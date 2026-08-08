El salón de baile inconcluso de Trump enfrenta un futuro incierto tras su último revés legal

El presidente Donald Trump se ha metido en un buen lío. El futuro de la construcción de su enorme salón…

El presidente Donald Trump se ha metido en un buen lío.

El futuro de la construcción de su enorme salón de baile en el Ala Este de la Casa Blanca es incierto después de que un tribunal de apelaciones, dividido en su decisión, dictaminara el viernes que el proyecto se está llevando a cabo de manera ilegal.

Lo que suceda a continuación podría quedar en manos del máximo tribunal del país —al que Trump dijo que apelaría—, posiblemente del Congreso e incluso, tal vez, de su sucesor.

“No existe un camino claro para que esto se resuelva de una forma u otra mientras él sea presidente. Es muy probable que tengamos un agujero en el suelo debido a realidades políticas —y no a realidades de construcción— durante el resto de su mandato”, afirmó Greg Werkheiser, abogado y defensor de la preservación histórica, quien está involucrado en una demanda distinta contra la Casa Blanca por otra iniciativa de Trump: el intento de pintar el cercano Edificio de la Oficina Ejecutiva Eisenhower.

El salón de baile —al igual que muchos de los proyectos de construcción de Trump en la ciudad de Washington— no cuenta con el apoyo del público. Sin embargo, es una gran prioridad para el presidente, quien lo ha defendido en cada oportunidad y se ha involucrado en detalles de diseño, tanto grandes como pequeños.

“Todo el complejo, incluida la parte militar, está en gran medida construido, fabricado y pagado. Gran parte ya está en el lugar o en proceso de entrega”, escribió Trump en Truth Social tras el fallo del viernes, criticando duramente al tribunal y cuestionando por qué la principal organización de preservación histórica del país no presentó una demanda antes de que comenzara la construcción.

La planificación del salón de baile comenzó en los primeros meses del segundo mandato de Trump; la Casa Blanca anunció formalmente el proyecto el 31 de julio de 2025.

El anuncio no mencionaba la demolición del Ala Este —que durante décadas sirvió como sede de trabajo para las primeras damas y su personal— ni presentaba el proyecto como un imperativo de seguridad nacional, un argumento que Trump no empezó a utilizar hasta febrero de 2026.

A finales de octubre de 2025, el Ala Este fue demolida y los trabajadores iniciaron una excavación de varios meses que dejó un enorme agujero en el terreno. El National Trust for Historic Preservation (Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica) emprendió acciones legales en diciembre. A finales de febrero de 2026, las cuadrillas comenzaron los trabajos de cimentación, rellenando la excavación con la sección subterránea del edificio, la cual albergará un complejo de búnkeres subterráneos de alta seguridad destinado a modernizar una infraestructura subterránea obsoleta.

Hasta ahora, según un análisis de CNN basado en fotografías y planos, la construcción de la superficie —correspondiente al salón de baile— se ha limitado al vertido de columnas, muros y suelos de hormigón fuertemente armado. Las áreas donde ya se ha completado la estructura de hormigón incluyen nuevas oficinas para la primera dama, parte de la cocina y algunos vestíbulos de entrada. Por encima de la planta baja, los equipos han levantado cuatro muros imponentes, alcanzando casi la altura prevista para el edificio, y han comenzado a montar el encofrado para verter el suelo del propio salón de baile.

La construcción ha avanzado a buen ritmo, pero la nueva estructura dista mucho de estar lista para su ocupación.

A medida que el alcance del proyecto ha evolucionado, también lo ha hecho su costo. Inicialmente, el proyecto del salón de baile se presentó con un presupuesto de “aproximadamente US$ 200 millones”; Trump insistía en que se financiaría con fondos privados, incluso cuando la cifra fue aumentando hasta los US$ 300 millones y, posteriormente, los US$ 400 millones.

Más tarde, esta primavera, los republicanos del Senado solicitaron US$ 1.000 millones destinados, en parte, a la seguridad del proyecto; sin embargo, la iniciativa fracasó, ya que algunos miembros del propio partido de Trump expresaron su preocupación por la imagen pública que supondría financiar un salón de baile mientras los estadounidenses atraviesan dificultades económicas. El panorama de la financiación se complicó aún más cuando, en junio, The Washington Post obtuvo un resumen del proyecto que estimaba su costo en US$ 600 millones, de los cuales más de la mitad provendría de los contribuyentes.

El núcleo de la impugnación legal no es la estructura de más de 8.300 metros cuadrados, su ubicación sobre el Jardín Sur (South Lawn) ni siquiera la demolición prevista para 2025 del histórico Ala Este. Más bien, se trata de los procedimientos que Trump ignoró durante el proceso: eludir la aprobación del Congreso e iniciar las obras antes de completar las revisiones y evaluaciones obligatorias.

El presidente sostiene que el proyecto no está sujeto a supervisión alguna. Sin embargo, la iniciativa se ha visto envuelta en una compleja batalla legal sin una resolución clara a la vista.

