David Ellison afirma que no hará que CNN se acomode a sus intereses

El CEO de Paramount, David Ellison, afirma que cree que la disputa por la adquisición de Warner Bros. Discovery “no…

El CEO de Paramount, David Ellison, afirma que cree que la disputa por la adquisición de Warner Bros. Discovery “no se trata realmente de una cuota de mercado”, sino de CNN.

En un notable artículo de opinión publicado este martes por la mañana en The New York Times, Ellison buscó convencer a los lectores de que respetará y preservará la independencia de CNN.

“En una época en la que gran parte de lo que vemos en pantalla es generado por máquinas o diseñado para provocar indignación, el periodismo hecho por periodistas reales importa más que nunca”, escribió Ellison. “Ese es el trabajo que pienso financiar, con paciencia, durante mucho tiempo”.

El artículo se publica mientras Paramount se enfrenta a dos demandas contra la fusión, presentadas por una coalición de fiscales generales estatales y el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA).

El fiscal general de California, Rob Bonta, ha declarado, incluso en una entrevista con CNN el mes pasado, que las objeciones antimonopolio a la fusión Paramount-WBD no tienen que ver con la cadena de noticias.

Pero Ellison claramente sospecha lo contrario. “La cuestión es si se me puede confiar la gestión de CNN, la cadena de Warner”, escribe. “Ha habido especulaciones sobre mi ideología política, mis lealtades y mis intenciones”.

Luego añade: “He votado regularmente por candidatos de ambos partidos; tengo opiniones que se considerarían conservadoras y otras que se considerarían liberales, como la mayoría de los estadounidenses; y en lo que respecta a nuestras operaciones informativas, no aspiro a que estas empresas dobleguen sus redacciones a mis puntos de vista”.

Pero muchas de las preocupaciones del último año no se han centrado en las opiniones de Ellison en sí. Las preocupaciones se han centrado en que Ellison doblegue a CBS para complacer al presidente Donald Trump y sus aliados.

En el artículo de opinión, Ellison cita a Ted Turner y Edward R. Murrow, afirmando que “grandes organizaciones de noticias como CNN y CBS News están aquí para informar con objetividad. Esto requiere redacciones que reflejen la diversidad del mundo, no solo una perspectiva. Y requiere independencia. Nuestros periodistas seguirán respondiendo a los hechos y a todas las personas a las que sirven, no a ningún partido ni causa”.

La pregunta ahora es: ¿esta reafirmación de principios ayuda a Paramount en su batalla legal para obtener el control de WBD? La jueza asignada al caso, Araceli Martínez-Olguín, parece tomar en serio los argumentos de los estados, y estos no se centran en CNN.

La semana pasada, Paramount propuso una fecha de juicio para noviembre. Los fiscales generales estatales dijeron que necesitarían más tiempo para prepararse y solicitaron una fecha para abril de 2027. Se espera que Martínez-Olguín establezca un calendario para el juicio en los próximos días.

Al hablar de su compromiso con Hollywood, Ellison insta a los lectores a que juzguen “por el año que acabamos de tener”. Destaca la cartelera de Paramount y su sólida producción televisiva.

Pero al hablar de su compromiso con las noticias, Ellison no menciona a Bari Weiss ni la crisis en CBS News. Y esa es la principal crítica que parece haber sobre su artículo en el Times: que lasacciones que ha tomado con respecto a CBS News no se corresponden con sus palabras tranquilizadoras.

Esta semana se cumplió un año desde que Ellison tomó el control de Paramount. Cuando hablé con él en su rueda de prensa de celebración en Times Square, dijo muchas de las mismas cosas que reitera en su artículo.

Ellison tiene razón al decir que los periodistas a veces son demasiado tercos para abordar las críticas, y tiene razón al afirmar que “la confianza no se puede refutar con argumentos, pero se puede recuperar, historia a historia, día a día”.

Pero su primer año al frente de CBS News se ha caracterizado por problemas de audiencia, cambios drásticos y controversias, derivadas principalmente del nombramiento de Weiss como editora en jefe.

Durante sus diez meses en CBS, Weiss ha deleitado a algunos, horrorizado a otros y confundido a otros más. Escucho opiniones sobre ella por doquier. Pero nadie argumenta que CBS News haya logrado recuperar gran parte de la confianza.

Un defensor de Weiss diría: “Se merece más tiempo”. Un detractor diría: “Ya ha fracasado”. El artículo de opinión de Ellison elude por completo el debate.

El influyente personaje de Hollywood, Ari Emanuel, amigo y socio comercial de Ellison, ha apoyado públicamente a Paramount y criticado la demanda estatal. Este martes por la mañana, en el programa “Squawk Box” de CNBC, dijo algo nuevo y potencialmente significativo.

La demanda del fiscal general del estado tiene que ver en parte con la política y con CNN, dijo Emanuel. “Y creo que hay una solución: simplemente reunirse —sin que esto suponga un gasto— y decir: ‘De acuerdo, pongamos un consejo editorial al frente de la organización de noticias para que todos estén tranquilos respecto a las noticias y, posiblemente, respecto a que Larry Ellison controle CNN y CBS’. Es una solución sencilla. Y entonces podremos dedicarnos a hacer cine y televisión, algo que ha sido difícil durante los últimos seis años”.

La expresión “consejo editorial” resulta imperfecta, ya que evoca la imagen de un grupo de columnistas de opinión de un periódico, pero Emanuel propone algo similar al Comité Especial de Dow Jones.

En 2007, cuando Rupert Murdoch intentaba comprar el Wall Street Journal a la reacia familia Bancroft, prometió crear un “consejo editorial independiente y autónomo” para proteger el Journal y otras propiedades de Dow Jones.

Murdoch cumplió su promesa, y el comité aún existe. Se describe a sí mismo como “un organismo independiente encargado de salvaguardar la independencia editorial del Wall Street Journal y de Dow Jones, así como de supervisar su adhesión a los más altos estándares éticos y profesionales”.

En los niveles más altos de CNN, se han mantenido conversaciones sobre una estructura similar. Según dos fuentes que hablaron bajo condición de anonimato, dichas conversaciones comenzaron cuando Warner Bros. Discovery planeaba dividirse en Warner Bros. y Discovery Global. En otras palabras, las conversaciones no se basaron en la inminente adquisición por parte de Paramount.

Pero la posibilidad sigue siendo interesante. Existen ejemplos de que esta estructura puede funcionar bien, como en Reuters, donde la Thomson Reuters Founders Share Company vela por la independencia, la integridad y la imparcialidad de la agencia de noticias en la recopilación y difusión de información y noticias.

Sin embargo, existe el riesgo evidente de que cualquier consejo de este tipo se convierta en una mera formalidad. Entre los factores clave se encuentran: ¿quién nombra a los miembros del consejo y qué poder tendrían?

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