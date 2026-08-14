Encuentran muerto a exprofesor de Cambridge acusado de plagio

Jason Arday, exprofesor de la Universidad de Cambridge, fue hallado muerto en Londres el viernes, apenas unos días después de…

Jason Arday, exprofesor de la Universidad de Cambridge, fue hallado muerto en Londres el viernes, apenas unos días después de dimitir en medio de cuestionamientos en torno a su carrera.

Un portavoz de la Policía Metropolitana dijo a CNN que un hombre de 41 años fue hallado inconsciente en Battersea, en el sur de Londres, y posteriormente fue declarado muerto en el lugar. Aunque el cuerpo no identificó a Arday, los medios británicos informaron ampliamente que se trataba del hombre hallado muerto en Battersea, en Londres.

Arday, sociólogo, fue celebrado como el profesor negro más joven de la historia en Cambridge hasta el mes pasado, cuando empezaron a circular en los medios acusaciones de plagio en su trabajo académico y preguntas sobre afirmaciones relativas a sus logros deportivos y de recaudación de fondos.

La vicecanciller de la universidad, Deborah Prentice, dijo en un comunicado el viernes que la universidad estaba “desesperadamente entristecida al conocer esta trágica noticia”.

“Nuestras más sinceras condolencias están con la familia y los amigos de Jason Arday en este momento increíblemente difícil”, añadió en el comunicado publicado en X.

Cuando Arday dimitió a principios de agosto, se defendió, diciendo que su decisión de dejar el cargo “no debe interpretarse como una pérdida de fe en la erudición”.

“Ni debe confundirse con una aceptación de las narrativas que me han rodeado”, dijo. “Es simplemente la decisión de alguien que ha llegado a los límites de lo que razonablemente se puede esperar que cualquier persona soporte”.

La noticia de su muerte el viernes provocó conmoción en internet, y muchos criticaron parte de la cobertura mediática que condujo a su dimisión.

“Una buena parte de los medios británicos debería hacerse algunas preguntas serias sobre si el tono y el volumen de la cobertura que dieron a este hombre fue mínimamente proporcional”, dijo el periodista Lewis Goodall en X.

The Good Law Project, un grupo de campaña que ha apoyado a Arday desde que surgieron por primera vez las acusaciones, dijo que la muerte de Arday fue “una tragedia para él y quienes lo amaban”.

La directora ejecutiva del grupo, Jo Maugham, dijo en un comunicado que personas cercanas a Arday “habían estado advirtiendo a los medios de que esto era un riesgo”.

“No entiendo cuál era el interés público en seguir acosándolo después de que dimitiera como profesor y no entiendo qué evaluaciones de riesgo hicieron los medios”, añadió.

Lucy Powell, secretaria de Estado de Educación del Reino Unido, dijo que estaba “conmocionada y entristecida” al enterarse de la muerte de Arday. “Mis más sinceras condolencias están con sus amigos y su familia en este momento tan triste. Insto a la gente a darles privacidad durante este período increíblemente difícil (y) a recordar que hay personas reales con seres queridos implicados”.

Cambridge inicialmente respaldó a Arday cuando la prensa británica y un exinvestigador de filosofía que dejó la universidad tras su crítica de los programas de diversidad, equidad e inclusión plantearon públicamente dudas sobre sus credenciales.

La universidad dijo entonces que las acusaciones de plagio habían sido investigadas por la Universidad Liverpool John Moores, que otorgó el doctorado a Arday.

Posteriormente, la universidad abrió una investigación sobre “nueva información” acerca de sus credenciales académicas, “tras nueva información sobre las credenciales y los nombramientos honorarios del profesor Arday”, dijo en un comunicado.

A principios de esta semana, la universidad dijo que las universidades de Durham y Glasgow también estaban investigando las circunstancias en torno a los cargos académicos de Arday.

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