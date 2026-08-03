Mientras lidia con lo monumental y lo absurdo, Trump olvida lo que quieren los votantes

El presidente Donald Trump está intentando moldear cómo será recordado a través de sus transformaciones de los monumentos de Washington,…

El presidente Donald Trump está intentando moldear cómo será recordado a través de sus transformaciones de los monumentos de Washington, edificios oficiales y parques verdes, así como de los tablones de honor en sus clubes de golf.

Pero a medida que avanza un verano frenético, su legado corre el riesgo de verse dominado por un estancamiento estratégico de Estados Unidos en Irán, las ansiedades económicas no atendidas de millones de estadounidenses y las divisiones en el Partido Republicano causadas por sus obsesiones personales.

Esta inusual bifurcación política significa que Trump está lidiando con algunos de los problemas más graves que ha enfrentado un presidente moderno, como la guerra, y algunos de los más triviales, incluido un conflicto sobre el estanque reflectante de Washington. Esto ayuda a explicar las encuestas de CNN y otros medios, a tres meses de las elecciones intermedias, que revelan bajos índices de aprobación y descontento en los temas que más importan a los votantes.

Por cualquier medida convencional, esta es una presidencia en problemas. La respuesta tradicional sería comportarse de manera más enfocada. Pero Trump es diferente de la mayoría de los presidentes. Redobla la apuesta; elige peleas diseñadas para agradar a su base política; y orquesta cambios de rumbo repentinos.

Durante un fin de semana turbulento, Trump osciló entre asuntos profundos y absurdos que parecen merecer el mismo tiempo en su mente.

Amenazó con desplegar el peor “terror, fuerza y poder no vistos desde la Segunda Guerra Mundial” contra Irán. Pero en la misma publicación en redes sociales puso en pausa la acción militar estadounidense. El presidente dijo a los periodistas el domingo que escuchó a los aliados del Golfo y que las conversaciones sobre un acuerdo comenzarían este lunes por la tarde. Su movimiento fue típico de las amenazas escalofriantes y los repentinos cambios de rumbo de una guerra que Trump afirmó haber ganado después de unos días y que ahora se encamina a su sexto mes sin un final a la vista.

El presidente también fulminó sobre otras búsquedas personales que no coinciden con las principales preocupaciones de los votantes. Se niega a abandonar su idea de un fondo de US$ 1.800 millones para compensar —entre otros— a simpatizantes condenados tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, lo que está poniendo en peligro la postulación de su candidato a secretario de Justicia, Todd Blanche. También está en disputa con los republicanos del Senado por el fracaso en aprobar su medida para reformar las elecciones federales, a pesar de que el paquete no cuenta con los votos necesarios.

Mientras el presidente intenta remodelar Medio Oriente, está haciendo lo mismo con Washington.

Trump arremetió después de que la fiscal federal de la ciudad de Washington, Jeanine Pirro, retirara un caso contra un hombre acusado de dañar el estanque reflectante, que tuvo que ser vaciado tras la fallida renovación del presidente. Está teniendo más suerte con otros grandes proyectos. Su salón de baile se eleva entre las ruinas del ala este de la Casa Blanca, que él mismo derribó en una sorprendente demostración de cuestionable autoridad presidencial. Una nueva plataforma para helicópteros está tomando forma en el jardín sur. Y está planeando un enorme esfuerzo de replantación. “Estamos cambiando todo el césped en todos los parques”, dijo la semana pasada. “El césped es como los seres humanos. El césped también tiene vida”.

¿Pero realmente les importa esto a los votantes? La misma pregunta podría hacerse sobre el comentario de Trump el domingo, tras otra victoria en uno de los campeonatos de golf de su club. “Se llama TALENTO”, escribió el presidente en las redes sociales sobre su triunfo. Su tono de autocomplacencia pareció un poco fuera de lugar en un momento difícil para la nación.

El representante Jim Jordan, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, dijo a Dana Bash de CNN en “State of the Union” el domingo que “el presidente Trump está enfocado en hacer que Estados Unidos sea grandioso y en hacer que Washington vuelva a ser hermoso”.

Sin embargo, los demócratas están creando una narrativa de abandono que atribuye a Trump la responsabilidad por las preocupaciones de los votantes sobre la guerra y otros temas.

“Él dice una cosa, hace otra”, dijo el senador Mark Kelly en “Face the Nation” de CBS, refiriéndose a la guerra.

“Hay muchos exmilitares que no pueden permitirse poner gasolina en su automóvil, no pueden pagar la comida. El alquiler está subiendo. Y este presidente no está abordando los problemas que el pueblo estadounidense necesita que él aborde”, dijo el demócrata de Arizona.

Las decisiones de Trump se reflejan en encuestas que resultan desalentadoras para los republicanos que piden a los votantes otros dos años de monopolio del poder en Washington, incluso mientras los demócratas luchan por superar la desconfianza del país hacia su marca y siguen enfrascados en una disputa ideológica sobre su identidad.

Una encuesta de CNN/SSRS publicada la semana pasada sugiere que Trump está enfocado en los temas equivocados. Un récord del 73 % de los adultos estadounidenses dijo que no ha prestado suficiente atención a los problemas más importantes del país, mientras que solo el 27 % considera que ha tenido las prioridades correctas. Alrededor de tres cuartas partes afirmaron que el presidente no está en sintonía con los problemas que enfrentan los estadounidenses comunes en su vida diaria.

Sin duda, podría estar haciendo un trabajo mucho mejor al contar su propia historia; por ejemplo, destacando programas que conectan con las preocupaciones de los votantes, como el sitio web TrumpRx diseñado para reducir el costo de los medicamentos recetados; reembolsos de impuestos más altos de lo esperado que beneficiaron a muchos ciudadanos este año; y las “cuentas Trump” diseñadas para dar a los recién nacidos una ventaja inicial en el sueño americano.

Es válido cuestionar si Trump comprende su situación política. De manera rutinaria describe como falsas las encuestas que muestran su baja aprobación. Afirma que Estados Unidos es el país “más candente” del mundo. “La administración ha hecho más en 18 meses que la mayoría de las administraciones en ocho años”, dijo en una reunión del gabinete el viernes. “Esta es la edad dorada de Estados Unidos”.

Es poco probable que las elecciones intermedias reparen la polarización de Estados Unidos. Pero pueden resolver un enigma: si Trump tiene o no otro regreso en él.

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