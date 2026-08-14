María Reyna, la soprano indígena que triunfa en EE.UU.: “Mi mamá un día me dijo que detrás de esa montaña había otra vida”

La voz de María Reyna González no solo cruza fronteras, lleva consigo la memoria, las lenguas y su herencia mixe.…

La voz de María Reyna González no solo cruza fronteras, lleva consigo la memoria, las lenguas y su herencia mixe. La soprano ha convertido el canto en una forma de destacar sus orígenes, desafiar la discriminación y poner el nombre de México en escenarios internacionales.

Su camino comenzó con una frase de su madre que le abrió una ventana hacia el futuro. Pese a las barreras, encontró en su voz una manera de llegar al mundo sin dejar atrás el lugar del que proviene.

A la cantante, de origen mixe —un pueblo indígena del estado de Oaxaca—, el amor por la música le llegó a los seis años. Estudiaba la primaria cuando entró al coro de la escuela. Uno de sus profesores encontró algo especial en su voz y le aconsejó que cantara como solista en fiestas o concursos de su comunidad.

“Cuando empecé a cantar descubrí que yo tenía una voz, que tenía algo diferente y que hacer eso me gustaba. Al inicio hacía los coros y cantaba alguna canción, después entré a los concursos”, dice en entrevista con CNN.

Con solo 12 años cantaba en fiestas de quince años, bodas y celebraciones patronales. Interpretaba canciones populares que escuchaba en la radio y las memorizaba, pues entonces no hablaba español.

Aunque hacer eso le gustaba, al terminar la secundaria tenía claro que no quería seguir el camino tradicional que se esperaba de ella en su comunidad: casarse, dedicarse al hogar y formar una familia.

María Reyna, ahora de 35 años, quería conocer la ciudad y tomar clases de canto. Recuerda que observaba a las personas que aparecían en televisión, las admiraba y se preguntaba qué debía hacer para convertirse en cantante.

Santa María Tlahuitoltepec, el municipio del que es originaria, se ubica en el corazón de la sierra mixe, en el norte de Oaxaca. Se rige por un sistema normativo indígena que prioriza la organización comunitaria y la preservación de su identidad. Registra casi 10.000 habitantes, dedicados principalmente al cultivo de granos y otras actividades agrícolas, y apenas el 13% de los hogares cuenta con acceso a internet, según datos oficiales.

A los 15 años, la artista se mudó a Guadalajara, Jalisco, donde trabajó durante varios años como empleada doméstica para cubrir sus necesidades y pagar las clases de canto. Dejar su casa y llegar a una ciudad desconocida fue difícil, especialmente porque no hablaba español.

También enfrentó discriminación por ser mujer indígena.

“Las señoras con las que trabajaba me decían: ‘¿Por qué quieres estudiar música? ¿Por qué quieres ser cantante? No vas a llegar a ningún lado, mejor quédate como muchacha [empleada doméstica]’”, recuerda.

Sin embargo, afirma que siempre se ha sentido orgullosa de su origen. Ante esos comentarios, respondía que no quería limitarse a casarse y tener muchos hijos, sino que tenía aspiraciones y haría realidad su sueño.

“Siempre ha sido mi fortaleza sentirme orgullosa de lo que soy y hablar la lengua que hablo. Ser oaxaqueña es hermoso y también me ha abierto puertas”, afirma.

Comenzó a tomar clases de vocalización y solfeo —un método para leer, escribir y comprender una partitura— con el maestro Joaquín Garzón Rivera, director de orquesta, compositor y pianista. Él descubrió su habilidad como soprano y la animó a cantar en su lengua materna.

La joven nunca había pensado en cantar ópera; imaginaba que seguiría el camino de la música regional, como en las fiestas de su pueblo.

Al inicio de su formación, Garzón Rivera tuvo con ella una conversación que definió el rumbo de su carrera. Le preguntó quién era María Reyna y le dijo que “para ser internacional hay que ser profundamente regional”.

“Me explicó que había miles de personas que cantaban ópera y miles que cantaban música popular, pero muy pocas que cantaban en mi lengua y que no había una María Reyna que cantara como yo y tuviera el carisma y la chispa para estar en el escenario”, recuerda.

