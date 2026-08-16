Los remedios medievales se apoderan de TikTok: el regreso de la pseudomedicina

En la Italia del siglo XII, médicos de una escuela de medicina de Salerno describieron los síntomas de la plétora,…

En la Italia del siglo XII, médicos de una escuela de medicina de Salerno describieron los síntomas de la plétora, o un exceso de sangre en el equilibrio de los fluidos corporales: “El rostro de quien padece plétora tiene un tono rojizo, sus ojos son grandes y muy brillantes, mientras sus mejillas y su cuerpo se ven abultados”.

Avancemos hasta agosto de 2025, cuando el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., dijo que “cuando observo a los niños mientras camino por los aeropuertos hoy, mientras camino por la calle, veo a estos niños que están sobrecargados de problemas mitocondriales, inflamación; se puede notar en sus rostros, en sus movimientos corporales y en su falta de conexión social”.

El último siglo ha traído algunos de los avances médicos y tecnológicos más profundos que haya visto la humanidad: curar infecciones bacterianas que antes eran mortales, observar el interior de cuerpos vivos, transportar personas en avión a través de los océanos y hasta la Luna, descifrar la estructura del ADN y comprender el movimiento de los continentes. Pero el siglo XXI parece haber dado un giro hacia un pasado anterior al pensamiento racional, con personas que vuelven a un modelo de bienestar que puede parecer sacado directamente de la Edad Media, una época en la que las sangrías, las ventosas y las purgas se utilizaban habitualmente para tratar enfermedades.

Hoy, un hechizo de “transformación corporal” en Etsy promete una “rápida pérdida de peso” y un “cuerpo soñado” por unos US$ 10, o un poco más si se necesita el encantamiento con urgencia. Un “hechizo de belleza extrema” se vende con un gran descuento. (Se aceptan devoluciones si los resultados no son satisfactorios). Miles de personas han asistido a eventos de la Energy Healing Conference en Utah, Montana e Idaho, donde especialistas en técnicas de respiración, maestros de reiki y herbolarios se reúnen para impartir sabiduría ancestral. Una publicación en el subreddit r/astrology pregunta cuáles son las mejores posiciones de los astros para una “cirugía electiva”.

Parte de esto puede atribuirse a una pérdida de confianza en las instituciones, especialmente en aquellas vinculadas con la salud pública, debido en parte a la pandemia de covid-19. “La pandemia de covid-19 fue una de las primeras ocasiones en que la gente vio realmente cómo funcionan los avances médicos; vio los avances y retrocesos del proceso, cómo tenemos que aprender cosas y cómo los científicos pueden cometer errores”, dijo Roy Perlis, profesor de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Harvard.

La transparencia del proceso científico, combinada con la urgencia de la crisis, creó un vacío de confianza que los influencers del bienestar se apresuraron a llenar. “Todo el mundo tiene preguntas sobre su salud y las personas tienen acceso a mucha más información”, dijo Perlis. “Pero gran parte de esa información no es correcta y está diseñada para venderles algo o erosionar la confianza en una institución”.

Cada vez más estadounidenses buscan consejos de salud en Facebook, TikTok y chatbots de inteligencia artificial. Millones de personas están suscritas a influencers de salud en YouTube como Eric Berg, un quiropráctico radicado en Florida que afirma que la plata coloidal puede ayudar con la acumulación de flema en la garganta, pese a que no hay evidencia de que aporte beneficio alguno. A esto se suma un mensaje constante y contundente del presidente Donald Trump y de Robert F. Kennedy Jr., quienes han difundido desinformación sobre la atención médica mientras trabajan para revertir décadas de políticas de vacunación infantil. Esta semana, Trump comparó la cantidad de vacuna que reciben los niños con “una botella de refresco”, cuando, en realidad, las dosis de las vacunas son mucho menores que una cucharadita.

“El lenguaje que se escucha ahora en muchos anuncios habla de purgas y toxinas, de residuos que se acumulan en el cuerpo con el tiempo, algo que les resultaría bastante familiar a las personas de la Edad Media”, dijo Meg Leja, profesora de Historia Medieval Europea de la Universidad de Binghamton. Los sitios web de retiros de ayahuasca destacan los beneficios emocionales y espirituales de los vómitos incesantes que provoca ingerir la mezcla de plantas. Leja dijo que las “limpiezas con jugos” y los protocolos de “desintoxicación” actuales evocan la forma en que las personas hablaban de su propia salud hace 1.000 años, aunque entonces se debía a la falta de conocimiento sobre el funcionamiento del cuerpo. “Tenían que basar los tratamientos en cosas que podían observar, como los ciclos lunares o los ciclos menstruales”, dijo. “Las personas de la Edad Media no podían consultar los resultados de un análisis de sangre”.

