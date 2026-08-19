Miami alcanzó un récord histórico este martes. Es más significativo de lo que crees

Miami igualó el martes su temperatura máxima histórica de 38 ºC (100 ºF), en medio de una extensa ola de…

Miami igualó el martes su temperatura máxima histórica de 38 ºC (100 ºF), en medio de una extensa ola de calor que afecta áreas desde Texas hasta el sureste del país. La ola de calor, causada por una cúpula de calor estacionaria, continúa el miércoles.

Sí, es significativo que Miami haya igualado su récord histórico. Es otro ejemplo de la tendencia al calentamiento extremo causada por la contaminación climática. Pero quizás lo más sorprendente sea lo relativamente bajo que es el récord en Miami, una ciudad con fama de ser calurosa.

Mientras Miami alcanzaba los 38 ºC (100 ºF) el martes, algunas zonas de Oklahoma registraron temperaturas mucho más altas. Por ejemplo, en Kingfisher se alcanzaron los 44,4 ºC (112 ºF), un récord para esa fecha. La temperatura más alta jamás registrada en Florida es de 42,7 ºC (109 ºF). En Oklahoma es de 48,8 ºC (120 ºF). En Minnesota es de 46 ºC (115 ºF).

¿Qué pasa con Florida?

El récord histórico relativamente bajo de Miami se debe a su proximidad al océano y a los altos niveles de humedad que caracterizan a la ciudad. A la energía solar le resulta más difícil calentar el aire muy húmedo a temperaturas extremas que elevar la temperatura del aire seco. Gran parte de la energía solar se destina a evaporar la humedad del aire, por lo que en climas más secos, una mayor cantidad de energía solar puede utilizarse directamente para calentar el aire.

Esta es una de las razones por las que los lugares más calurosos de Estados Unidos se encuentran en el suroeste desértico, en lugar de en el sureste húmedo.

Sin embargo, Miami —y el resto del sureste— ha experimentado un fuerte aumento del calor extremo en los últimos años, incluyendo combinaciones peligrosas de calor y humedad que pueden provocar que las personas sucumban a enfermedades relacionadas con el calor.

Según Climate Central, una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación y la comunicación sobre el clima, Miami ahora tiene 44 días más con temperaturas superiores a lo normal durante los meses de verano en comparación con el clima estival de la ciudad durante la década de 1970.

Según datos de Climate Central, durante los meses de verano de junio, julio y agosto, la ciudad ha experimentado un aumento promedio de 1,4 ºC (2,6 ºF) en la temperatura. Los investigadores de Climate Central también descubrieron que la ciudad ha registrado un incremento considerable en los días anuales de calor peligrosamente húmedo, pasando de 50 días en la década de 1970 a 117 días en el período comprendido entre 2016 y 2025 .

Atribuyeron una proporción significativa de los días de calor extremo actuales —80 días— al cambio climático causado por el ser humano debido a la quema de combustibles fósiles. El martes fue un buen ejemplo de un día con niveles peligrosamente altos de calor y humedad, ya que el índice de calor, que mide la sensación térmica, alcanzó los 41,6 ºC (107 ºF).

Se prevé que Miami vuelva a registrar un calor inusual el miércoles, con avisos por altas temperaturas que abarcan toda la península de Florida, con la excepción de los Cayos de Florida, y una temperatura máxima prevista de entre 35 y 37 ºC (95 y 98,6 ºF) en la ciudad.

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