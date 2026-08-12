Juez ordena al Kennedy Center pagar US$ 250.000 a artista que canceló un show por la incorporación del nombre de Trump

Un juez de Washington ordenó al Kennedy Center pagar los honorarios legales de un artista de jazz después de que…

Un juez de Washington ordenó al Kennedy Center pagar los honorarios legales de un artista de jazz después de que la institución de artes escénicas lo demandara por cancelar su actuación debido a la incorporación del nombre del presidente Donald Trump al recinto.

El lunes, la jueza Tanya M. Jones Bosier otorgó al artista Chuck Redd —quien canceló su show de Nochebuena en el centro— más de US$ 250.000 y le dio al Kennedy Center 45 días para realizar el pago.

Lisa Banks, una de las abogadas de Redd, dijo a CNN en un comunicado: “El Kennedy Center controlado por Trump intentó silenciar la oposición a su cambio de nombre ilegal al presentar una demanda sin mérito contra el músico de jazz Chuck Redd. El tribunal desestimó correctamente esa demanda por incumplimiento de contrato, al determinar que no había contrato ni daños, y que se presentó contra el Sr. Redd por su oposición protegida”.

Un portavoz del Kennedy Center dijo que la institución tiene la intención de apelar la decisión.

El Kennedy Center demandó a Redd en marzo, argumentando que incumplió su contrato cuando canceló su actuación a menos de una semana del show, en protesta por la votación de la junta elegida por Trump para cambiar el nombre del edificio e incluir el del presidente.

“Como resultado de la mala conducta del demandado Redd, el Center se vio obligado a cancelar a último momento el concierto Christmas Eve Jazz Jam, privando a cientos de miembros del público del Concierto de Navidad ofrecido por el Center, y causando al Center daños reputacionales, de marketing y de preparación del concierto”, argumentó un abogado del centro en la demanda.

En junio, la jueza Jones Bosier, designada por el expresidente Joe Biden, desestimó la demanda, al determinar que el centro no logró “plantear una demanda válida por incumplimiento de contrato”, ya que Redd nunca firmó un acuerdo antes de su cancelación.

Más tarde ese mes, tras un tira y afloja legal, el nombre de Trump fue retirado del exterior del edificio y de su sitio web.

Redd, quien ha presentado el concierto de jazz navideño durante casi dos décadas, dijo a CNN en diciembre, tras la medida de la junta, que “le entristeció ver este cambio de nombre”.

Después de la salida de Redd, el entonces presidente del Kennedy Center, Richard Grenell, le escribió una carta en la que criticó duramente su decisión.

“Su decisión de retirarse en el último momento —explícitamente en respuesta al reciente cambio de nombre del Center, que honra los extraordinarios esfuerzos del presidente Trump por salvar este tesoro nacional— es intolerancia clásica y muy costosa para una institución artística sin fines de lucro”, escribió Grenell, un antiguo confidente de Trump. Grenell fue reemplazado como jefe de la institución en marzo.

CNN informó previamente que, tras el cambio de nombre del edificio, varios artistas se retiraron de los shows, incluido el grupo de jazz the Cookers, la compañía de danza con sede en la ciudad de Nueva York Doug Varone and Dancers y Kristy Lee, una cantautora de folk. El centro también enfrentó una baja en la venta de entradas durante la temporada navideña.

Con información de Aleena Fayaz y Piper Hudspeth Blackburn, de CNN.

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