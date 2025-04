NFL Team-by-Team Draft

April 24-26 Arizona 1. (16) Walter Nolen, dt, Mississippi. 2. (47) Will Johnson, cb, Michigan. 3. (78) Jordan Burch, de,…

April 24-26

Arizona

1. (16) Walter Nolen, dt, Mississippi.

2. (47) Will Johnson, cb, Michigan.

3. (78) Jordan Burch, de, Oregon.

Atlanta

1. (15) Jalon Walker, lb, Georgia.

1. (26) James Pearce Jr. de, Tennessee.

3. (96) Xavier Watts, s, Notre Dame.

Baltimore

1. (27) Malaki Starks, s, Georgia.

2. (59) Mike Green, de, Marshall.

3. (91) Emery Jones Jr., g, LSU.

Buffalo

1. (30) Maxwell Hairston, cb, Kentucky.

2. (41) T.J. Sanders, DT, South Carolina.

3. (72) Landon Jackson, de, Arkansas.

Carolina

1. (8) Tetairoa McMillan, wr, Arizona.

2. (51) Nick Scourton, de, Texas A&M.

3. (77) Princely Umanmielen, de, Mississippi.

Chicago

1. (10) Colston Loveland, te, Michigan.

2. (39) Luther Burden III, wr, Missouri.

2. (56) Ozzy Trapilo, ot, Boston College.

2. (62) Shemar Turner, dt, Texas A&M.

Cincinnati

1. (17) Shemar Stewart, de, Texas A&M.

2. (49) Demetrius Knight Jr., lb, South Carolina.

3. (81) Dylan Fairchild, g, Georgia.

Cleveland

1. (5) Mason Graham, dt, Michigan.

2. (33) Carson Schwesinger, lb, UCLA.

2. (36) Quinshon Judkins, rb, Ohio State.

3. (67) Harold Fannin Jr., te, Bowling Green.

3. (94) Dillon Gabriel, qb, Oregon.

Dallas

1. (12) Tyler Booker, g, Alabama.

2. (44) Donovan Ezeiruaku, de, Boston College.

3. (76) Shavon Revel Jr., cb, East Carolina.

Denver

1. (20) Jahdae Barron, cb, Texas.

2. (60) RJ Harvey, rb, UCF.

3. (74) Pat Bryant, wr, Illinois.

3. (101) Sai’vion Jones, de, LSU.

Detroit

1. (28) Tyleik Williams, dt, Ohio State.

2. (57) Tate Ratledge, g, Georgia.

3. (70) Isaac TeSlaa, wr, Arkansas.

Green Bay

1. (23) Matthew Golden, wr, Texas.

2. (54) Anthony Belton, ot, NC State.

3. (87) Savion Williams, wr, TCU.

Houston

2. (34) Jayden Higgins, wr, Iowa State.

2. (48) Aireontae Ersery, ot, Minnesota.

3. (79) Jaylin Noel, wr, Iowa State.

3. (97) Jaylin Smith, cb, Southern Cal.

Indianapolis

1. (14) Tyler Warren, te, Penn State.

2. (45) JT Tuimoloau, de, Ohio State.

3. (80) Justin Walley, cb, Minnesota.

Jacksonville

1. (2) Travis Hunter, wr/db, Colorado.

3. (88) Caleb Ransaw, cb, Tulane.

3. (89) Wyatt Milum, g, West Virginia.

Kansas City

1. (32) Josh Simmons, ot, Ohio State.

2. (63) Omarr Norman-Lott, dt, Tennessee.

3. (66) Ashton Gillotte, de, Louisville.

3. (85) Nohl Williams, cb, California.

Las Vegas

1. (6) Ashton Jeanty, rb, Bosie State.

2. (58) Jack Bech, wr, TCU.

3. (68) Darien Porter, cb, Iowa State.

3. (98) Caleb Rogers, g, Texas Tech.

3. (99) Charles Grant, ot, William & Mary.

L.A. Chargers

1. (22) Omarion Hampton, rb, North Carolina.

2. (55) Tre Harris, wr, Mississippi.

3. (86) Jamaree Caldwell, dt, Oregon.

L.A. Rams

2. (46) Terrance Ferguson, te, Oregon.

3. (90) Josaiah Stewart, de, Michigan.

Miami

1. (13) Kenneth Grant, dt, Michigan.

2. (37) Jonah Savaiinaea, g, Arizona.

Minnesota

1. (24) Donovan Jackson, g, Ohio State.

3. (102) Tai Felton, wr, Maryland.

New England

1. (4) Will Campbell, ot, LSU.

2. (38) TreVeyon Henderson, rb, Ohio State.

3. (69) Kyle Williams, wr, Washington State.

4. (95) Jared Wilson, c, Georgia.

New Orleans

1. (9) Kelvin Banks Jr., ot, Texas.

2. (40) Tyler Shough, qb, Louisville.

3. (71) Vernon Broughton, dt, Texas.

3. (93) Jonas Sanker, s, Virginia.

N.Y. Giants

1. (3) Abdul Carter, de, Penn State.

1. (25) Jaxson Dart, qb, Mississippi.

3. (65) Darius Alexander, dt, Toledo.

N.Y. Jets

1. (7) Armand Membou, ot, Missouri.

2. (42) Mason Taylor, te, LSU.

3. (73) Azareye’h Thomas, cb, Florida State.

Philadelphia

1. (31) Jihaad Campbell, lb, Alabama.

2. (64) Andrew Mukuba, s, Texas.

Pittsburgh

1. (21) Derrick Harmon, dt, Oregon.

2. (83) Kaleb Johnson, rb, Iowa.

San Francisco

1. (11) Mykel Williams, de, Georgia.

2. (43) Alfred Collins, dt, Texas.

3. (75) Nick Martin, lb, Oklahoma State.

3. (100) Upton Stout, cb, Western Kentucky.

Seattle

1. (18) Grey Zabel, g, North Dakota State.

2. (35) Nick Emmanwori, s, South Carolina.

2. (50) Elijah Arroyo, te, Miami.

3. (92) Jalen Milroe, qb, Alabama.

Tampa Bay

1. (19) Emeka Egbuka, wr, Ohio State.

2. (53) Benjamin Morrison, cb, Notre Dame.

3. (84) Jacob Parrish, cb, Kansas State.

Tennessee

1. (1) Cam Ward, qb, Miami.

2. (52) Oluwafemi Oladejo, de, UCLA.

3. (82) Kevin Winston Jr., s, Penn State.

Washington

1. (29) Josh Conerly Jr., ot, Oregon.

2. (61) Trey Amos, cb, Mississippi.

