“El momento es ahora”: inversionistas se preparan para entrar en Venezuela pese a enormes riesgos

En un deslumbrante salón de baile en el centro de Londres, alrededor de 200 personas de la industria energética se…

En un deslumbrante salón de baile en el centro de Londres, alrededor de 200 personas de la industria energética se reunieron para debatir una propuesta que, hace apenas ocho meses, parecía impensable: invertir en el petróleo venezolano.

“El momento es ahora”, dijo Greig Gilbert, director ejecutivo de Apertura Energy, una firma de inversiones, a la multitud el jueves por la noche en el hotel The Langham.

La empresa de Gilbert espera realizar inversiones de gran envergadura en el deteriorado sector petrolero de Venezuela. Apertura Energy cambió su nombre y renovó su estrategia solo unos meses después de que Estados Unidos capturara al entonces presidente Nicolás Maduro en enero, sentando las bases para que inversores extranjeros ingresaran a una industria durante mucho tiempo dominada por una empresa petrolera estatal.

Apertura fue una de las muchas firmas de inversión, casas de comercio y empresas de petróleo y gas presentes en el evento. Fue un adelanto de la Semana de la Energía de Venezuela, una conferencia mucho más grande programada para octubre en Caracas.

Sin embargo, existen enormes riesgos para las empresas que intentan aprovechar las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Los ponentes del evento del jueves reconocieron los obstáculos que enfrentan las compañías extranjeras en Venezuela, incluyendo la infraestructura en decadencia, la incertidumbre política y la inestabilidad provocada por el devastador terremoto de junio.

Aun así, Gilbert, reconociendo los riesgos, instó a su audiencia a aprovechar el momento. “Se está abriendo una ventana. Hay una oportunidad ahora mismo, y no podemos darnos el lujo de dejarla pasar”.

Un puñado de compañías petroleras extranjeras y firmas de inversión están moviéndose para invertir o expandir sus operaciones existentes en Venezuela bajo la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien, a pesar de servir como vicepresidenta de Maduro, parece ser favorable a los intereses extranjeros.

Las reformas bajo su Gobierno han eliminado un requisito de larga data que obligaba a PDVSA, la empresa estatal petrolera del país, a mantener una participación mayoritaria en los proyectos conjuntos.

“Ahora las empresas privadas pueden operar directamente los campos, tener participaciones más grandes y quedarse con una mayor parte de las ganancias”, dijo Claire Jungman, directora de Riesgo Marítimo e Inteligencia en la firma de datos energéticos Vortexa, a CNN.

Desde enero, Washington ha aprovechado la oportunidad que representan los 300.000 millones de barriles de crudo de Venezuela, levantando algunas sanciones para facilitar que las empresas estadounidenses vendan y exporten los barriles de Caracas.

Aliviar las sanciones parece haber funcionado. El mes pasado, Venezuela exportó 28 millones de barriles de crudo, un aumento de casi el 69 % en comparación con el mismo mes del año pasado, según Vortexa.

Y más de la mitad de los barriles de Venezuela tienen como destino Estados Unidos, donde las refinerías en el Golfo son capaces de procesar su crudo pesado y viscoso, dijo Jungman. Antes de enero, casi tres cuartas partes de las exportaciones de crudo venezolano se dirigían a China, con Estados Unidos en un distante segundo lugar.

India es otro gran comprador, señaló Jungman, representando aproximadamente una cuarta parte de las exportaciones, mientras que países europeos como España y los Países Bajos también están en la mezcla.

El lunes, el presidente Donald Trump dijo que su administración ha recaudado más de US$ 13.000 millones por la venta de petróleo venezolano desde la captura de Maduro.

El Gobierno de Estados Unidos dijo que mantendrá los ingresos de la venta de petróleo venezolano en cuentas controladas por Estados Unidos en calidad de “custodia” y que tiene la intención de devolverlos a Venezuela. Los demócratas en el Congreso han exigido mayor transparencia en este proceso.

En las horas posteriores a la captura de Maduro, Trump presentó un panorama simplista para las compañías energéticas: entrar, invertir en grande y arreglar la infraestructura en ruinas.

La realidad será mucho más ardua. Años de duras sanciones internacionales y crisis económicas han dejado vacía la otrora próspera industria petrolera de Venezuela.

“Es imposible invertir allí”, declaró Darren Woods, CEO de ExxonMobil, durante una reunión en enero con los principales ejecutivos petroleros en la Casa Blanca. La gigante petrolera estadounidense fue una de las pocas empresas extranjeras expulsadas de Venezuela en 2007, después de que el Gobierno expropiara sus activos.

El recuerdo de las expropiaciones será difícil de olvidar. Las compañías petroleras también invierten a largo plazo y, aunque el Gobierno de Rodríguez ahora da la bienvenida a las empresas extranjeras, un cambio de liderazgo podría modificar rápidamente ese panorama.

Y se necesitan sumas enormes de dinero para modernizar la infraestructura deteriorada de Venezuela tras años de poca inversión y escaso mantenimiento.

Homayoun Falakshahi, jefe de análisis de crudo en Kpler, señaló que probablemente los nuevos proyectos no verán resultados hasta dentro de cinco años y que los costos serán colosales.

“Estamos hablando de algo entre, diría yo, US$ 50.000 millones y US$ 100.000 millones de inversión en los próximos cinco a diez años”, dijo a CNN. “Así que tiene que ser enorme”.

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