Esa decisión estuvo acompañada por la conciencia de preservar las lenguas originarias y exaltar su historia y riqueza.

Actualmente canta en 16 lenguas indígenas, entre ellas maya, mixe, mixteco, zapoteco, rarámuri y náhuatl.

Su voz llegó a más personas gracias a un video que compartió en Facebook y YouTube, en el que interpretaba la canción “Tääk ’unk” (“Madrecita”). Varias personas de su comunidad la reconocieron y, en 2012, ofreció su primer concierto como soprano mixe en el Teatro Juárez de Oaxaca.

“Ahora ya me conocen como soprano mixe. Yo no busqué ese nombre. Creo que un periódico en esa época publicó una nota y me puso María Reyna soprano mixe y pensé que quedaba bien como nombre artístico”, relata.

Después de ese concierto, su carrera despegó paulatinamente. Colaboró con artistas como Natalia Lafourcade, Lila Downs y Ely Guerra, y se presentó en destacados escenarios de México, entre ellos el Castillo de Chapultepec, el Palacio de Bellas Artes y el Auditorio Guelaguetza.

En 2019 presentó su primer álbum, “Orgullosa soy raíz”, compuesto por 13 canciones en lenguas originarias como mixteco, zapoteco, mixe, maya y náhuatl. El disco fusiona sonidos de la música clásica, el jazz y el impresionismo.

Sin embargo, la pandemia de Covid-19 irrumpió durante la gira del álbum y la obligó a frenar su carrera durante algunos años. En 2023 retomó el camino y llevó su voz a Estados Unidos.

“Nos fuimos a EE.UU. y dimos 23 conciertos”, comenta. “Fue algo muy bonito porque, siendo artista independiente, la gente te va conociendo y me fueron llevando por varias ciudades”.

Ofreció presentaciones en Nueva York, Los Ángeles y Denver, así como en Maryland y Connecticut, donde dio a conocer su talento y la riqueza de las lenguas indígenas de México.

En sus actuaciones internacionales, la artista busca involucrar al público en las emociones que transmite e introduce el significado de sus canciones.

“Algo que me marcó para toda la vida —dice— es una frase de una de mis canciones que dice: ‘Y si algún día yo me muriera lejos del suelo donde nací’, que ha hecho llorar a la gente porque, aunque no hablan la lengua, puedo transmitirles eso. Esa canción es la que más me ha marcado de ir a Estados Unidos”.

En 2025 hizo una pausa en su carrera para regresar a su comunidad y cumplir con el servicio comunitario, un principio fundamental mediante el cual los habitantes desempeñan distintas tareas sin remuneración económica.

“El servicio a la comunidad es obligatorio”, explica. “Yo, que tengo a mis padres en mi comunidad, tengo que hacerlo. No importa quién seas, si eres artista, doctor, hay que cumplir con ese deber y me dio una pausa de un año”.

Según relata, volver a Santa María Tlahuitoltepec después de tantos años le dio mayor confianza en sí misma como mujer y artista. También aprendió a defender su trabajo, pues durante ese periodo recibió varias propuestas para ofrecer conciertos en otros estados del país.

“Yo pedí permiso para poder salir de la comunidad a los conciertos y al principio no me daban permiso, pero les dije que lo iba a hacer porque es mi carrera y no iba a rechazar esas oportunidades porque estuve esperando mucho tiempo y me escapé cinco veces”, explica.

Aunque vive en Guadalajara, María Reyna disfruta regresar a su pueblo, convivir con su familia y reencontrarse con las actividades de su antigua vida.

“Cuando regreso, para ellos [mis padres] vuelvo a ser Reyna, su hija. Me pongo a hacer tortillas, estoy en el campo, limpio la milpa con ellos. Es mi forma de decirles que puedo ser artista en otros lados. La gente me ve diferente, pero yo soy su hija y no voy a cambiar”, expresa.

Actualmente, María Reyna trabaja en su segundo disco, que incluirá música tradicional oaxaqueña en lenguas originarias, boleros y otros géneros. Prevé estrenarlo a inicios de 2027 con una presentación en Ciudad de México.

Su mensaje para quienes tienen un sueño como el que ella tenía es que nada es imposible.

The-CNN-Wire

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