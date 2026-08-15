Los demócratas aprueban un calendario para 2028 que da prioridad a estados con más votantes latinos y negros

Los demócratas aprobaron este sábado un calendario de primarias presidenciales para 2028 que adelanta las fechas de estados con poblaciones…

Los demócratas aprobaron este sábado un calendario de primarias presidenciales para 2028 que adelanta las fechas de estados con poblaciones diversas y muy codiciadas, un movimiento que configurará la estrategia del partido para intentar ganar la Casa Blanca.

Los miembros del Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés) dieron su aprobación definitiva a seis estados para las votaciones iniciales. Carolina del Sur, que cuenta con una importante población negra, seguirá dando inicio a las contiendas por la candidatura del partido, el 22 de enero de 2028.

Nevada, un estado clave en disputa electoral en el oeste del país, le seguirá el 1 de febrero. Los otros cuatro estados con votación anticipada son Nueva Hampshire (8 de febrero), Nuevo México (15 de febrero), Michigan (22 de febrero) y Virginia (29 de febrero). El calendario excluye del grupo inicial a Iowa, estado que tradicionalmente servía de barómetro para los candidatos.

Al optar por incluir a Nevada y Nuevo México en las primeras etapas, el partido ha concentrado al inicio del calendario estados con grandes contingentes de votantes latinos, un grupo demográfico en el que el presidente Donald Trump logró avances durante las elecciones presidenciales de 2024.

En una entrevista con CNN, el presidente del DNC, Ken Martin, calificó el calendario como “el más diverso” en la historia del partido.

“Pondrá a prueba a nuestro candidato ante sectores clave de nuestra coalición y regiones fundamentales del país de una manera que nunca antes habíamos visto”, afirmó.

La votación, realizada en la última jornada de la reunión de verano del DNC, se produce en plena temporada de primarias de mitad de mandato, durante la cual los votantes demócratas han oscilado entre candidatos progresistas insurgentes y moderados, en una pugna interna sobre el rumbo del partido que probablemente marcará la concurrida carrera por la Casa Blanca.

Martin, quien ha sido objeto de críticas por su liderazgo en el DNC y la gestión de sus finanzas, insistió en que tales diferencias ideológicas no deben dividir a los demócratas mientras avanzan hacia las cruciales elecciones intermedias de este noviembre, que decidirán el control del Congreso.

“Somos un partido de gran amplitud ideológica”, declaró el líder del partido ante el grupo de mujeres del DNC durante la jornada inaugural de la reunión, el jueves. “Y mientras yo sea el presidente, seguiremos siéndolo”.

“Todo el mundo es bienvenido en este partido”, dijo Martin entre fuertes aplausos y vítores de aprobación de los asistentes reunidos en el salón de baile de un hotel Hilton en el centro de Austin.

Antes de la votación, funcionarios del partido en Iowa —que durante mucho tiempo celebró la primera contienda por la candidatura— manifestaron su descontento con el nuevo calendario.

“Necesitamos que un estado del Medio Oeste y verdaderamente rural figure entre los cuatro primeros si queremos construir mayorías sostenibles y duraderas que impulsen cambios reales y significativos”, argumentó Rita Hart, presidenta del Partido Demócrata de Iowa, instando a los miembros del DNC a rechazar el calendario.

Finalmente, el nuevo calendario fue aprobado mediante una votación a viva voz, lo que suscitó un prolongado aplauso de los asistentes.

Además de excluir a Iowa del grupo de estados que votan al inicio del proceso, los miembros del comité retrasaron la fecha de las primarias de Nueva Hampshire, una medida que podría generar tensiones internas en el partido. La legislación de Nueva Hampshire exige que la máxima autoridad electoral del estado programe sus primarias al menos siete días antes de que cualquier otro estado celebre las suyas.

