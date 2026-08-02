El senador Bernie Moreno dice que su exyerno, Max Miller, “no debería servir” en el Congreso por acusaciones de abuso

El senador republicano de Ohio Bernie Moreno dijo el domingo que su exyerno, el representante republicano Max Miller, “no debería…

El senador republicano de Ohio Bernie Moreno dijo el domingo que su exyerno, el representante republicano Max Miller, “no debería servir” en el Congreso debido a acusaciones de abuso presentadas por la hija de Moreno contra Miller.

“Como ha admitido en privado, Max Miller necesita ayuda psicológica seria”, dijo Moreno en X. “Es un peligro para mi hija, y contengo la respiración cada minuto que tiene la custodia de mi nieta”.

“No debería servir en la Cámara de Representantes”, afirmó Moreno.

La declaración de Moreno llegó poco después de que Miller apareciera en una transmisión en vivo en la que negó las acusaciones de abuso y dijo que seguirá en la contienda. “No me voy a salir de esta contienda, y voy a ganar en noviembre”, afirmó Miller.

El mensaje de Moreno es su primer comentario público extenso sobre las acusaciones de abuso que han envuelto a Miller durante meses y que podrían amenazar las posibilidades del congresista de ser reelegido para representar al 7.º Distrito de Ohio. El presidente Donald Trump ganó el distrito por 11 puntos en 2024, y desde hace tiempo se considera un escaño republicano seguro.

En respuesta a la declaración de su exsuegro, Miller dijo en X: “Sabes que esto no es cierto y la única razón por la que estás hablando ahora es para esconderte de tu propio circo mediático”.

El presidente de EE.UU. Donald Trump dijo el domingo que “examinará” las acusaciones de violencia doméstica contra el representante Max Miller.

“Voy a examinarlo”, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One cuando se le preguntó si el republicano de Ohio debería renunciar. “Quiero decir, hasta ahora son acusaciones. Lo estaré examinando”.

Miller estuvo casado con la hija de Moreno, Emily Moreno, de 2022 a 2025, y comparten una hija. Su divorcio derivó en una batalla por la custodia muy contenciosa y pública.

En una declaración en respuesta a la transmisión en vivo de Miller, durante la cual Miller dijo que ningún tribunal ni agencia gubernamental había corroborado las acusaciones, un portavoz de Emily Moreno señaló que existe un “cúmulo documentado de evidencia de que Miller tiene un historial de comportamiento violento y peligroso y ninguna cantidad de culpabilización de la víctima cambiará eso”.

“Es despreciable y aberrante que Miller mintiera en un video desquiciado y humillante para que su hija lo vea algún día”, comentó Stefan Mychajliw. “Ningún padre amoroso habría usado jamás a su hija como un peón de relaciones públicas para salvar su propia carrera política”.

El control republicano de la Cámara de Representantes podría verse en peligro si Miller pierde la contienda contra su oponente demócrata, Brian Poindexter.

Si Miller se retirara de la contienda, la fecha límite para que el Partido Republicano de Ohio lo reemplace en la boleta de este otoño es el 10 de agosto.

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