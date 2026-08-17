Servicios de emergencia encontraron a Hayden Panettiere en paro cardíaco. Aún no se determina la causa de muerte

La autopsia de la actriz Hayden Panettiere ya fue completada, pero la causa y la manera de su muerte, a…

La autopsia de la actriz Hayden Panettiere ya fue completada, pero la causa y la manera de su muerte, a los 36 años, siguen pendientes de determinar, según la Oficina del Forense del Condado de Greenville.

Un comunicado escrito de la agencia publicado la tarde de este lunes señaló que son necesarias “una investigación adicional y la finalización de estudios adicionales”.

El comunicado del forense también señaló que durante la autopsia no se encontraron signos de traumatismo que hubieran contribuido a su muerte.

La Oficina del Forense del Condado de Greenville informó que alrededor de la 1:51 p.m. de este domingo se recibió una llamada al 911 por un supuesto paro cardíaco. Los servicios médicos de emergencia y los socorristas “encontraron a una mujer en paro cardíaco” en la residencia.

“El personal de los servicios médicos de emergencia inició medidas avanzadas de reanimación cardiopulmonar; sin embargo, los esfuerzos de reanimación no tuvieron éxito y la persona fue declarada muerta a las 2:32 p.m.”, dijo la oficina del forense en su comunicado.

“Panettiere fue encontrada inconsciente dentro de la residencia, donde se alojaba temporalmente”, continuó el comunicado, que señaló que Panettiere residía en California.

Shelton England, subjefe forense del condado de Greenville, dijo a CNN que determinar la causa y la manera de la muerte de Panettiere podría tomar semanas, a la espera de los resultados de las pruebas toxicológicas, que son habituales en muchas investigaciones de muertes.

La Oficina del Forense del Condado de Greenville indicó que la investigación sobre la muerte de la actriz “permanece activa y en curso”.

The-CNN-Wire

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