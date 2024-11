NFL Inactive Report

New York (AP) — The National Football League Inactive Report. JACKSONVILLE JAGUARS at DETROIT LIONS — JACKSONVILLE: RB Tank Bigsby,…

New York (AP) — The National Football League Inactive Report.

JACKSONVILLE JAGUARS at DETROIT LIONS — JACKSONVILLE: RB Tank Bigsby, QB Trevor Lawrence, CB De’Antre Prince, LB Yasir Abdullah, OL Javon Foster, DT Esezi Otomewo, DT Maason Smith. DETROIT: S Loren Strickland, OL Giovanni Manu, DL Al-Quadin Muhammad, OL Christian Mahogany, OL Colby Sorsdal, TE Sam LaPorte.

INDIANAPOLIS COLTS at NEW YORK JETS — INDIANAPOLIS: OT Bernhard Raimann, WR Anthony Gould, TE Will Mallory, G Josh Sills, DE Genard Avery, S Darren Hall, QB Sam Ehlinger. NEW YORK: LT Tyron Smith, OL Jake Hanson, LB C.J. Mosley, RB Israel Abanikanda, DE Braiden McGregor, CB Jarrick Bernard-Converse.

