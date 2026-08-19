Renée Richards demandó para convertirse en la primera mujer trans en jugar tenis femenino. Hoy piensa diferente

En 1977, la Dra. Renée Richards, una oftalmóloga de gran prestigio que había dedicado la mayor parte de su vida…

En 1977, la Dra. Renée Richards, una oftalmóloga de gran prestigio que había dedicado la mayor parte de su vida a ser una excelente tenista amateur, demandó para obtener su derecho a participar en el Abierto de Estados Unidos.

Richards había participado en algunas competiciones locales y nacionales. Contaba con el apoyo de la legendaria tenista Billie Jean King. Y poseía un saque de zurda difícil de imitar.

Pero Richards era una mujer transgénero, la primera en este deporte. Algunos torneos le permitieron jugar, y sus oponentes se retiraron en protesta. Otros, como el Abierto de Italia, la aceptaron inicialmente, pero cambiaron de opinión días antes del inicio del torneo. Y el Abierto de Estados Unidos la excluyó por completo.

Richards, a la izquierda, concede una entrevista en su habitación de hotel en Roma, Italia, el 14 de mayo de 1977, tras dar positivo en una prueba de sexo y ser excluida del Abierto de Italia de Tenis.

Un juez dictaminó que el Abierto de Estados Unidos había violado la Ley de Derechos Humanos del Estado de Nueva York y que Richards podía jugar. Aunque fue eliminada en la primera ronda de individuales ese año, fue finalista en dobles femeninos. Continuó jugando en otros torneos y en 1981, a los 47 años, se retiró del tenis profesional.

Richards, ahora de 92 años, se describe a sí misma como una firme defensora de los derechos de las personas trans. También califica su propia demanda de “egoísta” y afirma oponerse a que las mujeres y niñas trans participen en deportes femeninos.

Una nueva biografía publicada esta semana, “Finding Renée Richards: The Groundbreaking Story of Tennis’s Trans Pioneer”, de la periodista deportiva trans y no binaria Julie Kliegman, narra los desafíos y las contradicciones de la vida y la carrera de Richards. Richards logró la aceptación en parte porque se la consideraba un caso único, dijo Kliegman en una entrevista. Martina Navratilova, miembro del Salón de la Fama (segunda desde la derecha), ríe con la leyenda del tenis Billie Jean King durante una foto grupal con su excompañera de dobles, Pam Shriver (extremo izquierdo), y Richards tras la ceremonia de ingreso al Salón de la Fama en el año 2000. Richards entrenó a Navratilova para ganar dos campeonatos de Wimbledon.

Competidoras como Martina Navratilova, ahora una firme opositora de la participación de mujeres trans en deportes femeninos, apreciaban a Richards como persona, según Kliegman: “A menudo es más fácil aceptar a alguien de un grupo marginado cuando se tiene una relación personal con esa persona, en lugar de la abstracción de las personas trans, a quienes se podría ver como si vinieran a robar becas o premios a mujeres cisgénero”.

Mientras que Kliegman considera que el debate sobre las atletas trans es parte integral de la actual y creciente campaña contra los derechos trans, Richards insiste en separar ambos temas, una discrepancia que se refleja a lo largo del libro.

“No es que si las personas trans y sus aliados ceden en la cuestión deportiva, vayan a ganar terreno en áreas como la atención médica de afirmación de género o el uso de baños públicos”, afirmó Kliegman.

Richards —cuya identidad de género fue revelada por el periodista Richard Carlson, padre de Tucker Carlson— ahora afirma creer que sí tuvo una ventaja injusta sobre sus oponentes en el tenis, una ventaja que en su momento pasó desapercibida debido a la edad relativamente avanzada a la que se convirtió en profesional.

Richards habló sobre el libro, su propia perspectiva sobre su experiencia y la situación actual de los derechos de las personas trans dentro y fuera del deporte.

Richards en 1976 en Newport Beach, California, donde declaró que no se sometería a la prueba de sexo obligatoria para participar en el US Open y que apelaría la decisión que exigía dichos exámenes.

¿Podrías explicar por qué crees que las mujeres trans no deberían practicar deportes femeninos? ¿Te refieres solo a los deportes profesionales o de élite?

Richards: Podría ser amateur o profesional. Da igual. No hago distinción entre golf profesional, tenis profesional, baloncesto femenino o natación.

Si un hombre que se convierte en mujer pasa por la pubertad masculina, tiene ventaja sobre otras mujeres que nunca fueron hombres y no desarrollaron huesos largos más grandes, ni cavidades torácicas más grandes, ni corazones más grandes, ni mayor masa muscular, ni mayor gasto cardíaco ni capacidad pulmonar. Incluso si su transición les priva de testosterona, eso es solo una parte de la historia. No es suficiente.

Sí que las limita bastante. Puedo decirlo por experiencia propia, pero no las limita hasta el punto de la igualdad. Sé en qué me convertí, comparado con lo que era.

Richards, entonces de 42 años, golpea una volea contra su oponente de 15 años, Caroline Stoll, durante su partido de segunda ronda del Abierto de la Semana del Tenis en South Orange, Nueva Jersey, en 1976. Richards ganó 6-2, 0-6, 6-1.

¿Cuándo llegaste a esa nueva posición?

