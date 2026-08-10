Fiscales federales asumen el caso contra el capitán de barco acusado tras la muerte de una madre y su bebé en Nueva York

La fiscalía federal de EE.UU. asumió el caso contra el capitán de la embarcación que volcó el sábado por la…

La fiscalía federal de EE.UU. asumió el caso contra el capitán de la embarcación que volcó el sábado por la noche en las concurridas aguas cercanas a la Estatua de la Libertad. Las causas del episodio, que derivó en la muerte de una joven madre y su hija de 5 meses, están siendo investigadas por las autoridades.

Manuel Hernández, de 46 años y residente de Manhattan, fue arrestado la madrugada del domingo y acusado de 13 cargos de imprudencia temeraria, apenas unas horas después de que la embarcación que transportaba a 14 personas volcara en el puerto de Nueva York, según informó el Departamento de Policía de Nueva York.

Según WABC, afiliada de CNN, Hernández fue puesto bajo custodia federal tras recibir tratamiento en un hospital. Aún se desconoce cuándo comparecerá Hernández ante el tribunal o si ha contratado a un abogado.

Las autoridades investigan si el capitán operaba un servicio de alquiler ilegal sin las credenciales ni el equipo de seguridad necesarios, informó la Guardia Costera. Los investigadores creen que la embarcación probablemente superaba su capacidad máxima, según declaró a CNN una fuente policial con conocimiento del caso.

La policía respondió a una llamada al 911 alrededor de las 10:25 p.m. del sábado, informando de una embarcación volcada cerca de la Isla de la Libertad, donde se encuentra la Estatua de la Libertad.

Se desencadenó una amplia operación de emergencia con la participación de varias agencias en las oscuras aguas al sur de Manhattan, entre Nueva Jersey y Brooklyn. Equipos de rescate aéreo y acuático de la Guardia Costera, el departamento de bomberos de la ciudad y la policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés), incluyendo un equipo de buceo, acudieron al lugar.

Doce de las 14 personas a bordo fueron rescatadas del agua antes de la llegada de la policía. Once fueron salvadas por el capitán y la tripulación de la primera embarcación que llegó al lugar: un barco con jacuzzi, que es una pequeña embarcación equipada con dos jacuzzis de tamaño normal para recorridos por el puerto, según Adam Schwartz, propietario de la empresa turística Sea the City. Los sobrevivientes se encuentran en condición estable, informó la Guardia Costera.

Los equipos de búsqueda y rescate encontraron posteriormente a Sara Sánchez, de 27 años, y a su hija de 5 meses, Antonella García, ambas residentes de Queens. Fueron trasladadas al Hospital NYU Langone de Brooklyn en estado crítico, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento, según informó la policía. El padre de la bebé viajaba a bordo y sobrevivió, según declaró a CNN un agente de la ley familiarizado con la investigación.

El empleador del padre del bebé declaró a WABC que la pareja tenía un hijo de 6 años que estaba al cuidado de una niñera mientras ellos se reunían con amigos de la iglesia en el barco para celebrar un cumpleaños.

Los vecinos de la familia declararon a WABC estar desconsolados por la tragedia.

“Estoy conmocionado”, dijo Diego Naranjo. “Envío mis condolencias a la familia. Que descansen en paz en el cielo”.

Las aguas que rodean la Isla de la Libertad se encuentran entre las más concurridas del puerto, utilizadas tanto por embarcaciones comerciales como recreativas, y atendidas por numerosos operadores turísticos y de alquiler que ofrecen vistas de cerca de la Estatua de la Libertad.

Según WABC, la embarcación involucrada era una lancha deportiva de casi 7 metros, un tipo común de embarcación recreativa. CNN se ha puesto en contacto con las autoridades para obtener más información.

El caso está a cargo del Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York, segúnel NYPD. CNN se ha puesto en contacto con el Tribunal de Distrito y la Fiscalía del Distrito de Manhattan para obtener comentarios. La Guardia Costera está llevando a cabo la investigación junto con el Servicio de Investigación de la Guardia Costera y el NYPD.

“Estamos comprometidos a exigir responsabilidades a los operadores ilegales con todo el peso de la ley para garantizar la seguridad de todos en nuestras vías navegables”, dijo la capitana Doreen McCarthy, comandante del Sector Nueva York de la Guardia Costera.

El domingo, las autoridades recuperaron la embarcación del puerto de Nueva York. Un video compartido con CNN mostraba el barco volcado y flotando con el casco al descubierto, mientras agentes de la policía de Nueva York coordinaban las labores de recuperación.

Según la Guardia Costera, si la embarcación transporta pasajeros de pago, las normas federales generalmente exigen credenciales e inspecciones adicionales una vez que un barco transporta más de seis pasajeros a cambio de una tarifa.

En julio de 2022, una embarcación alquilada por un grupo de familiares y amigos volcó en el río Hudson, frente a la costa de Manhattan, causando la muerte de Julian Vasquez, de 7 años, y Lindelia Vasquez, de 47. El propietario y capitán de la embarcación se declaró posteriormente culpable de un cargo federal por mala conducta y negligencia como oficial de barco con resultado de muerte. Los fiscales indicaron que realizaba excursiones de pago sin contar con las credenciales requeridas por la Guardia Costera.

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