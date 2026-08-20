La DEA se une a la investigación sobre la muerte de Hayden Panettiere, según informes

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) se ha sumado a la investigación sobre…

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) se ha sumado a la investigación sobre la muerte de la actriz Hayden Panettiere, informaron el New York Times y ABC News, citando fuentes familiarizadas con el asunto.

CNN se ha puesto en contacto con la DEA y la policía de Greenville, que está al frente de la investigación, y con los representantes de Panettiere.

Panettiere, quien fuera una estrella infantil que saltó a la fama mientras lidiaba con la adicción y la depresión posparto en su vida adulta, falleció el domingo en un apartamento en Greenville, Carolina del Sur.

La actriz de 36 años había abordado sus dificultades en sus memorias y hablado públicamente sobre la pérdida de su hermano. Meses atrás, había expresado sentirse preparada para empezar de nuevo y estaba regresando a la actuación, con el estreno de su última película en enero.

A principios de esta semana, la policía publicó un informe en el que se indicaba que el novio de Panettiere y su hermano llamaron al 911 para informar de que la actriz no respondía en el complejo de apartamentos donde posteriormente los paramédicos la declararon muerta.

Los servicios de emergencia llegaron al lugar y encontraron a Panettiere en paro cardíaco, según la oficina forense.

Un audio de la central de emergencias, obtenido de Broadcastify.com, menciona una posible sobredosis y que se estaba practicando reanimación cardiopulmonar, aunque las autoridades no han aclarado si realmente se produjo una sobredosis.

Los paramédicos intentaron reanimar a Panettiere sin éxito, y fue declarada muerta en el lugar de los hechos a las 14:32, informó la oficina forense.

Aún no se ha determinado la causa ni la forma de la muerte, a la espera de los resultados de pruebas adicionales. Las pruebas toxicológicas, que son habituales en muchas investigaciones de muertes, podrían tardar semanas en completarse.

La autopsia realizada el lunes no reveló signos de traumatismo que pudieran haber contribuido a su muerte, comentó la oficina forense.

La oficina forense indicó que Panettiere, residente de California, “se había estado alojando temporalmente” en el complejo de apartamentos, pero las autoridades no especificaron quién vivía en la residencia.

Un agente de policía de Greenville llegó al lugar y entrevistó a los hermanos Brian y Zach Hickerson, quienes dijeron haber llamado al 911, según consta en el informe policial. “Primero hablé con Zach Hickerson, quien me informó que se trataba de la novia de su hermano”, escribió el agente en el informe.

Brian Hickerson le mostró al agente una bolsa con los medicamentos de Panettiere, según el informe. Sin embargo, muchos detalles del informe policial están censurados, incluida la lista de medicamentos de Panettiere.

CNN se puso en contacto con Brian y Zach Hickerson para obtener sus comentarios.

El cuerpo de Panettiere fue entregado el martes por la noche a la funeraria que su familia eligió, informó la oficina forense.

La impactante muerte de Panettiere ha provocado oleadas de dolor desde Hollywood hasta Ucrania, donde el padre de su hijo lamentó la pérdida de la querida actriz y activista que luchó contra numerosas adversidades.

“Nuestra familia está pasando por un momento de profunda conmoción y dolor”, publicó el martes en X Wladimir Klitschko, su expareja y excampeón mundial de boxeo de peso pesado de Ucrania. “Construyó una carrera increíble gracias a su inmenso talento, al tiempo que se enfrentaba a los aspectos más oscuros de una industria muy exigente”.

The-CNN-Wire

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