Un momento… ¿cuánto petróleo está saliendo realmente del golfo Pérsico?

Se está gestando un debate en el mercado petrolero: ¿Es el estrecho de Ormuz mucho más “abierto” de lo que…

Se está gestando un debate en el mercado petrolero: ¿Es el estrecho de Ormuz mucho más “abierto” de lo que pensábamos?

La opinión generalizada era que esta crucial vía marítima estaba prácticamente cerrada al tráfico de petroleros. Irán ha atacado decenas de petroleros que intentaban transitar por el estrecho. Los servicios de seguimiento marítimo, que utilizan una combinación de datos de transpondedores e imágenes satelitales, han reportado una disminución significativa en el número de embarcaciones que intentan navegar por estas aguas. Las reservas mundiales de petróleo continúan disminuyendo.

Pero el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, contó una historia muy diferente la semana pasada: el estrecho está abierto y el petróleo fluye mucho más rápido de lo que el mercado cree.

Él lo sabe: el Ejército estadounidense está presente, patrullando las aguas, escoltando a los barcos dentro y fuera del estrecho y protegiéndolos del fuego enemigo. La Armada proporciona al Departamento de Energía información detallada sobre qué embarcaciones transitan por la zona y cuándo.

“En coordinación con el ejército estadounidense, el Departamento de Energía de Estados Unidos mantiene los mejores datos disponibles relacionados con el petróleo y los productos derivados del petróleo que salen del golfo Pérsico”, dijo un portavoz del Departamento de Energía.

No es raro que la administración Trump intente presionar para que bajen los precios del petróleo. El presidente Donald Trump ha afirmado repetidamente que Estados Unidos controla el estrecho de Ormuz y con frecuencia asegura que un acuerdo con Irán es inminente. El secretario Wright ha declarado que Estados Unidos está garantizando que el petróleo llegue en abundancia a su destino.

Ignorando la fanfarronería, los analistas de Wall Street se han basado principalmente en los datos de seguimiento de terceros que han estado recibiendo, junto con las mediciones de inventario reportadas por la industria y otros datos.

Pero eso podría estar cambiando. O, al menos, por primera vez desde el inicio de la guerra, algunos analistas de Wall Street podrían estar dispuestos a considerar que la administración podría estar diciendo la verdad sobre el estado del mercado petrolero.

Wright afirmó que el promedio de siete días de petróleo que salía del estrecho de Ormuz había aumentado a 9 millones de barriles diarios. Hussain señaló que esto contradecía directamente la afirmación de Irán de que el estrecho estaba cerrado, y los datos de seguimiento de buques mostraban que la cifra real era aproximadamente la mitad de la que mencionaba Wright.

“Cada vez es más difícil saber cuánto petróleo está saliendo del golfo”, afirmó Hamad Hussain, economista sénior especializado en clima y materias primas de Capital Economics. “Las declaraciones contradictorias de funcionarios estadounidenses e iraníes están generando confusión”.

Los analistas de Wall Street, que utilizan servicios de seguimiento de buques como Kpler y Windward Intelligence, entre muchos otros datos, para proporcionar estimaciones sobre los flujos de petróleo, han dicho que los petroleros han estado extrayendo aproximadamente 4 millones de barriles de petróleo del golfo Pérsico cada día.

Además de los aproximadamente 7 millones de barriles diarios que los países de Medio Oriente han desviado alrededor del estrecho mediante oleoductos y otros métodos, según los servicios de seguimiento, se han exportado entre 11 y 12 millones de barriles. Esta cifra es significativamente inferior a los 20 millones de barriles diarios que la región exportaba antes del inicio de la guerra con Irán.

Wright afirmó que el 8 de agosto, la producción total de petróleo en el golfo superó la marca de los 20 millones de barriles.

Kpler defendió sus datos, que se obtienen gracias a su red de 13.000 receptores propios, operados por la compañía en 190 países, que rastrean 350.000 embarcaciones y actualizan su ubicación cada 5 minutos. Además, posee una flota de satélites en órbita terrestre baja.

“No es posible conciliar la disparidad entre lo que vemos y lo que él cita”, dijo Matt Smith, director de investigación de materias primas en Kpler.

