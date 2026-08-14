¿Qué sigue para Luigi Mangione tras declararse culpable de disparar al CEO de UnitedHealthcare?

Luigi Mangione se declaró culpable este viernes de cargos federales de acoso en el asesinato del CEO de UnitedHealthcare Brian…

Luigi Mangione se declaró culpable este viernes de cargos federales de acoso en el asesinato del CEO de UnitedHealthcare Brian Thompson y permanecerá bajo custodia federal a la espera de la sentencia, prevista para el 18 de diciembre. Sin embargo, la declaración plantea preguntas sobre cómo procederá el caso estatal programado para las próximas semanas.

La defensa presentó una solicitud para desestimar los cargos estatales de homicidio intencional sin premeditación y posesión de armas con base en el principio de doble enjuiciamiento. Según la ley de Nueva York, una persona está protegida de ser procesada dos veces por el mismo delito o cuando los cargos se basan en el mismo acto.

La abogada de Mangione, Karen Friedman Agnifilo, afirmó que, con su declaración de culpabilidad, el hombre de 28 años ha aceptado la plena responsabilidad por la muerte de Brian Thompson, ocurrida el 4 de diciembre de 2024, a las afueras de la conferencia de inversores de UnitedHealthcare, en Midtown Manhattan.

“Fue un único y trágico suceso. Sin embargo, está siendo procesado dos veces por la misma conducta”, declaró.

Mangione enfrentaba un juicio federal junto con dos casos estatales en Nueva York y Pensilvania. Se declaró culpable en el juicio federal, pero eso también podría afectar su juicio estatal en Nueva York.

Esto representa siete de los ocho cargos estatales y queda el cargo restante por posesión de una tarjeta de identificación supuestamente fraudulenta, “un hecho ocurrido en una fecha y lugar diferentes a los de los demás cargos”, indica la moción.

Los demás cargos deben desestimarse porque Mangione se declaró culpable este viernes ante un tribunal federal de los cargos relacionados a la muerte de Thompson, argumenta la moción, alegando que “los dos enjuiciamientos derivados del mismo suceso” violaron los derechos de Mangione.

La moción argumenta que la Fiscalía del Condado de Nueva York y el Departamento de Justicia de EE.UU. coordinaron indebidamente sus esfuerzos para asegurar que el caso estatal se juzgara antes que el federal, con el fin de evitar la doble incriminación.

Un portavoz de la Fiscalía del Distrito de Manhattan declaró que están “preparados para litigar las mociones de la defensa”.

Caso del estado de Nueva York: cargos estatales:

1 cargo de homicidio intencional sin premeditación

2 cargos de posesión ilegal de un arma en segundo grado

3 cargos de posesión ilegal de un arma en tercer grado

1 cargo de posesión ilegal de un arma en cuarto grado

1 cargo de posesión ilegal de un instrumento falsificado en segundo grado

El castigo por un cargo de homicidio intencional sin premeditación podría ser cadena perpetua, que es el cargo más grave en este caso. La jueza también puede fijar una sentencia mínima de 15 a 25 años de prisión. Había 11 cargos en la acusación original, pero la jueza desestimó los dos cargos principales, que eran dos cargos de asesinato relacionados con terrorismo, y otro cargo por armas.

Este es el caso en el que el equipo de Mangione ha presentado una moción para desestimar los cargos de asesinato y armas, con el argumento de que su declaración de culpabilidad en el juicio federal de este viernes activa las protecciones de doble incriminación de la ley del estado de Nueva York.

El caso de Pensilvania está vinculado a su arresto en el McDonald’s de Altoona. Pero este caso quedó en segundo plano mientras avanzan los casos federales y del estado de Nueva York.

En el tribunal, Mangione habló rápido y usó pocas palabras para admitir lo que había hecho: “Le disparé al Sr. Thompson en Manhattan, y murió”. También dijo que “sabía que lo que estaba haciendo era ilegal”.

Mangione ha aceptado la “plena responsabilidad por la muerte de Brian Thompson” con su declaración de culpabilidad, dijo la abogada de Mangione, Karen Friedman Agnifilo. “Creía que el sistema le había fallado y destruido su vida”, dijo, reiterando declaraciones que Mangione hizo en el tribunal sobre un dolor de espalda severo y frustraciones al intentar desenvolverse en el sistema de salud.

La jueza Margaret Garnett le explicó a Mangione que enfrenta una pena máxima de cadena perpetua. La abogada de Mangione confirmó a la jueza que no hay un acuerdo de culpabilidad con el gobierno, lo que significa que no han acordado un rango de sentencia.

Los fiscales también revisaron parte de la evidencia que tienen contra Mangione, incluidas grabaciones de seguridad. El fiscal Dominic Gentile explicó los elementos de los cargos que habrían tenido que probar en el juicio, incluido que “la conducta del acusado resultó en la muerte de Brian Thompson”.

La comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, dijo hoy que “es un momento importante de rendición de cuentas”. En declaraciones fuera del tribunal, los fiscales dijeron que el caso de Mangione subraya que la violencia no es una forma legítima de promover ninguna creencia política o social.

La madre, la viuda y varios otros familiares de Thompson estaban sentados en la primera fila de la sala del tribunal y se mostraron visiblemente emocionados durante momentos de la audiencia. Después de los procedimientos judiciales, la familia de Thompson calificó la declaración de culpabilidad como “un paso importante hacia la justicia” en un comunicado.

The-CNN-Wire

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