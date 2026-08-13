¿Qué quiere decir Trump cuando afirma que lleva las negociaciones con Irán a un nivel “low-key”?

Tras intensificar sus exigencias el fin de semana antes de la reapertura del estrecho de Ormuz, el presidente Donald Trump…

Tras intensificar sus exigencias el fin de semana antes de la reapertura del estrecho de Ormuz, el presidente Donald Trump no amenazó con nuevos ataques, sino que indicó que planeaba asfixiar económicamente a Irán. “We are low-keying it”, dijo (que se traduce a “Lo estamos llevando a un nivel discreto”), declaró a Axios el fin de semana. “Solo estamos negociando parcialmente con ellos. Simplemente observamos a Irán, con su enorme inflación y su falta de liquidez”.

Esto rompe con el discurso habitual de Trump sobre Irán, en el que el presidente suele declarar que un acuerdo definitivo con Irán es inminente, amenaza con aniquilar a Irán si no cumple, para luego cancelar los ataques en el último momento, solo para repetir la misma estrategia.

¿Qué significa, precisamente, llevar las negociaciones de una guerra a un nivel discreto? No es la primera vez que el presidente emplea esta peculiar expresión, transformando una palabra que normalmente se usa como adjetivo o adverbio en verbo. A principios de abril, cuando los continuos bombardeos israelíes en el sur del Líbano amenazaban las negociaciones con Irán, Trump la utilizó para describir una llamada telefónica con el primer ministro Benjamin Netanyahu. “Hablé con Bibi y lo va a mantener en secreto”, declaró a NBC News en aquel momento. “Creo que debemos ser un poco más discretos”.

El significado moderno de la palabra “low-key” ha evolucionado con el tiempo. La primera versión parece ser el adjetivo “en tono bajo”, registrado por primera vez en 1786 para describir una voz o una pieza musical en un tono bajo. A principios del siglo XIX, “low-key” también se usó para describir las artes visuales, y posteriormente la fotografía, caracterizadas por colores oscuros o apagados. El poeta inglés Peter Bayley la empleó en una colección de poemas de 1803 para describir una pintura de Jesús. “Originalmente, la pintura tenía un tono sobrio, y la cortina del Salvador, que entonces era blanca, constituía la principal fuente de luz”, escribió.

Fue a mediados del siglo XX cuando “sobrio” pasó a significar sutileza o contención. La palabra apareció en un artículo del Frederick Post de 1941 para ilustrar la inclinación del cineasta Orson Welles por el melodrama: “A Welles le gustan las interpretaciones exageradas y no tiene paciencia con el estilo predominante de minimizar todo en las películas”, decía el artículo. “De hecho, cree que la actuación sobria se usa principalmente porque es la única manera que Hollywood conoce de evitar discordancias en la continuidad emocional”.

Este significado de “sobrio” como discreto podría ser una forma de interpretar las declaraciones de Trump. Que Trump dijera que Estados Unidos está “actuando con discreción” podría significar que la administración está adoptando un enfoque más moderado ante un Irán envalentonado. Funcionarios estadounidenses han indicado que creen que la influencia de Irán en el Estrecho de Ormuz cedería ante el considerable daño económico que Estados Unidos podría infligirle.

Usos más recientes y coloquiales de “low-key” ofrecen otras interpretaciones.

“Low-key” adquirió significados adicionales al integrarse en la cultura afroamericana, uno de ellos relacionado con el secreto o la discreción. El éxito de Usher de 2004, “Yeah!”, lo muestra intentando mantener un perfil bajo para que su novia no se entere de lo que hace en el club. Otro significado es el adverbial, usado como atenuante para decir “algo” (“Viajar con este clima húmedo es un poco molesto”) o para significar “modesto” o “de bajo perfil” (“Ella actúa de forma discreta, pero en realidad es muy importante”). “Low-key” también funciona como interjección, como en “¿Qué está pasando entre Estados Unidos e Irán?” (El guion suele omitirse en el uso informal y contemporáneo).

Estos usos de “low-key” se extendieron más allá del inglés afroamericano y fueron adoptados por los jóvenes de forma más generalizada durante las décadas de 2010 y 2020. Hoy en día, “low-key” forma parte del lenguaje coloquial de la Generación Z, caracterizado por la evasión y el distanciamiento irónico, según Adam Aleksic, lingüista conocido en internet como Etymology Nerd. Decir, por ejemplo, “I low-key like Drake” (me gusta Drake discretamente), sugiere que quien habla disfruta del estilo musical del rapero canadiense, pero entiende que no está bien visto admitirlo. (Decir, en cambio, “I high-key like Drake” (me gusta Drake de forma muy abierta), es proclamar sin tapujos la afinidad por el artista).

Que Trump diga que Estados Unidos está llevando las conversaciones con Irán de forma discreta también es una forma de evasión. (Véase también: su comentario de que “solo estamos negociando a medias con ellos”). Para Aleksic, los comentarios del presidente transmiten que no le preocupa especialmente que Irán se mantenga firme en sus exigencias. “Admitir que están demasiado preocupados sería un error geopolítico”, afirmó. “Decir ‘low-key’ es una forma de indicarle al público que está haciendo una cosa y, a la vez, enviarle a Irán otra”.

Jamaal Muwwakkil, profesor adjunto de antropología y lingüística en la Universidad de Washington, señala que usar la palabra “low-key” también puede ser un indicador de juventud o modernidad. Y, al menos superficialmente, el uso que hace Trump de “low-key” podría parecer el de un octogenario repitiendo una expresión coloquial de internet sin comprender del todo su contexto.

Pero Trump es conocido por tomarse libertades con el lenguaje. Cuando comenzó la guerra, se refirió repetidamente a ella como una “excursión”, término que suele usarse para un breve viaje de ocio. También hizo repetidas referencias al “polvo nuclear”, un término no técnico que oculta el proceso de enriquecimiento de uranio. Y a principios de este mes, anunció que se habían alcanzado “los parámetros de un acuerdo”. “Tiene una forma particular de jugar con el lenguaje que, a pesar de ello, le permite comunicarse”, añadió Muwwakkil.

En ese sentido, Muwwakkil afirmó que el uso que hace Trump de la discreción le permite eludir preguntas más sustanciales sobre el estado de las negociaciones. Tanto Estados Unidos como Irán han elevado el listón para la reapertura del estrecho de Ormuz, lo que sugiere que están aún más lejos de un acuerdo que antes. La vía marítima más importante del mundo permanece prácticamente cerrada, a pesar de que el presidente insiste en que Estados Unidos mantiene el control total. Y la guerra que Trump inicialmente dijo que duraría “cuatro o cinco semanas” se ha prolongado durante meses, sin un final claro a la vista. Cuando el presidente dice que Estados Unidos está llevando a cabo conversaciones discretas con Irán, evita comprometerse a dar respuestas sobre el camino a seguir.

“Creo que esto pone de manifiesto que, una vez más, habrá una marcada falta de detalles”, concluyó Muwwakkil.

The-CNN-Wire

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