Richards: Pensé que estaba compitiendo con justicia con mujeres cisgénero porque la competencia era bastante reñida. Gané algunos partidos contra jugadoras de élite. Perdí algunos partidos contra jugadoras con menor ranking.

Pensé que, al ser mayor que las demás jugadoras, eso anulaba cualquier ventaja que pudiera haber tenido por haber sido hombre. Pensaba que las condiciones eran bastante iguales hasta que jugué un partido en 1979. Participé en el campeonato femenino de mayores de 35 años en Flushing Meadows y vencí a Nancy Richey, una jugadora del Salón de la Fama. Ella había ganado el Abierto de Francia y otros torneos importantes. La vencí en la final, y solo le llevaba 10 años.

Después de la final, pensé: “No me parece justo. No hay suficiente diferencia de edad”. Eso me hizo darme cuenta de que mi opinión sobre permitir que las mujeres transgénero compitieran en el circuito era errónea. Siempre he defendido la justicia porque he competido contra mujeres 20 años o más jóvenes que yo.

A lo largo de tu vida, has defendido en numerosas ocasiones tu derecho como mujer trans a practicar deportes femeninos. En una ocasión dijiste: “Quiero ser feliz”. ¿Por qué no extiendes ese derecho también a las atletas trans de hoy?

Richards: Porque ahora lo sabemos mejor. Claro que quería ser feliz. Era egoísta. Solo pensaba en mí misma. Intentaba, ante todo, hacer lo que era bueno para mí y me hacía feliz, y solo en segundo lugar, lo que era justo para el mundo.

No pensé que la edad marcaría tanta diferencia. Cuando jugué ese partido contra Nancy, no lo había considerado hasta entonces. Había estado jugando contra Chrissie (Evert), Martina (Navratilova) y Tracy (Austin), y sin duda tenían ventaja sobre mí por la diferencia de edad. Sin importar la estatura, la masa muscular, etc., estaba en desventaja jugando contra Martina, Chrissie y Tracy, y yo lo sabía, y ellas también.

En el libro, Kliegman señala que esta es una postura adoptada por muchas personas que específicamente quieren excluir a las mujeres y personas trans de la vida pública, lo cual no es tu postura. ¿Cómo te sientes al saber que tu opinión podría equipararte con personas que son más abiertamente antitrans?

Richards: Bueno, ciertamente espero que no, porque eso sería una tontería. Ser una mujer trans es un derecho que debe respetarse. Y si eres una congresista trans, no tienes ninguna ventaja física sobre otros congresistas.

Los deportes de competición son algo totalmente distinto. ¿Por qué crees que tenemos categorías juveniles, sénior, júnior sénior, mayores de 35 años, de 68 kilos, peso ligero, peso medio, peso gallo y peso pesado? Porque el deporte es diferente.

¿Qué opinas del argumento común de la derecha de que es peligroso que haya mujeres trans en los vestuarios femeninos?

Richards: Eso es una tontería. Son gente estúpida. ¿A quién le importan los hombres en los vestuarios femeninos? ¿A quién le importa esta supuesta invasión del mundo por parte de las personas transgénero? Son disparates. Cuando estuve con Martina en el Abierto de Francia, en el vestuario femenino, los masajistas andaban por todas partes.

Esto de los vestuarios y los baños es una tontería. Lo usan solo para alimentar su queja sobre las mujeres trans en general. No tiene nada que ver con el deporte. No tiene nada que ver con nada más que con que no les gusta la idea de que existan personas trans.

Hablas de la escasa cantidad de atletas trans que hay y de cómo la idea de que las mujeres trans están invadiendo los deportes femeninos es un mito. Pero como son tan pocas, ¿por qué no dejarlas jugar?

Richards: No tiene nada que ver con la cantidad. Menciono la cantidad para mostrar lo exagerado que se ha vuelto este tema por motivos políticos. Si alguien comete un asesinato o una masacre, ¿cuál es la diferencia? Asesinato es asesinato. Que sea un número pequeño no lo justifica.

¿Hay algo más que quieras añadir?

Richards: Es una lástima que cualquiera de nosotras haya decidido participar en deportes, porque desvía la atención del problema principal: la tristeza de haber nacido con esta condición. Créanme, es una plaga para quien la padece.

Piensen en que nací con la incertidumbre de si era niño o niña, que nací transgénero, y qué maldición representa eso para la persona y para la comunidad. Piensen en lo difícil que es ser transgénero. Les pido al país que se detenga un momento y sienta lástima por esta pequeña y desafortunada comunidad. Puede que haya tenido una vida interesante, pero cambiaría sin dudarlo mi existencia como transgénero por la de alguien que no lo fuera.

Es muy difícil, y para algunos es casi fatal.

Soy de los afortunados dentro de este pequeño grupo. Es una maldición. No quiero que miren mi vida —donde vivo cómodamente y disfruto de la vida incluso a mis noventa años— y digan que represento la norma para las personas transgénero. No es así. Represento la anormalidad. Porque he podido sobrevivir y he disfrutado de una vida relativamente tranquila y plena hasta la vejez. Ese no es el caso de la mayoría de las personas transgénero.

Quizás ese sea el mensaje que quiero transmitir. No las critiquen tanto. Inténtenlo ustedes mismos.

Esta conversación ha sido condensada y editada para mayor claridad.

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