Quarterback — x-Matthew Stafford, L.A. Rams; Sam Darnold, Seattle; Dak Prescott, Dallas.
Running Back — x-Jahmyr Gibbs, Detroit; Christian McCaffrey, San Francisco; Bijan Robinson, Atlanta.
Fullback — x-Kyle Juszczyk, San Francisco.
Wide Receiver — x-Puka Nacua, L.A. Rams; x-Jaxon Smith-Njigba, Seattle; George Pickens, Dallas; Amon-Ra St. Brown, Detroit.
Tight End — x-Trey McBride, Arizona; George Kittle, San Francisco.
Tackle — x-Penei Sewell, Detroit; x-Tristan Wirfs, Tampa Bay; Trent Williams, San Francisco.
Guard — x-Tyler Smith, Dallas; x-Joe Thuney, Chicago; Chris Lindstrom, Atlanta.
Center — x-Drew Dalman, Chicago; Cam Jurgens, Philadelphia.
Defense
Defensive End — x-Aidan Hutchinson, Detroit; x-Micah Parsons, Green Bay; DeMarcus Lawrence, Seattle.
Interior Linemen — x-Jalen Carter, Philadelphia; x-Leonard Williams, Seattle; Quinnen Williams, Dallas.
Outside Linebacker — x-Brian Burns, N.Y. Giants; x-Jared Verse, L.A. Rams; Byron Young, L.A. Rams.
Inside Linebacker — x-Jack Campbell, Detroit; Zack Baun, Philadelphia.
Cornerback — x-Cooper DeJean, Philadelphia; x-Jaycee Horn, Carolina; Quinyon Mitchell, Philadelphia; Devon Witherspoon, Seattle.
Free Safety — x-Kevin Byard, Chicago; Antoine Winfield Jr., Tampa Bay.
Strong Safety — x-Budda Baker, Arizona.
Special Teams
Long Snapper — x-Jon Weeks, San Francisco.
Punter — x-Tress Way, Washington.
Placekicker — x-Brandon Aubrey, Dallas.
Returner — x-Rashid Shaheed, Seattle.
Special Teamer — x-Luke Gifford, San Francisco.
Head Coach — Jerry Rice.
