Un sismo de magnitud 7,4 sacude el oeste de Colombia y se siente en varias ciudades del país

Un sismo de magnitud 7,4 fue registrado este lunes en el oeste de Colombia, según informó el Servicio Geológico de…

Un sismo de magnitud 7,4 fue registrado este lunes en el oeste de Colombia, según informó el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS), con un movimiento que se sintió en varias ciudades del país.

El epicentro fue ubicado en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a unos 280 kilómetros al oeste de Bogotá, y a una profundidad de 107 kilómetros a las 7.34 a.m. (hora local, 8.34 de Miami), informó el USGS.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, confirmó que en la capital departamental Quibdó “hay heridos y graves daños en las edificaciones” y expresó preocupación por las posibles réplicas. El aeropuerto El Caraño de la ciudad también sufrió destrozos.

El presidente Aberlado de la Espriella, que comenzó su mandato el viernes, dijo en redes sociales que asumió “directamente el liderazgo de la atención por la emergencia” y que estará personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno. “No están solos. El Estado está presente y actuando”, agregó.

En la capital del país, sonaron las alarmas y en muchos edificios la gente evacuó a la calle como medida de prevención. “A esta hora no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios”, dijo en X el alcalde de Bogotá, Carlos Galán.

En Manizales, capital del departamento de Caldas, una de las torres de la catedral sufrió daños graves y quedó apoyada sobre el centro de la iglesia, según imágenes divulgadas en redes sociales.

En el aeropuerto internacional Matecaña de Pereira, capital del departamento de Risaralda (centro del país), una parte del techo se desprendió en una zona de tránsito del público, pero las autoridades no han divulgado información de posibles víctimas.

Por su parte, el alcalde de Medellín, que reportó “un fuerte temblor” en su cuenta de X, dijo después que las autoridades continúan verificando si se presentan afectaciones en la ciudad.

El sismo también se percibió en varias ciudades de países limítrofes. “Fue sentido de manera leve en Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas y Guayas; y moderada en Pichincha e Imbabura”, detalló la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos de Ecuador.

En Panamá, las vibraciones fueron sentidas en la zona fronteriza y duraron entre 40 segundo y un minuto, de acuerdo con las autoridades del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

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