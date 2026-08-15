El nuevo estadio de los Buffalo Bills tiene asientos con visión obstruida y entradas más caras

Los Buffalo Bills disputarán este sábado su primer partido de pretemporada en su nuevo Highmark Stadium, pero los abonados pudieron…

Los Buffalo Bills disputarán este sábado su primer partido de pretemporada en su nuevo Highmark Stadium, pero los abonados pudieron echar un primer vistazo al recinto durante un entrenamiento abierto la semana pasada.

Algunos no quedaron contentos.

Las redes sociales se inundaron de fotos que mostraban vistas obstruidas del campo desde algunos asientos. Aunque un grupo de aficionados se molestó por las líneas de visión, hay un problema aún mayor: lo costoso que será asistir a los partidos en el nuevo estadio, que tuvo un costo de US$ 2.200 millones.

Esto incluye precios más altos de las entradas y las licencias personales de asiento (PSL, por sus siglas en inglés), que solo les dan a los aficionados el derecho a comprar abonos de temporada, no las entradas en sí. Las PSL cuestan entre US$ 750 y US$ 50.000 por asiento. Eso se suma a los US$ 850 millones de dinero de los contribuyentes que ya se pagaron para financiar la construcción.

Angélica James, abonada de temporada, cuyos asientos entre las líneas de 20 y 30 yardas no tenían la vista obstruida, dijo que este año decidió optar por asientos peores por el mismo precio que pagó la temporada pasada. Sin embargo, no está enojada con su equipo.

“No son solo los Bills”, dijo. “Todo el mundo está tratando de ganar dinero”.

Otros cinco equipos de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) tienen previsto construir nuevos estadios en los próximos cinco años, en Hammond, Indiana, para los Chicago Bears; Cleveland; Kansas City; Tennessee; y Washington. Es probable que todos lleguen con sus propias PSL, precios más altos de las entradas y más asientos prémium, lo que significa que habrá menos asientos baratos.

El último auge de construcción de estadios de la NFL, a comienzos de este siglo, elevó el costo promedio de las entradas un 30 % durante el primer año de un nuevo estadio, según Victor Matheson, profesor de Economía del College of the Holy Cross especializado en el negocio de los deportes. Matheson espera que esta próxima ronda aumente los precios de las entradas en el mismo porcentaje, si no más, además de generar PSL más costosas.

Las PSL están incluidas automáticamente en los nuevos estadios de la NFL, dijo Matheson, porque representan una importante fuente de ingresos. Según las reglas de la NFL, los equipos deben compartir los ingresos por entradas con el resto de la liga. Pero pueden quedarse con todo el dinero obtenido de las PSL. Todos los equipos de la NFL con un estadio nuevo las han utilizado desde que los Carolina Panthers las introdujeron por primera vez en el Ericsson Stadium en 1996.

Los Bills recaudaron unos US$ 250 millones mediante la venta de PSL para su nuevo estadio con capacidad para 60.000 personas, según Kurt Badenhausen, periodista especializado en negocios deportivos de Sportico. Eso equivale a un promedio de unos US$ 4.000 por asiento.

Ese monto se paga además del precio de los abonos de temporada, que en el caso de Highmark puede duplicar el de asientos comparables en el antiguo estadio.

James y su esposo, Cameron, estaban preparados para pagar las PSL junto con precios de entradas algo más altos. Pero cuando asistieron a una reunión para abonados, descubrieron que los asientos que habían comprado por US$ 4.300 cada uno el año pasado ahora costarían US$ 8.610.

“En nuestra mente, incluso si la PSL costara US$ 10.000 por persona y las entradas habían subido un poco, habríamos estado de acuerdo. Pero salimos de esa reunión completamente sorprendidos”, dijo a CNN.

Ella y su esposo decidieron no renovar sus asientos de club, que incluían varias comodidades, entre ellas protección contra las inclemencias del tiempo y un bar y baño privados. En su lugar, bajaron de categoría a asientos de admisión general por el mismo costo, con PSL de “solo” US$ 6.000 cada una.

Sin embargo, para los aficionados que no optan por asientos más baratos, los nuevos estadios sí ofrecen más comodidades, como asientos más amplios y mejores corredores de circulación y áreas de comida y bebida. Parte de la razón por la que los nuevos estadios tienen precios de entradas más altos es que, en teoría, los aficionados reciben mucho más a cambio de su dinero, según Marc Ganis, un consultor de negocios deportivos que trabaja con la NFL y numerosos equipos.

“Al menos en teoría, todo lo relacionado con la experiencia de los aficionados será mejor”, dijo.

Sin embargo, las nuevas comodidades requieren más espacio. Eso se traduce en menos asientos en general, y los más baratos están desapareciendo. Por ejemplo, el antiguo estadio de los Bills tenía capacidad para 71.600 personas, frente a las 60.000 del nuevo.

Pero son principalmente la fuerte demanda de entradas, junto con la menor cantidad de asientos, las que están impulsando los precios al alza. El sitio web de los Bills muestra que ya no quedan abonos de temporada a la venta.

“La demanda de experiencias con público en vivo regresó con fuerza después del covid y parece haberse mantenido”, dijo Matheson. “La cantidad de entradas que se venden en la NFL se ha mantenido bastante constante durante las últimas dos décadas porque no hemos añadido nuevas franquicias y los estadios no están creciendo”.

Después de las quejas por las vistas obstruidas, los ejecutivos de los Bills dijeron a los medios que muchos de esos asientos se venden para eventos como conciertos, no para partidos. Añadieron que menos del 1 % de los aficionados se había quejado.

Pero para cualquier aficionado que tenga una baranda o un cable en su línea de visión, la experiencia será decepcionante después de desembolsar dinero adicional.

“Puede ser un pequeño porcentaje de personas, pero siguen siendo muchas”, dijo Badenhausen, de Sportico. “Para esos aproximadamente 600 aficionados, el 100 % de sus asientos tienen la vista obstruida”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.