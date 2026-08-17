Trump le hizo un regalo a Kim Jong Un y profundiza preocupaciones sobre la fiabilidad de EE.UU.

El repentino anuncio del presidente Donald Trump de que Estados Unidos reduciría los principales ejercicios militares con Corea del Sur…

El repentino anuncio del presidente Donald Trump de que Estados Unidos reduciría los principales ejercicios militares con Corea del Sur corre el riesgo de reavivar la preocupación de que las fuerzas estadounidenses estén demasiado sobrecargadas para apoyar a aliados occidentales cruciales o mantener la disuasión contra las autocracias que los amenazan.

También es un regalo para el líder norcoreano Kim Jong Un en un momento en que ha intensificado la amenaza que su propio país representa para la estabilidad global, sin ofrecer ninguna concesión a cambio.

Justo cuando estaban a punto de comenzar los ejercicios Ulchi Freedom Shield, de 10 días de duración, en los que participarían decenas de miles de soldados, Trump dijo que había ordenado que se redujera la magnitud de las maniobras militares porque Corea del Norte se había mostrado “poco amenazante y respetuosa” con su administración.

“Estos ejercicios no solo son costosos, y gran parte de esos costos los paga Estados Unidos de América (¡como siempre!), sino que envían una señal totalmente inapropiada y hostil”, publicó Trump en Truth Social durante el fin de semana.

Las declaraciones de Trump son difíciles de conciliar con las acciones de Kim.

En los últimos años, el líder norcoreano ha fortalecido significativamente las fuerzas armadas de su nación y su programa ilegal de armas nucleares, llegando incluso a enviar a sus soldados a adquirir experiencia de combate real en los campos de batalla de Ucrania y a proporcionar a Moscú misiles que han matado a civiles ucranianos.

Esa ayuda a Rusia ahora viene acompañada de un tratado de defensa mutua firmado hace dos años con Vladimir Putin. Kim también consolidó una alianza trilateral con Rusia y China hace casi un año en Beijing, cuando los tres autócratas protagonizaron un acto público en el que algunos de los equipos militares más modernos de China desfilaron por Pekín en conmemoración del 80 aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial.

Mientras tanto, Corea del Norte ha estado modernizando su arsenal, y Kim es frecuentemente retratado en los medios estatales, flanqueado por su hija adolescente y probable sucesora, supervisando hitos militares, como la activación a principios de este año de un nuevo destructor de misiles guiados.

Mientras tanto, en un mundo donde la administración Trump se ha quejado con frecuencia de que sus aliados, especialmente los de Europa, no comparten el coste de su propia defensa, a finales de mayo todavía consideraba a Corea del Sur como su aliado ideal.

“Si quieren ver cómo se comparte la carga, consideren la República de Corea. Corea del Sur ha invertido constantemente en su propia defensa, porque no puede permitirse el lujo de tratar la guerra como un ejercicio académico. Viven en la primera línea del frente y, por lo tanto, desarrollan un verdadero poder de combate”, declaró el secretario de Defensa, Pete Hegesth, en un discurso pronunciado en la conferencia de defensa Diálogo de Shangri-La en Singapur.

Hegseth tiene razón. Corea del Sur actúa por necesidad, y la guerra con Irán ha servido como recordatorio de que Estados Unidos siempre desplegará sus recursos donde más los necesite. El Pentágono ha tenido que recurrir a fuerzas y armamento de toda Asia para reforzar su presencia en el Golfo Pérsico, en un conflicto que se ha prolongado durante casi medio año.

Al principio de la guerra, Washington trasladó interceptores de misiles de la península coreana a Medio Oriente. Y la semana pasada, anunció que su único portaaviones con base en el Pacífico Occidental, el USS George Washington, se dirigía a aguas cercanas a Irán para relevar al asediado USS Abraham Lincoln, su buque gemelo que ha sufrido informes de baja moral tras más de 200 días sin escalar en puerto.

“Los ejercicios bilaterales con Corea del Sur consumen innecesariamente recursos y capacidad de respuesta de Estados Unidos en un momento en que este país está escaseando en ambos”, dijo Jennifer Kavanagh, directora de análisis militar de Defense Priorities, un centro de estudios con sede en Washington, que aboga por la contención del gasto en política exterior.

Pero otros discrepan de su premisa de que los ejercicios son innecesarios, argumentando que reducirlos pone a las fuerzas estadounidenses —casi 30.000 de ellas estacionadas en Corea del Sur y más de 50.000 en el vecino Japón— en una situación más peligrosa.

