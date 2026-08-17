Hallan restos a kilómetros de la casa de Nancy Guthrie; aún no hay indicio de conexión con el caso, según la policía

Se encontraron restos humanos en una zona desértica cerca de West Ajo Way y South La Cholla Boulevard, aproximadamente a…

Se encontraron restos humanos en una zona desértica cerca de West Ajo Way y South La Cholla Boulevard, aproximadamente a 24 kilómetros de la casa de Nancy Guthrie, según el Departamento del Sheriff del Condado de Pima.

Las autoridades dijeron que “por el momento” no hay indicios de que los restos, que al parecer llevaban un período prolongado en el lugar, estén relacionados con la investigación de Nancy Guthrie, pero agentes de Búsqueda y Rescate del Departamento del Sheriff del Condado de Pima están acudiendo al lugar.

La madre de Savannah Guthrie, presentadora del programa “Today” de NBC, Nancy Guthrie, de 84 años, desapareció de su casa en el área de Tucson el 1 de febrero.

Fue vista por última vez el 31 de enero, antes de que aparentemente fuera secuestrada de su casa en Catalina Foothills, Arizona, sin su teléfono ni sus medicamentos esenciales. Según una fuente, los investigadores no tienen ninguna teoría principal sobre el motivo.

En julio, casi seis meses después de la desaparición de Nancy Guthrie, las autoridades divulgaron el contenido completo de una nota de rescate y de una carta posterior dirigida a la familia de Nancy Guthrie, en la que se afirmaba que había muerto, con la esperanza de generar nuevas pistas sobre su caso.

Los investigadores también continúan realizando análisis de laboratorio del ADN hallado en la casa de Nancy Guthrie.

Savannah Guthrie, quien sigue solicitando información mediante publicaciones en las redes sociales, y su familia han ofrecido una recompensa de un millón de dólares por información que pueda conducir al hallazgo de Nancy Guthrie.

The-CNN-Wire

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