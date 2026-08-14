El CEO que despidió a 900 personas por Zoom justo antes de Navidad quiere recuperar su trabajo

Vishal Garg se siente engañado. “Me embaucó”, dijo el recién destituido CEO de Better Home & Finance sobre Daniel Lewis,…

Vishal Garg se siente engañado.

“Me embaucó”, dijo el recién destituido CEO de Better Home & Finance sobre Daniel Lewis, el hombre que lo reemplazó la semana pasada. “Dijo que le gustaba la estrategia de la empresa. Nos elogió en X y usó eso para entrar en nuestro consejo y ganarse nuestra confianza”.

Garg, que acaparó titulares por despedir a 900 empleados en un Zoom de la empresa justo antes de la temporada navideña de 2021, dice que fue despedido el 3 de agosto justo cuando llevó a la empresa al borde del éxito.

Better ha pasado por mucho con Garg al mando durante los últimos años. Durante el auge de refinanciación impulsado por la pandemia, cuando las tasas hipotecarias estaban por debajo del 3 %, la empresa tenía una valoración de US$ 8.000 millones. Hoy, con un negocio de refinanciación colapsado y tasas acercándose al 7 %, el valor de mercado de la empresa hipotecaria de IA se sitúa en apenas US$ 300 millones.

Súmese una licencia tras el bochornoso fiasco de los despidos por Zoom, una demanda de un denunciante (que se retiró), una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores (que no llegó a nada), una desastrosa fusión SPAC en 2023 que hizo que las acciones de la empresa se desplomaran un 93 % y años de pérdidas crecientes… es un pequeño milagro que Garg haya durado tanto tiempo como CEO.

Pero Garg dice que estaba a punto de cumplir con el improbable giro de la empresa.

Después de que su negocio principal de refinanciación se fuera a pique, las ventas anuales de Better se desplomaron de US$ 1.500 millones en 2021 a US$ 70 millones en 2023. Este año, la empresa va de camino alcanzar US$ 200 millones en ventas, afirmó.

Cobró impulso entrenando modelos de IA para procesar hipotecas rápidamente, una tarea que normalmente requeriría a decenas de personas varios días para realizar. Se asoció con Neo Home Loans, lo que duplicó la productividad y redujo los costos de originación de préstamos en un 50 %, afirma Garg. Impresionados con los resultados, Intuit, Coinbase y OpenAI se asociaron con Better este año para impulsar sus servicios hipotecarios. La empresa también desarrolló un sólido negocio de líneas de crédito con garantía hipotecaria.

“Estamos ganando. Hemos triplicado el volumen de préstamos. Estamos cerca de la rentabilidad”, dijo Garg. “Estábamos en la yarda 5 después de llevar el balón por todo el campo desde el otro lado”.

Garg reconoce que es “duro” y que los famosos despidos por Zoom dañaron gravemente la reputación de la empresa, un error que sabe que seguirá persiguiéndolo. Pero por más que se haya criticado a Garg por imponer exigencias casi imposibles a la empresa y a sus empleados, dijo que Lewis convenció al consejo de que él no presionaba lo suficiente.

Better y Lewis no respondieron a una solicitud de comentarios. El 4 de agosto, Lewis publicó en X: “Nunca hubo un $BETR sin @vishal_better. Eso exige respeto”.

Lewis, un gestor de fondos de cobertura con un historial mixto de éxito, se acercó a Garg hace seis meses con ideas sobre ahorro de costos y buenas propuestas para lograr la rentabilidad, dice Garg.

“(Las) ideas de (Lewis) sobre ahorro de costos eran buenas. Sus ideas sobre innovación no lo eran”, argumentó Garg. “Es mucho más fácil cuando estamos tan cerca que alguien entre y diga que podría haberlo hecho mejor”.

Lewis fue incorporado al consejo el 27 de julio. Una semana después, había convencido a los demás directores de destituir a Garg como CEO y nombrarse a sí mismo como reemplazo de Garg.

“No se trata de mí”, dijo Garg. “Me importa generar ahorros para la gente y ayudarlos a vivir el Sueño Americano. Así que cuando los accionistas dijeron: ‘Necesitas pasar a un segundo plano’, cumplí”.

Pero Garg dice que cree que Lewis no había sido transparente sobre sus intenciones durante los últimos meses, mientras asesoraba a Garg y lo convencía de darle un puesto en el consejo.

“Sospecho que siempre quiso convertirse en CEO”, dijo Garg. “El consejo cometió un error”.

Los inversores parecen estar de acuerdo con Garg. La acción ha caído un 45 % desde que Lewis asumió como CEO. (La acción ya había bajado más de un 16 % este año antes de que se anunciara la salida de Garg.)

En la semana desde que Garg se hizo a un lado (pero permaneció en el consejo), dice que varios inversores horrorizados se pusieron en contacto para rogarle que retomara su puesto de CEO. Armado con acciones Clase B con poderes especiales de voto —las suyas y las de un grupo de inversores iniciales comprometidos— Garg dice que tiene los votos para ganar.

Ha contratado al abogado de alto perfil Alex Spiro, socio de Quinn Emanuel, para que lo represente, y el lunes envió una carta al consejo exigiendo que lo restituyera como CEO. Dice que trabajará por US$ 1 al año hasta que devuelva a la empresa a la rentabilidad, y que después hará la transición fuera del cargo de CEO.

“Es un reconocimiento de que he estado haciendo esto durante 10 años, pero la ejecución no ha sido perfecta”, dijo Garg. “Espero que se resuelva. Creo que el futuro sigue siendo muy brillante para Better”.

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