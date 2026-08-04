Jueza fija para marzo de 2027 juicio antimonopolio por compra de Warner Bros. Discovery por Paramount

Una jueza federal fijó para marzo de 2027 el inicio del juicio por las demandas antimonopolio que buscan bloquear la…

Una jueza federal fijó para marzo de 2027 el inicio del juicio por las demandas antimonopolio que buscan bloquear la adquisición de Warner Bros. Discovery, empresa matriz de CNN, por parte de Paramount.

El calendario del juicio representa un nuevo revés para Paramount, que esperaba concretar la fusión este verano.

Frente a dos demandas antimonopolio, Paramount aceptó aplazar el cierre de la operación hasta que se celebre el juicio. En un documento presentado ante el tribunal la semana pasada, la empresa solicitó que el proceso comenzara en noviembre, mientras que una coalición de fiscales generales estatales que impugna la operación propuso que iniciara en abril.

Este martes, la jueza Araceli Martínez-Olguin estableció que el juicio comenzará el 2 de marzo y se extenderá durante 12 días de audiencias.

La fecha fijada se ubica entre las propuestas de ambas partes y deja la operación en suspenso durante al menos siete meses más. Paramount ha sostenido que un retraso prolongado pone en riesgo el acuerdo, mientras que los fiscales generales estatales y el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (Writers Guild of America), que presentó una demanda antimonopolio similar, argumentan que la operación no debe concretarse hasta que un tribunal analice adecuadamente sus reclamos.

La demora podría resultar costosa para Paramount. Según el acuerdo de fusión, la empresa deberá pagar a los accionistas de Warner Bros. Discovery aproximadamente US$ 7 millones por cada día que transcurra después del 30 de septiembre sin que la operación se haya concretado.

Eso significa que, con un juicio programado para marzo, Paramount podría llegar a deber más de US$ 1.000 millones en las denominadas “tasas de registro” antes incluso de que una jueza emita un fallo.

The-CNN-Wire

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