Otros servicios de seguimiento de buques, como Windward Intelligence, utilizan imágenes satelitales e inteligencia artificial para rastrear embarcaciones, incluso si apagan sus transpondedores. Esto permite a los servicios de seguimiento seguir activamente a las llamadas flotas clandestinas que intentan ocultar su ubicación para evitar ser detectadas.

Kpler también estima el tráfico de la flota paralela. Tanto Kpler como Windward indicaron que alrededor de cinco barcos —en total— salieron del estrecho de Ormuz el día en que, según Wright, se extrajeron 20 millones de barriles de petróleo de la región del golfo Pérsico. Antes de la guerra, más de 100 barcos transitaban el estrecho diariamente. Simplemente, no hay suficientes barcos para dar cabida a ese volumen de petróleo.

Sin embargo, Hussain reconoció que la información que se ha estado difundiendo en el mercado petrolero podría ser incompleta. Irán se ha vuelto mucho más agresivo en sus ataques contra buques en las últimas semanas, y sus aliados hutíes han hecho lo mismo en el Mar Rojo.

Esto ha llevado a que un número creciente de buques que transitan por los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb, en el mar Rojo, hagan todo lo posible por ocultar su ubicación y carga para evitar ataques. Alrededor de la mitad del tráfico que Kpler ha rastreado a través del estrecho de Ormuz ha consistido en tránsitos clandestinos en las últimas semanas, frente a aproximadamente una octava parte hace un mes; y, según el Departamento de Energía, no está detectando todo.

Según Hussain, cuando los buques cisterna, que se mueven lentamente, vuelvan a encender sus transpondedores una vez que estén fuera de peligro, es probable que el mercado se dé cuenta de que ha salido de la región mucho más petróleo de lo que se había estimado anteriormente.

Dan Pickering, fundador y director de inversiones de Pickering Energy Partners, declaró a CNN que estaba abierto a las cifras del Departamento de Energía.

«Estados Unidos está permitiendo que una cantidad considerable de petróleo atraviese el estrecho, e Irán no está bloqueando todo», afirmó. «En un mundo donde la administración ha generado mucho escepticismo, probablemente no haya mejor opción que adoptar un enfoque de confianza, pero con verificación».

“Sin duda es posible que tenga razón”, añadió.

Wall Street ya había reconocido anteriormente que había calculado mal la cantidad de petróleo que salía del estrecho.

Natasha Kaneva, jefa de estrategia global de materias primas de JPMorgan, declaró en junio que el precio relativamente bajo del petróleo la había llevado a reconsiderar la cantidad de petróleo que podría estar saliendo del olfo Pérsico, reconociendo la posibilidad de que una cantidad sorprendente de petróleo “clandestino” no contabilizado se transporte en buques cisterna con sus transpondedores apagados.

JPMorgan cita la información sobre transporte marítimo de Kpler como una de las diversas fuentes de datos que utiliza para elaborar sus estimaciones de oferta y demanda de petróleo.

El mercado se ha decantado mayoritariamente por la administración Trump. Mantiene la esperanza de que se alcance una solución y de que las fuerzas armadas puedan garantizar el suministro de petróleo. Esto ha mantenido los precios mucho más bajos de lo que cabría esperar tras la mayor crisis de suministro de petróleo de la historia.

Sin embargo, según Hussain, la estimación precisa de los flujos de petróleo del golfo Pérsico no influye tanto en los precios como en la estabilidad del mercado. Las reservas mundiales se encuentran ahora entre 1.500 y 1.900 millones de barriles por debajo de los niveles iniciales de la guerra, según la fuente de las estimaciones. Las enormes reservas de crudo previas a la guerra contribuyeron a prevenir una catástrofe cuando se agotó el suministro.

Aunque el mercado petrolero continúa operando con déficit, cuanto más petróleo salga del estrecho, más tiempo podrá el mercado evitar un punto de inflexión inminente en el que sus reservas resulten insuficientes para abastecer al mundo con suficiente petróleo.

“El mercado no puede seguir reduciendo los inventarios indefinidamente”, dijo Pickering. “Tarde o temprano, las reservas se agotan”.

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