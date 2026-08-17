Muere a los 36 años Hayden Panettiere, actriz de las series “Nashville” y “Heroes”

La actriz Hayden Panettiere falleció, confirmó su representante a CNN. Tenía 36 años. “Es con profunda tristeza que compartimos el…

La actriz Hayden Panettiere falleció, confirmó su representante a CNN. Tenía 36 años.

“Es con profunda tristeza que compartimos el trágico fallecimiento de nuestra amada Hayden. Ella fue una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que trajo un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron; y a los millones que la vieron en pantalla”, dijo su padre, Skip Panettiere, en un comunicado a CNN.

Se desconocen las circunstancias que rodean su muerte. ABC fue el primer medio en informar la noticia.

Panettiere era conocida por su papel en la serie de televisión de finales de los 2000 “Heroes”, en la que interpretaba a la porrista que se curaba a sí misma, Claire Bennet, y en “Nashville”, donde interpretaba a la joven estrella de la música country Juliette Barnes.

También apareció en “Scream 4” de 2011 como Kirby Reed, regresando a la franquicia de terror años después en la sexta entrega, y tuvo papeles destacados en las películas “I Love You Beth Cooper” y “Remember the Titans”.

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