La medida de Trump “disminuye la capacidad de respuesta de la coalición y pone en riesgo a las fuerzas estadounidenses sin ningún beneficio tangible real para Estados Unidos”, dijo el almirante retirado de la Armada estadounidense Mark Montgomery, ahora investigador principal de la Fundación para la Defensa de las Democracias.

De hecho, la mayor parte de los costes del ejercicio Ulchi Freedom Shield ya se han incurrido y cualquier entrenamiento que se recorte tendrá que compensarse de alguna manera o la preparación de Estados Unidos se verá afectada, dijo Carl Schuster, exdirector del Centro de Inteligencia Conjunta del Comando del Pacífico de Estados Unidos.

La reducción de los ejercicios militares y las críticas a Corea del Sur por no pagar más —algo que también hizo en su primer mandato— siguen la misma línea que Trump: reprender a los aliados de larga data de Estados Unidos que lo han apoyado durante la Guerra Fría y en lugares como Afganistán y el Golfo Pérsico, e incluso amenazar con apoderarse de su territorio, como en Groenlandia, parte de Dinamarca, aliado de la OTAN.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos se niega a criticar a Kim, quien está contribuyendo a prolongar la guerra ilegal de Rusia que ha costado cientos de miles de vidas en Ucrania, al tiempo que utiliza esa guerra para perfeccionar el arsenal de Corea del Norte, lo que pone en riesgo a las tropas estadounidenses cercanas.

“Lo que estamos viendo es que los norcoreanos están obteniendo una ventaja, un error no forzado por nuestra parte”, dijo el analista militar de CNN, Cedric Leighton, ex coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Está por ver hasta qué punto Kim podrá aprovechar ahora esa ventaja.

Trump cambia de rumbo con frecuencia y de repente, y dado que todos los elementos para los ejercicios Ulchi Freedom están listos, reducirlos puede no tener mucha repercusión sobre el terreno.

Pero Corea del Norte también lleva mucho tiempo presionando para que se ponga fin a los ejercicios militares estadounidenses con Corea del Sur. El lunes amaneció con la noticia de que el comandante en jefe de Estados Unidos ordenaba una retirada.

Se cree que Trump, quien anhelaba desde hace tiempo otra reunión con Kim, podría ver en este gesto una oportunidad para lograrlo. Sin embargo, este cambio de postura repentino tiene consecuencias para Estados Unidos y sus aliados.

Pocos pueden negar que el ejército estadounidense podrá ejercer sobre Corea del Norte en 2026 la misma presión que ejerció durante el primer mandato de Trump. Cuando Kim probó misiles balísticos en 2017, Trump envió tres portaaviones estadounidenses a patrullar las aguas que rodean la península coreana, amenazando a Pyongyang con “fuego y furia como el mundo jamás ha visto”.

Esas amenazas finalmente llevaron a Kim a reunirse en persona con Trump en tres ocasiones. Sin embargo, dichas reuniones no lograron poner fin al programa de armas nucleares de Corea del Norte, que Kim no ha hecho más que expandir. Se estima que ahora posee docenas de ojivas nucleares y ha prometido construir más.

La campaña aérea de Washington contra Irán no ha logrado que Teherán retroceda. Y lo único que parece estar disminuyendo es la capacidad militar estadounidense, a medida que las reservas de armamento clave se agotan rápidamente.

Los analistas advierten que reducir la frecuencia de las perforaciones actuales también podría causar daños a largo plazo.

Tras ser objeto de elogios un mes y críticas al siguiente, los aliados podrían decidir excluir a Washington de su planificación militar a largo plazo. En Corea del Sur ya existe una presión para que Seúl desarrolle su propio arsenal nuclear y no dependa de Washington para la disuasión.

Mientras tanto, Japón está desarrollando y modernizando sus fuerzas armadas a un ritmo nunca visto en los tiempos modernos, a medida que se debilita la estabilidad posterior a la Guerra Fría, garantizada por el ejército estadounidense.

Y varias naciones europeas que han permanecido codo con codo con Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial se están planteando ahora serias dudas sobre si la alianza de la OTAN sobrevivirá finalmente al enfoque de “Estados Unidos primero” de Trump en materia de seguridad global.

Eso convierte al mundo en un lugar más peligroso, donde un error de un solo actor podría desatar una tormenta de fuego regional, y un Ejército estadounidense debilitado por Irán sería incapaz de garantizar la seguridad de Estados Unidos.

“Las acciones que llevamos a cabo en esos ejercicios son fundamentales para la defensa conjunta no solo de Corea del Sur y Japón, sino también para la defensa de Estados Unidos”, dijo Leighton.

The-CNN-Wire

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