“Tenemos el corazón destrozado”: Savannah Guthrie suplica por ayuda seis meses después de la desaparición de su madre

Seis meses después de la desaparición de Nancy Guthrie en su casa de Tucson, Arizona, la presentadora del programa Today…

Seis meses después de la desaparición de Nancy Guthrie en su casa de Tucson, Arizona, la presentadora del programa Today de NBC, Savannah Guthrie, declaró en una nueva publicación de Instagram el sábado por la mañana que la familia está “suplicando por ayuda”.

“Desde entonces, hemos vivido cada momento, cada respiración y cada latido con angustia y desesperación”, escribió Savannah Guthrie en el pie de foto de una imagen de Nancy Guthrie sonriendo a la cámara.

“Tenemos el corazón destrozado”, dijo Savannah Guthrie, y añadió que ella y sus hermanos “pasan cada instante pensando en ella, añorándola y buscándola”.

Nancy Guthrie, de 84 años, no tenía su teléfono ni sus medicamentos esenciales cuando desapareció de su casa en la madrugada del 1 de febrero.

Los investigadores han seguido pistas que parecían ofrecer esperanza, incluyendo evidencia en video y miles de pistas, pero cada día termina sin el resultado que su familia anhela desesperadamente: traerla de vuelta a casa.

“Tenemos una determinación inquebrantable: descubrir qué le sucedió para poder darle la dignidad de una despedida adecuada, una celebración de su extraordinaria vida que tanto se merece”, dijo Savannah Guthrie en la publicación de Instagram este sábado.

La publicación renueva la súplica de la familia por información en el caso, reiterando que hay una recompensa —US$ 1,2 millones— disponible.

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, dijo este sábado que la investigación sigue activa mientras laboratorios de todo el país continúan analizando ADN, videos y fotos, y mientras los investigadores revisan los miles de avisos que continúan llegando. El departamento del sheriff tiene una “buena relación” con el FBI, que está ayudando en la búsqueda.

“Aquí estamos”, dijo en un video compartido en las páginas de redes sociales del departamento del sheriff. “No nos vamos a ir a ninguna parte”.

Los investigadores ejecutaron múltiples órdenes de registro y entrevistaron a varias personas antes de seguir otras pistas, dijo Nanos.

Advirtió que dejar de centrarse en esas personas no significa necesariamente que hayan sido “exoneradas”, sino más bien que las pruebas han llevado a los investigadores en una dirección diferente. Nanos también reiteró que los miembros de la familia Guthrie no son sospechosos en el caso.

“No son sospechosos. Son víctimas, víctimas de un crimen muy horrendo”, dijo, y añadió que se aconseja a cualquiera que tenga información que llame a la línea de avisos.

El viernes, los investigadores publicaron el contenido completo de una nota de rescate y una carta posterior, de tono sombrío, que creen que podrían contener pistas que alguien familiarizado con los presuntos secuestradores podría reconocer.

“Alguien sabe algo. Queremos que esa persona nos llame”, dijo Nanos. “Necesitamos esa llamada”.

La familia Guthrie fue alertada de que las notas serían publicadas, añadió.

Las autoridades instan al público a analizar los patrones lingüísticos de las notas. Según las autoridades, los mensajes presentan “patrones distintivos de vocabulario, sintaxis y fraseología” que reflejan el estilo único del autor, el cual podría ser identificado por quienes lo conocían, incluyendo amigos, familiares, compañeros de trabajo, compañeros de clase o conocidos.

“Los investigadores sintieron que hay varias piezas de información en estas notas que… podrían simplemente sacudir a alguien para decir: ‘Sabes, he oído eso’, o la redacción, el estilo de la escritura podría hacer que alguien piense en quién habría escrito esto”, dijo Nanos.

“Mis investigadores, lo miramos, y claramente hay cosas ahí que son muy preocupantes para nuestro equipo de investigación. Así que esperamos que, al publicar la nota real, obtengamos alguna respuesta de la comunidad”.

Las notas también podrían brindar información sobre la mentalidad del autor, sus motivos y cómo cambió su tono con el tiempo, y proporcionar una nueva pista que podría acercar a las autoridades al paradero de Guthrie.

Según un comunicado de prensa emitido el viernes, los investigadores también instaron al público a considerar si alguna persona conocida mostró un comportamiento inusual en torno a la desaparición de Guthrie.

Este comportamiento inusual podría incluir: cambios de humor o apariencia, lesiones inexplicables, alteraciones en su rutina habitual, ausencias repentinas de la zona donde desapareció, limpieza o reparación de su vehículo, o un interés inusual —o falta de interés— en el vecindario de Guthrie o en la investigación.

“Alguien sabe algo. Alguien sospecha algo. Alguien reconoce la letra de las notas de rescate. Alguien ha notado algo diferente, extraño, preocupante o simplemente inusual, tal vez en alguien a quien quiere mucho”, escribió Guthrie en su mensaje de este sábado.

“Tal vez tengan miedo de hablar. Tal vez estén en conflicto. Tal vez estén enojados o angustiados por esta situación. Hay una salida: contar lo que saben. Pueden hacerlo de forma anónima”, agregó.

Según el Departamento del Sheriff del Condado de Pima, los investigadores también han continuado investigando pistas forenses en el caso, incluyendo pruebas de ADN. El cabello encontrado en la casa de Guthrie fue analizado, pero no apunta a ningún sospechoso en la investigación de su secuestro, según informó el Departamento del Sheriff del Condado de Pima a CNN el jueves.

Guthrie también criticó duramente a quienes “siguen esta historia por entretenimiento o lucro”, diciendo: “No están de su lado, son cómplices del daño que se le ha infligido”.

Durante la búsqueda, los hijos de Guthrie han compartido repetidamente emotivos mensajes de video en las redes sociales dirigidos a los responsables y a quienes puedan saber algo, suplicándoles que ayuden a traer a su madre de vuelta a casa.

“Nunca dejaremos de buscar respuestas, y nunca dejaremos de buscar la luz”, escribió Savannah Guthrie. “Por favor, tráiganla a casa”.

Esta noticia fue actualizada con información adicional.

The-CNN-Wire

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