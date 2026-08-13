Los parques de Disney tuvieron su mayor crecimiento en dos años a pesar de la disminución de los viajes. ¿Cómo lo hicieron?

Este verano boreal, los influencers han inundado las redes sociales con videos que muestran los cortos tiempos de espera en…

Este verano boreal, los influencers han inundado las redes sociales con videos que muestran los cortos tiempos de espera en los parques de Disney. En junio, un creador de contenido grabó un Disneyland prácticamente vacío, y destacó la ausencia de público durante el día.

“Estamos en pleno verano, el clima es perfecto y el parque no está abarrotado”, dijo Kel Warner, quien publica en @themeparkmomlife.

Luego vino el giro inesperado: los ingresos de los parques y cruceros de Disney en el último trimestre aumentaron un 10 % con respecto al año anterior, el mayor incremento en dos años. La asistencia a los parques a nivel mundial creció un 4 % en comparación con el año pasado, el gasto por visitante aumentó e incluso la ocupación de los hoteles resort nacionales de la compañía alcanzó un impresionante 91 %.

Al parecer, los cortos tiempos de espera eran una pista falsa.

Según analistas del sector, Disney desplegó una serie de estrategias para atraer visitantes a sus parques en un momento en que muchos se muestran selectivos con sus gastos.

La empresa ofreció una serie de grandes descuentos específicos; amplió la programación y los espectáculos para niños pequeños; rediseñó algunas atracciones existentes para incentivar las visitas repetidas; y alcanzó un punto óptimo de eficiencia operativa con su servicio de acceso prioritario.

Eso le permitió a Disney tener un trimestre excelente, mientras que el resto del mundo experimentó un descenso. Los parques y complejos turísticos de Universal registraron una disminución en la asistencia a sus dos parques temáticos más antiguos en Orlando, y la afluencia a SeaWorld y Busch Gardens también disminuyó.

La creencia popular es que los veranos en los parques de Disney implican multitudes. Pero la afluencia durante esa temporada ha disminuido en la última década, según Gavin Doyle, fundador de MickeyVisit.com, un sitio web de noticias y planificación de Disney.

Esto se debe a que la compañía se ha esforzado por atraer visitantes durante otras épocas del año, especialmente en vacaciones. Sin embargo, esto ha generado preocupación entre algunos observadores que temen que Disney no esté atrayendo suficientes visitantes durante el verano.

“Ahora es un problema que ellos mismos han creado, ya que antes la gente iba a los parques en verano”, dijo Doyle.

Para impulsar la asistencia este verano, Disney lanzó una gran cantidad de descuentos de costa a costa en entradas, hoteles y planes de comidas para la temporada. Sin embargo, estos descuentos estaban cuidadosamente diseñados para atraer a grupos específicos, como familias con niños pequeños.

El complejo Disneyland Resort en California ofreció durante todo el verano entradas de un día para visitar varios parques a US$ 50 para niños de 3 a 9 años, cuyo precio habitual oscila entre US$ 168 y US$ 279. En Florida, un niño de 3 a 9 años podía obtener un plan de comidas gratis con la compra de un plan de comidas para adultos.

La compañía también anunció importantes promociones para los hoteles de Walt Disney World ubicados dentro del complejo. Por ejemplo, este verano, los suscriptores de Disney+ podían reservar una habitación en uno de los hoteles Disney de categoría económica desde US$ 99 por noche, cuando la tarifa estándar durante esa época puede oscilar entre US$ 174 y US$ 225 por noche, según MouseSavers.com.

“Creo que Disney está empezando a comprender la situación”, dijo Beci Mahnken, fundadora y CEO de MEI-Travel y Mouse Fan Travel. “No se volvieron baratos de repente, y no creo que debamos fingir que lo hicieron. En cambio, encontraron maneras de agregar valor y ofrecer a los consumidores más opciones sin menoscabar la experiencia”.

Algunos expertos en viajes vieron estos descuentos de verano como un presagio de problemas. Pero “no hay motivo de preocupación”, declaró el CEO Josh D’Amaro en la última conferencia sobre resultados de la compañía.

Disney está trabajando en proyectos a largo plazo para construir nuevas áreas temáticas y atracciones emocionantes. Sin embargo, este año la compañía se centró en renovaciones relativamente más económicas, con el objetivo de que las atracciones ya existentes parezcan nuevas.

Algunas de las filas más largas que se vieron este año en Disneyland California se formaron durante los primeros días de “Bluey’s Best Day Ever!”, un espectáculo que ocupó un antiguo teatro del parque que había estado cerrado durante algunos meses. Otro espectáculo de Bluey en Disney World, Florida, tuvo un éxito similar.

El complejo turístico de Florida también renovó atracciones clásicas muy populares, como Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin y Big Thunder Mountain Railroad, al tiempo que le dio una nueva temática de los Muppets a su antigua montaña rusa Rock ‘n’ Roller Coaster.

Los visitantes también experimentaron tiempos de espera más cortos, pero no debido a una menor afluencia de público. Esto se debió a una mayor eficiencia del servicio de acceso prioritario de Disney y a un mantenimiento más proactivo de las atracciones, según un portavoz de Disney.

Las últimas opciones de Lightning Lane de Disney se lanzaron hace aproximadamente dos años, y la compañía ha seguido aprendiendo a gestionar mejor la disponibilidad de la atracción en función de los patrones de los visitantes.

Disney también ha aprovechado el espacio poco utilizado, por lo que remodeló áreas para que puedan atraer a más público sin aumentar los tiempos de espera de las atracciones.

El patio de los estudios Walt Disney en Florida, por ejemplo, “ha pasado de tener un ambiente de centro comercial muerto a ser uno de los más concurridos de todo Walt Disney World. Toda esa gente que deambula por ese patio está haciendo algo más que esperar en una fila”, escribió Tom Bricker en su sitio web, DisneyTouristBlog.com.

Según los expertos en viajes, los parques de Disney también celebran a lo grande los aniversarios y otros festivales de duración limitada.

“Eso es algo exclusivo de Disney”, dijo Doyle. “Nunca he visto a Universal explotar ese potencial de la misma manera”.

En el trimestre que finalizó el 30 de junio, los ingresos de Universal crecieron un 2,7 % interanual, y su parque más reciente, Epic Universe, está teniendo un buen desempeño. Sin embargo, la afluencia de público disminuyó en sus dos parques temáticos más antiguos de Orlando, y la compañía atribuyó esta disminución a la debilidad de la confianza del consumidor y al aumento de los costos de viaje.

En el mismo periodo, United Parks and Resorts, propietaria de SeaWorld y Busch Gardens, registró una disminución del 2,9 % en la asistencia en comparación con el año anterior. Los ingresos cayeron un 1,4 %.

En un memorando interno compartido en exclusiva con CNN, Thomas Mazloum, presidente de Disney Experiences, comunicó a los empleados que los resultados de las encuestas a los clientes mostraban un alto grado de satisfacción y la intención de regresar “en casi todos los mercados en los que operamos”.

Mahnken afirmó que Disney tiene una ventaja sobre sus competidores, incluso en una economía incierta.

“Tenemos generaciones de padres y abuelos que crecieron yendo a Disney, y ahora quieren que sus hijos y nietos tengan algunas de esas mismas experiencias”, dijo. “Ese tipo de conexión es difícil de igualar”.

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