Por eso, Leja considera que las comparaciones entre las sociedades medievales y las modernas no son precisas. “Lo que hace la gente ahora no encaja con nuestra comprensión actual de la medicina. Aunque las prácticas parezcan iguales, lo que hacían las personas de la Edad Media con las sangrías y los enemas al menos tenía sentido dentro de su marco científico”.

Irónicamente, la autoridad de los médicos era sumamente importante para las personas de la Edad Media, aunque hoy los tratamientos puedan parecer bárbaros e ineficaces.

Pero ellos también experimentaron un desplome de la confianza en las instituciones, similar a lo ocurrido tras la pandemia de covid-19, durante el siglo XIV después de la peste negra, según Robin S. Reich, profesora de Historia de la Universidad de Seattle que estudia la ciencia de la Edad Media. “Los profesionales de la medicina europeos afirmaban que sabían cómo tratar la enfermedad cuando no era así. Era incurable con sus medicamentos y ellos lo sabían”, dijo.

Sin embargo, hubo un grupo que logró escapar de esa tendencia. “El mundo islámico no tuvo este tipo de crisis de confianza porque contaba con una política de salud pública bastante consistente”, dijo Reich. Las prácticas médicas eran, en términos generales, similares en todo el mundo, pero la consistencia de los mensajes ayudó a generar un nivel de confianza que desapareció en otros lugares. “El mundo islámico sabía que debía recurrir a la cuarentena porque el recuerdo de la pandemia de peste anterior estaba incorporado en los hadices”, dijo Reich. “Allí se explicaba el proceso de cuarentena en términos sencillos y se señalaban claramente los riesgos de ignorarlo”.

Reich dijo que existen otros paralelismos entre las civilizaciones que estudia y la época moderna. “Estamos en un momento de la medicina en el que la gente busca explicaciones por todas partes y actualmente no tenemos mucha confianza en los expertos”, dijo. Ha aumentado el interés por prácticas como la herbolaria y la medicina popular, algo que Reich considera un intento por regresar a una simplicidad premoderna. “Cuando buscamos estas soluciones en el pasado, es porque pensamos que la vida que llevamos ahora está excesivamente complicada por sistemas carentes de humanidad”, dijo. “Hay algo de verdad en eso. Cuando no reconocemos los problemas estructurales, las personas tienden a buscar otros sistemas para llenar esos vacíos”.

Perlis reconoce que el sistema de atención médica no está exento de responsabilidad en todo esto. Dijo que la industria farmacéutica ha ejercido demasiado poder sobre los médicos en el pasado y que estos han tardado demasiado en identificar ciertos riesgos. “Creo que criticar a las personas que llegan a conclusiones equivocadas es uno de los grandes errores de la salud pública”, dijo Perlis. “El padre o la madre de un niño enfermo está desesperado por encontrar una respuesta y, si alguien se la ofrece, se aferra a ella”.

El deseo de tener certezas sobre el propio cuerpo es antiguo y precede a la medicina que estudian tanto Leja como Reich. A medida que las personas fueron comprendiendo mejor el mundo, también comenzaron a entender mejor sus cuerpos y cómo funcionaban. Las teorías sobre la salud desarrolladas en la Edad Media no eran completamente erróneas, pero carecían de una visión completa de la biología humana. El análisis de la orina de los pacientes era una práctica sumamente popular en la Edad Media, aunque los médicos podían saber muy poco sobre lo que aquejaba a una persona con solo observar una muestra en un recipiente. Por supuesto, la orina terminó siendo un indicador fundamental de la salud, pero solo después de que en el siglo XIX se desarrollaran los métodos modernos de análisis de orina.

O pensemos en la teoría del miasma, que se remonta a la antigua Grecia y fue un modelo muy extendido para explicar las enfermedades contagiosas durante la Edad Media. Durante siglos, las personas creyeron que el “mal aire” procedente de cadáveres en descomposición o de aguas estancadas era la causa de muchas enfermedades. Observaban algo real y extraían conclusiones a partir de lo que veían. Un aspecto peculiar del regreso de creencias sobre la salud similares a las medievales es que existe una tensión entre elementos de fenómenos como la teoría del miasma que resultaron ser ciertos —la exposición a vapores tóxicos claramente provoca consecuencias graves para la salud— y otros que siguen sin fundamento, como la idea de que las torres 5G y los centros de datos emiten radiación que causa cáncer.

El avance del conocimiento vino acompañado de una mayor confianza y de un alejamiento de lo sobrenatural, una tendencia que hoy podría estar revirtiéndose. “Los médicos comenzaron a adquirir una importancia política y religiosa en la Edad Media. Las cosas ya no dependían simplemente de la voluntad de los dioses”, dijo Leja. “Existía la idea de que la medicina es una habilidad que se puede aprender”.

Parece, entonces, que la era moderna del bienestar avanza hacia el olvido de esa lección. En lugar de depender de lo que se puede observar para determinar cómo cuidar de sí mismas, cada vez más se les dice a las personas que no crean en lo que ven y que sigan su intuición, o cualquier otra cosa en la que quieran creer.

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