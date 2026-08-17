Xi Jinping afirma que China necesita un “espíritu de lucha indomable” y elogia la represión de Tiananmen

El líder chino Xi Jinping hizo un llamamiento a su país para que muestre un “espíritu de lucha indomable” en…

El líder chino Xi Jinping hizo un llamamiento a su país para que muestre un “espíritu de lucha indomable” en un discurso contundente pronunciado el lunes, en el que también elogió la decisión del gobernante Partido Comunista de reprimir las protestas democráticas de Tiananmen.

Xi hizo estas declaraciones en un discurso histórico con motivo del centenario del nacimiento de uno de sus predecesores: Jiang Zemin, quien fue líder de China entre 1993 y 2002. Falleció en 2022.

Ante miles de funcionarios y delegados en el Gran Salón del Pueblo, Xi describió a China como un país que atravesaba tiempos difíciles, pero que saldría ileso.

“Con un espíritu de lucha indomable y capacidades excepcionales, afrontaremos activamente los grandes desafíos, ya sean mares agitados o incluso tormentas furiosas”, afirmó.

“Debemos defender con firmeza nuestra soberanía nacional, nuestra seguridad y nuestros intereses de desarrollo, escribiendo así un nuevo capítulo en los dos grandes milagros del rápido desarrollo económico y la estabilidad social a largo plazo”.

Como muestra de la importancia del discurso, los siete miembros del poderoso comité permanente del politburó chino, junto con líderes retirados del partido y del Estado, estuvieron presentes, según las imágenes de la televisión estatal.

El ascenso de Jiang a la cima comenzó en medio del tumulto de las protestas democráticas de la Plaza de Tiananmen de 1989, que fueron brutalmente reprimidas por las tropas chinas en lo que sigue siendo uno de los tabúes políticos más delicados de la China continental.

En su discurso de 45 minutos, Xi elogió una larga lista de logros de Jiang, incluyendo una inusual mención a las protestas democráticas de Tiananmen, y aplaudió la decisión final del Partido Comunista de rechazar las demandas de los manifestantes y desalojar la plaza utilizando tropas y tanques.

“Entre la primavera y el verano de 1989, China experimentó una grave convulsión política. El camarada Jiang Zemin apoyó y aplicó con firmeza las decisiones correctas del Comité Central, manteniendo eficazmente la estabilidad en Shanghái”, dijo Xi.

Las protestas comenzaron en abril, desencadenadas por la muerte del exlíder del Partido Comunista Chino Hu Yaobang a los 73 años. Considerado por el público como un defensor de la liberalización, Hu había sido depuesto dos años antes y su muerte el 15 de abril fue lamentada por muchos.

Días después, miles de estudiantes afligidos marcharon por Beijing exigiendo un gobierno más democrático en honor a Hu. Los manifestantes se congregaron en la Plaza de Tiananmen, y su número fue aumentando durante varias semanas hasta el 4 de junio, cuando las tropas del Ejército Popular de Liberación abrieron fuego contra ellos.

Jiang se convirtió inesperadamente en secretario general del Partido Comunista poco después de la represión, en parte porque se consideraba que la persona a la que reemplazó, Zhao Ziyang, era demasiado comprensiva con los manifestantes. Para 1993, era el líder indiscutible de China.

La contribución de Jiang al apoyo a la decisión de los dirigentes del partido de reprimir a los manifestantes también se mencionó en un documental de 12 episodios emitido por la televisión estatal la semana pasada para conmemorar su vida, pero no mostró ninguna imagen de los asesinatos que conmocionaron al mundo. Dichas imágenes se eliminan sistemáticamente de internet, un medio fuertemente censurado en China, y hablar de lo sucedido sigue siendo arriesgado hasta el día de hoy.

Durante la era de Jiang, la economía china experimentó un rápido crecimiento y se abrió al mundo, culminando con la adhesión del país a la Organización Mundial del Comercio, con el apoyo de Estados Unidos, en 2001.

Tras un período de intenso crecimiento económico, mejoraron las relaciones entre Estados Unidos y China. Sin embargo, en los últimos años, los lazos bilaterales se han deteriorado drásticamente, marcados por frecuentes tensiones comerciales recíprocas y crecientes rivalidades geopolíticas.

La segunda reunión de Xi con el presidente Donald Trump está programada para finales de septiembre, cuando se espera que ambos líderes discutan las relaciones comerciales, la inteligencia artificial y Taiwán, entre otros temas.

En su discurso del lunes, también transmitido y publicado por los medios estatales, Xi ensalzó los logros del país, afirmando que “la vida de las personas sigue mejorando”, incluso cuando los datos muestran una desaceleración del crecimiento económico .

“Las perspectivas para la gran revitalización de la nación china son brillantes, y el sueño por el que varias generaciones han luchado con inquebrantable determinación se está convirtiendo gradualmente en realidad”, añadió.

The-CNN-Wire

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