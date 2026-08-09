Evacuan a pasajeros después de que vuelo de Delta regresa a Atlanta debido a reporte de humo en la cabina, dice la aerolínea

Un vuelo de Delta con destino a Florida regresó a Atlanta el sábado y evacuó a los pasajeros por las…

Un vuelo de Delta con destino a Florida regresó a Atlanta el sábado y evacuó a los pasajeros por las rampas de emergencia tras reportes de humo en la cabina.

“Delta 2204, cambio de planes. Ahora tenemos humo en la parte trasera y necesitamos desembarcar de inmediato”, según el audio del control de tráfico aéreo captado por ATC.com.

“La tripulación siguió los procedimientos para regresar al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta después de reportes de humo en la cabina de vuelo”, dijo Delta Air Lines en un comunicado.

“Se realizó una evacuación por las rampas en una calle de rodaje… La seguridad es primordial en Delta y pedimos disculpas a nuestros clientes por su experiencia”.

El vuelo 2204 de Atlanta a Orlando transportaba a 199 pasajeros y seis miembros de la tripulación, según Delta. Los pasajeros y la tripulación del Boeing 757 evacuaron por las rampas en la calle de rodaje y regresaron a la terminal en un autobús. El vuelo despegó a las 7:23 a.m., según el sitio de seguimiento de vuelos FlightAware.

The-CNN-Wire

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