Los defensores del nuevo calendario sostienen que esta reorganización ayudará a los demócratas a conectar con los votantes que el partido necesita para ganar las elecciones presidenciales. Tanto Nevada como Michigan cuentan con un gran número de afiliados a sindicatos y una cantidad considerable de votantes negros. Por su parte, la inclusión de Nuevo México incorpora a la ecuación un estado fronterizo, rural y con una importante población latina.

“Nuevo México se parece mucho al Estados Unidos que los demócratas necesitan para ganar”, declaró a CNN la representante Teresa Leger Fernández, demócrata de dicho estado, antes de la votación definitiva. “Cuando nuestros candidatos presidenciales vengan a escuchar e inspirar a nuestros votantes latinos, los latinos de todo el país comprenderán que no se les está dando por sentado”.

La reunión del DNC tuvo lugar en un momento de tensiones internas para el partido a nivel nacional. Algunos miembros criticaron las decisiones de gestión de Martin y expresaron su preocupación por la salud financiera de la organización.

El DNC ha recaudado US$ 207 millones en lo que va de este ciclo electoral, frente a los casi US$ 279 millones recaudados por el Comité Nacional Republicano, según los informes presentados ante la Comisión Federal de Elecciones (FEC). Sin embargo, el comité demócrata está muy por detrás de su homólogo republicano en cuanto a recursos disponibles a menos de tres meses de las elecciones intermedias. El DNC cerró el mes de junio con una deuda de US$ 2 millones, mientras que el RNC contaba con casi US$ 129 millones en el banco, de acuerdo con los datos de la FEC.

Martin defendió su gestión. En una entrevista con CNN, señaló una serie de victorias electorales demócratas en todo el país durante los últimos meses como resultado de su decisión de invertir en una infraestructura de campaña permanente.

“Según cualquier criterio objetivo para evaluar a un partido y, ciertamente, a su liderazgo, estoy teniendo éxito”, afirmó Martin.

Al ser consultado sobre una información publicada en The New York Times según la cual el partido habría pedido a sus proveedores que retrasaran el envío de facturas hasta después de las elecciones intermedias para aliviar la falta de liquidez, Martin declaró a CNN que era una “práctica habitual” renegociar los contratos con proveedores “para garantizar que se pueda gestionar el flujo de caja y mantener intactas esas relaciones”.

Martin, elegido presidente a principios del año pasado, cuenta con defensores dentro del DNC, incluidos presidentes de partidos estatales que se han beneficiado de las nuevas inversiones del partido nacional en sus actividades.

(El año pasado, el DNC aumentó la cuantía de los fondos destinados a los partidos estatales. Los estados demócratas comenzaron a recibir US$ 5.000 adicionales al mes, alcanzando un total de US$ 17.500, mientras que los estados republicanos recibieron un incremento de US$ 10.000 mensuales, llegando a un total de US$ 22.500).

“No hay interés alguno en destituirlo”, afirmó rotundamente Michael Kapp, miembro del DNC por California. “Está haciendo exactamente lo que le pedimos: fortalecer los partidos estatales, invertir en programas de formación y organización, invertir en el registro de votantes partidarios y no acaparar nuestros fondos”. Daniele Monroe-Moreno, presidenta del Partido Demócrata de Nevada, afirmó que la estrategia de inversión de Martin está marcando la diferencia para los demócratas de su estado, quienes esperan ganar la gobernación y un escaño vacante en la Cámara de Representantes este otoño.

“Está muy bien tener dinero en el banco”, dijo, “pero prefiero que ese dinero esté sobre el terreno impulsando la organización”.

Durante la reunión, destacados líderes demócratas instaron a los miembros a centrarse en ganar las elecciones de este otoño en lugar de en las disputas internas del partido.

“Nadie que esté ahora mismo sentado a la mesa de su cocina en Danville, Virginia, preocupado por pagar la factura de la calefacción o la compra se preocupa por lo que sucede en la sede del DNC, se los aseguro a todos”, declaró este sábado ante los asistentes el exgobernador de Virginia Terry McAuliffe, quien también ha presidido el DNC.

“Necesitamos estar unidos”, afirmó McAuliffe.

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