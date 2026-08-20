ICE detiene al capitán del barco que naufragó en el puerto de Nueva York, causando la muerte de una madre y un bebé

El capitán de la embarcación que naufragó en el puerto de Nueva York a principios de este mes, causando la…

El capitán de la embarcación que naufragó en el puerto de Nueva York a principios de este mes, causando la muerte de una bebé y su madre, ha sido detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, según informaron las autoridades.

Manuel Ernesto Hernández-Umana, de 46 años, fue arrestado el 9 de agosto y acusado tras el vuelco de una embarcación con 14 personas a bordo cerca de la Estatua de la Libertad. La denuncia presentada en el Distrito Sur de Nueva York indica que Hernández-Umana pilotaba la embarcación sin las licencias correspondientes y que su lancha, una Yamaha AR210, excedía su capacidad máxima al momento del vuelco.

“Tras una investigación del Servicio de Investigación de la Guardia Costera (CGIS) que confirmó la presencia ilegal de Hernández-Umana en Estados Unidos, la Oficina de Operaciones de Control y Deportación (ERO) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) lo arrestó”, declaró el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado el miércoles.

Hernández enfrenta dos cargos federales por mala conducta y negligencia como oficial de barco que resultaron en la muerte del capitán. El capitán no se declaró culpable durante su comparecencia inicial ante el tribunal federal el 10 de agosto.

Hernández fue puesto en libertad el mismo día bajo fianza personal de US$ 50.000 con ciertas condiciones, entre ellas la de no operar ningún tipo de barco o embarcación.

También enfrenta cargos estatales, incluyendo 13 cargos de imprudencia temeraria, según informó el Departamento de Policía de Nueva York.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), permanece bajo custodia del ICE a la espera de juicio y estará sujeto a un proceso de deportación una vez concluida su causa penal y tras la imposición de cualquier sentencia.

Hernández, de nacionalidad salvadoreña, declaró a las autoridades que ingresó ilegalmente a Estados Unidos a través de Texas en 2007 tras afirmar falsamente ser ciudadano estadounidense, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

CNN se ha puesto en contacto con el abogado de Hernández para obtener comentarios.

Las autoridades habían declarado anteriormente que estaban investigando si el capitán operaba un servicio de alquiler ilegal sin las credenciales ni el equipo de seguridad requeridos. Las normas federales generalmente exigen más credenciales e inspecciones para las embarcaciones que transportan más de seis pasajeros con fines comerciales.

El paseo en barco formaba parte de una celebración de cumpleaños, según declaró un agente de la ley a CNN.

El vuelco de la embarcación activó una flota de buques de emergencia que se dirigieron a mar abierto entre la Estatua de la Libertad y la costa de Brooklyn. Doce personas fueron rescatadas del puerto, pero otras dos fueron encontradas en estado crítico.

Sara Sánchez, de 27 años, y su hija de 5 meses, Antonella García, ambas residentes de Queens, fueron trasladadas al hospital, donde posteriormente fueron declaradas muertas, según informó la policía.

El padre del bebé, Andrés García, sobrevivió al accidente náutico, según informó a CNN un agente de la ley familiarizado con la investigación. El hijo de la pareja, de seis años, estaba al cuidado de una niñera, según declaró un compañero de trabajo de García.

La Guardia Costera de Estados Unidos informó que está investigando las causas del vuelco de la embarcación, en coordinación con el Servicio de Investigación de la Guardia Costera y el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

“Las operaciones de vuelos chárter ilegales ponen en riesgo la vida humana, y en este caso, la conducta denunciada derivó en una tragedia inimaginable”, declaró Josh Packer, subdirector del CGIS. “En colaboración con nuestros socios federales, estatales y locales, continuaremos investigando a quienes ignoran las leyes de seguridad para embarcaciones de pasajeros y ponen en peligro al público”.

Según la denuncia, los fiscales afirman que Hernández pilotó la embarcación contra una ola y aceleró para intentar atravesarla hasta que la ola inundó la proa, provocando que la embarcación volcara inmediatamente.

Según los fiscales, no había chalecos salvavidas para bebés a bordo.

Taso Stefanidis, de CNN, contribuyó a este reportaje.

The-CNN-Wire

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