El Ejército de EE.UU. suspende los vuelos de todos los helicópteros Apache tras un mortal accidente en Texas

El Ejército de Estados Unidos suspendió temporalmente las operaciones de vuelo de todos sus helicópteros Apache tras un accidente ocurrido…

El Ejército de Estados Unidos suspendió temporalmente las operaciones de vuelo de todos sus helicópteros Apache tras un accidente ocurrido esta semana cerca de Fort Hood, Texas, en el que fallecieron dos soldados.

“Los mandos del Ejército ordenaron la suspensión temporal de las operaciones de vuelo de entrenamiento con helicópteros AH-64 Apache”, declaró el Ejército en un comunicado. “La suspensión se mantendrá vigente hasta que comprendamos mejor la causa raíz del accidente”.

Investigadores del Centro de Preparación para el Combate del Ejército (Army Combat Readiness Center), con sede en Fort Rucker, Alabama, llegaron al lugar del accidente el jueves y dirigirán la investigación.

El AH-64 Apache es un helicóptero de ataque con capacidad para dos tripulantes: el piloto, situado en la parte trasera de la aeronave, y el copiloto y artillero, en la parte delantera, según el Ejército de EE.UU.

En el accidente perdieron la vida el suboficial jefe 2, Deontre Huey, de 34 años, y el el suboficial Seth Olmstead, de 25 años, según un comunicado de Fort Hood.

Ambos pertenecían a la Compañía Bravo del 1.er Batallón, 227.º Regimiento de Aviación, 1.ª Brigada de Caballería Aérea, perteneciente a la 1.ª División de Caballería con base en dicha instalación.

“Nuestros corazones y nuestras más sinceras condolencias están con las familias de los soldados que perdimos el miércoles”, declaró el teniente general Kevin Admiral, comandante general de Fort Hood. “El Ejército es una familia, y una tragedia como esta se siente en todas nuestras unidades y en nuestra comunidad”.

El helicóptero Apache, con un rotor de cuatro palas, tiene capacidad para transportar 16 misiles Hellfire, 76 cohetes aéreos y 1.200 proyectiles para su cañón de 30 mm.

“Es una aeronave altamente móvil y letal, capaz de destruir objetivos blindados, personal y material en condiciones de visibilidad reducida en el campo de batalla, a distancias de hasta 8 kilómetros (5 millas)”, señaló el Ejército en su sitio web. “Gracias a una mejor conciencia situacional, un rendimiento de vuelo superior y una interoperabilidad conjunta, el AH-64E se ha convertido en el vehículo de combate aéreo más avanzado del mundo”.

Los Apache han sido objeto de actualizaciones y modernizaciones desde su introducción en 1984, y está previsto que continúen en servicio hasta 2050.

The-CNN-Wire

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