Esta situación de incertidumbre, declaró Werkheiser a CNN, “ilustra el embrollo en el que se ha metido con todos estos proyectos. No es que no pueda llevarlos a cabo; es simplemente que se niega a hacerlo legalmente, lo que complica mucho más su ejecución de lo que sería si hubiera seguido las normas desde el principio”.

El viernes, el tribunal de apelaciones dictaminó que Trump debe detener la construcción hasta que el Congreso apruebe el proyecto; no obstante, los jueces suspendieron la aplicación de su fallo durante dos semanas para dar a la administración la oportunidad de apelar ante la Corte Suprema, algo que Trump prometió hacer “de inmediato”. Una vez presentada la solicitud, los magistrados deberán decidir si permiten que el fallo del tribunal inferior entre en vigor por el momento.

Por otra parte, la Corte Suprema también tendrá que decidir si acepta revisar el fallo del tribunal inferior contrario al proyecto. Si los magistrados deciden examinar el caso, las recientes divisiones en el seno de la supermayoría conservadora del tribunal sugieren que la victoria de Trump no está garantizada.

Algunos funcionarios de la Casa Blanca se han preguntado qué ocurrirá si la Corte Suprema rechaza el caso, pero la opinión generalizada entre los principales asesores jurídicos es que la administración está bien posicionada para ganar y que aún no hay motivo de preocupación, según una persona familiarizada con el asunto.

Si Trump logra una victoria, la construcción podría continuar en un proyecto cuya finalización él mismo ha estimado para el verano de 2028, pocos meses antes de que concluya su segundo mandato.

También es posible que el tribunal determine que Trump debe obtener la aprobación del Congreso antes de reanudar el proyecto, lo que plantearía un importante desafío político para el partido del presidente. La aprobación sería especialmente improbable si los demócratas obtuvieran el control de alguna de las cámaras en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Además, la opinión pública no respalda al presidente: en una encuesta reciente de la CNN, el 58 % de los estadounidenses se declaró insatisfecho o indignado por los proyectos de Trump en la ciudad de Washington, como el salón de baile y las renovaciones en el estanque reflectante del Monumento a Lincoln.

Trump comenzó a presentar el salón de baile como una necesidad de seguridad nacional a finales de febrero. Reforzó este mensaje tras el fallo del viernes, afirmando que la obra “se construye para proteger a nuestro país y, además, a todos los futuros presidentes”, y destacó algunas características del búnker subterráneo, como refugios antibombas, instalaciones médicas e instalaciones militares de alto secreto.

Sin embargo, el tribunal de apelaciones dictaminó que Trump podía continuar las obras del complejo subterráneo aun cuando la construcción del salón de baile en superficie estuviera paralizada; los jueces señalaron que el presidente podría, por ejemplo, “colocar una cubierta protectora integral sobre la construcción subterránea y otras partes expuestas de la obra” para garantizar que el búnker no quedara desprotegido.

Varios expertos sugirieron a la CNN que, aunque la construcción del salón de baile se viera legalmente obligada a detenerse, las obras del búnker podrían proseguir para eliminar la amenaza a la seguridad nacional que Trump ha señalado y para asegurar la excavación frente a cualquier riesgo para la salud y la seguridad.

“Hipotéticamente, si se detiene la construcción ahora, se podría rediseñar el proyecto para contar con una instalación subterránea, reconstruir el Ala Este sobre ella y simplemente cerrar el recinto. Existen otras alternativas más allá de completar el salón de baile”, afirmó Bryan Clark Green, historiador de arquitectura y antiguo miembro de la Comisión de Planificación de la Capital Nacional (National Capital Planning Commission), uno de los organismos de revisión que aprobó el salón de baile en abril tras haber sido integrado por partidarios leales a Trump.

Trump, antiguo promotor inmobiliario, ha convertido la construcción en su segunda ocupación como presidente —una labor que considera parte de su legado, según fuentes conocedoras de su forma de pensar.

“Lo que mejor se me da en la vida es construir”, declaró a los periodistas durante una visita a las obras del salón de baile realizada en mayo.

El viernes, el presidente arremetió repetidamente contra el tribunal de apelaciones, subrayando lo que estaba en juego a nivel personal al calificar el fallo de “vergüenza nacional” y tacharlo de “horrendo, ilegal y motivado por intereses políticos”.

Sin embargo, en la opinión mayoritaria emitida el viernes, las juezas del Tribunal de Circuito del Distrito de Columbia. Patricia Millett —nombrada por el expresidente Barack Obama— y Brad Garcia —nombrado por el expresidente Joe Biden— atribuyeron la responsabilidad directamente a Trump.

“Cualquier riesgo derivado del proyecto de construcción y de su cronograma plurianual es, en su inmensa mayoría, un problema creado por los propios demandados”, escribieron.

Y añadieron: “Los demandados destruyeron unilateralmente —y probablemente sin autoridad legal para ello— una gran parte de la estructura de la Casa Blanca y excavaron una fosa abierta en su lugar. Luego, tras iniciar un prolongado proyecto de construcción, anunciaron públicamente al mundo las vulnerabilidades que esa iniciativa, emprendida por decisión propia, había generado”.

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