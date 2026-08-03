Tormentas interrumpen el restablecimiento del servicio eléctrico en Cuba, tras el sexto apagón nacional en un año

Las tormentas han interrumpido los intentos de restablecer el suministro eléctrico en Cuba, informó este lunes el operador de la…

Las tormentas han interrumpido los intentos de restablecer el suministro eléctrico en Cuba, informó este lunes el operador de la red nacional, menos de un día después de que el país sufriera su sexto apagón general del año.

“En el proceso de restablecimiento del SEN (Sistema Electroenergético Nacional), los eventos meteorológicos existentes provocaron afectaciones sobre la red, incidiendo directamente en las unidades generadoras que se encontraban en línea”, señaló la Unión Eléctrica en un comunicado.

“Continuamos trabajando intensamente para revertir esta situación y lograr el restablecimiento del sistema lo antes posible”, agrega el comunicado.

La red energética de Cuba colapsó a última hora del domingo, anunció en redes sociales la empresa eléctrica estatal

El apagón del domingo es el primero de agosto y se produce mientras EE.UU. continúa imponiendo un bloqueo al petróleo que Cuba utiliza para alimentar su envejecida infraestructura energética.

La empresa estatal de electricidad no ofreció más detalles sobre el apagón. Los esfuerzos por restablecer la red eléctrica continuaban el lunes por la tarde, informó la prensa estatal.

Cuba ha estado enfrentando una crisis energética de años que se agravó en enero después de que EE.UU. capturara al aliado más cercano de La Habana, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, y obligara al Gobierno encargado a dejar de enviar petróleo a la isla. México también ha detenido las exportaciones en respuesta a la presión de EE.UU.

La isla, de unos 10 millones de habitantes, sufrió dos apagones en marzo y tres en julio.

Los apagones rotativos de este verano han resultado cada vez más difíciles para los locales, muchos de los cuales se ven obligados a despertarse en medio de la noche para cocinar, lavar, usar internet y refrescarse durante los calurosos meses de verano, sin saber cuántas horas durará la electricidad.

La presión de EE.UU. ha ido empujando lentamente a La Habana a realizar algunas reformas económicas.

El primer ministro Manuel Marrero Cruzden anunció en julio que el Gobierno había aprobado la primera empresa de inversión extranjera para importar y vender combustible, informó Reuters, y añadió que a casi 200 empresas en la isla se les había dado permiso para participar en la distribución mayorista de combustible.

Los legisladores también han aprobado algunas medidas que autorizan la inversión privada en la industria turística, que ha sido devastada por la salida de gigantes hoteleros en respuesta a las sanciones de EE.UU. y las cancelaciones de vuelos debido a la escasez de combustible.

Aun así, el Gobierno ha reconocido que estas son incrementales, y que llevará tiempo para que las amplias reformas económicas produzcan cambios perceptibles.

“Los resultados se lograrán gradualmente”, dijo Marrero el miércoles. “A partir de ahora, comienza la etapa más importante y, quizá, la más difícil”.

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