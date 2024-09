NFL Inactive Report

New York (AP) — NEW YORK (AP) — The National Football League Inactive Report. CINCINNATI BENGALS at KANSAS CITY CHIEFS:…

New York (AP) — NEW YORK (AP) — The National Football League Inactive Report.

CINCINNATI BENGALS at KANSAS CITY CHIEFS: CINCINNATI: WR Tee Higgins, DE Cedric Johnson, OT Amarius Mims, TE Tanner McClachlan, DT Kris Jenkins Jr. KANSAS CITY: OL C.J. Hanson, OT Ethan Driskell, DE Cameron Thomas, DT Marlon Tuipulotu.

PITTSBURGH STEELERS at DENVER BRONCOS: PITTSBURGH: QB Russell Wilson, G Isaac Seumalo, WR Roman Wilson, DL Dean Lowry, S Jalen Elliott, S Terrell Edmunds. DENVER: QB Zach Wilson, WR Devaughn Vele, CB Kris Abrams-Draine, RB Blake Watson, TE Lucas Krull, OL Frank Crum, DL Eyioma Uwazurike.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.