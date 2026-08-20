Cometió un atentado explosivo fallido contra un millonario en Mónaco. Días después, estaba muerta

Cuando se produjo la explosión, Vadym Yermolaiev se quedó en blanco. Por un instante, pensó que sus llaves electrónicas podrían…

Cuando se produjo la explosión, Vadym Yermolaiev se quedó en blanco. Por un instante, pensó que sus llaves electrónicas podrían haber explotado en su mano. Pero entonces vio a su compañero tendido en las escaleras, herido. Su hijo de 13 años agitaba sus brazos ensangrentados. El pánico se apoderó de él.

El lunes 29 de junio, una bomba explotó en la puerta del lujoso apartamento de Yermolaiev en Mónaco, hiriendo gravemente al millonario ucraniano y conmocionando a los residentes de la rica ciudad-estado.

El sospechoso, descrito inicialmente por los investigadores como un hombre con un sombrero de pescador negro, desapareció. Tres días después, se reveló que la persona que las autoridades de varios países señalaban como la atacante era Anastasiia Berezovska, una mujer ucraniana con un gran tatuaje de una serpiente en el brazo.

No tenía antecedentes penales, ni vínculos conocidos con Yermolaiev, ni un motivo aparente.

Una semana después de que las autoridades afirmaran que ella había colocado la bomba, la madre soltera de 39 años fue hallada muerta, enterrada en una fosa poco profunda en un bosque cerca de Kyiv.

Siguiendo los pasos de Berezovska, encontrando testigos y hablando con uno de los hombres acusados ​​de asesinarla, CNN ha descubierto una historia de violencia, giros inesperados y preguntas sin respuesta.

La pregunta más importante —por qué alguien querría matarlo— es algo que Yermolaiev se ha estado haciendo durante semanas.

En su primera entrevista cara a cara desde el ataque, apenas unos días después de ser dado de alta del hospital tras varias cirugías, Yermolaiev declaró a CNN que le resulta difícil señalar a alguien con el dedo.

“Nunca he tenido enemigos. No soy una persona conflictiva. Siempre he tratado de evitar los enfrentamientos. No entiendo el motivo”, afirmó.

Fuentes cercanas a la investigación ucraniana declararon a CNN que creen que Berezovska era muy probablemente una simple militante motivada por el dinero, aunque se negaron a especular sobre quién podría haber sido el cerebro detrás del complot.

No obstante, parece que planeó el ataque meticulosamente, logrando huir a través de varias fronteras hacia Ucrania antes de que las autoridades se dieran cuenta de que estaban buscando a una mujer.

Antes del atentado, Berezovska vivía como refugiada en Hofheim, un pequeño pueblo cerca de Frankfurt, en Alemania.

Divorciada de su primer marido, separada del segundo y con un hijo de siete años, parecía tener dificultades económicas.

Documentos judiciales revelan que en 2022, cerca de la fecha de su partida a Alemania, demandó a su segundo marido —un hombre treinta años mayor que ella— por una pensión alimenticia.

Aparte de una pelea en estado de embriaguez en Ucrania hace unos años, que no derivó en cargos, no tenía antecedentes penales.

Según informes de los medios ucranianos, envió a su hijo a Ucrania varias semanas antes de viajar a Mónaco. Una vez allí, exploró el lugar del ataque, siguiendo de cerca a su víctima, el empresario de origen ucraniano Yermolaiev, según las autoridades del principado.

De acuerdo con la fiscalía, las cámaras de seguridad la captaron deteniéndose frente a la casa de Yermolaiev en varias ocasiones entre el 26 de junio, día de su 39 cumpleaños, y el atentado con bomba tres días después.

Las imágenes muestran a Berezovska disfrazada mientras realizaba su labor de reconocimiento, con un sombrero de pescador que le cubría el pelo oscuro hasta los hombros, una sudadera holgada y pantalones anchos.

Sin embargo, en una ocasión, vistió su ropa habitual y dejó al descubierto su rostro y un tatuaje prominente. Una decisión que, según los investigadores de Mónaco, les permitió identificarla como la sospechosa.

Yermolaiev reside desde hace varios años en la ostentosa ciudad-estado de la costa mediterránea, tras haber abandonado Ucrania y renunciado a su ciudadanía ucraniana en 2019 para convertirse en ciudadano de Chipre.

Amasó su fortuna en la ciudad de Dnipro, al sureste de Ucrania, durante los turbulentos años posteriores a la era soviética.

Se dedicó principalmente al sector inmobiliario y, en un momento dado, figuró entre los ucranianos más ricos. Fue sancionado por Kyiv en diciembre de 2023 por hacer negocios en Crimea, territorio ocupado por Rusia, una acusación que él niega.

Sin embargo, su hijo mayor, Artur Yermolaiev, es una figura conocida en el mundo del crimen organizado ucraniano. Fue arrestado en Chipre bajo la acusación de ser el cabecilla de una extensa red de fraude y extraditado a Estonia.

Según documentos judiciales estonios, en abril se declaró culpable de crear y dirigir una estafa telefónica mediante la cual robaron unos US$ 114 millones de dólares a víctimas en varios países europeos.

Fue condenado a cinco años de prisión, pero llegó a un acuerdo por el cual fue deportado de Estonia tras cumplir solo cuatro meses y pagar una multa de US$ 9 millones.

Yermolaiev declaró a CNN que su hijo aceptó el trato para evitar un largo proceso judicial y que sigue creyendo en la inocencia de Artur.

En cuanto a sí mismo, Yermolaiev afirma no tener nada que ver con la red de estafa.

Las autoridades de Mónaco declararon que, dado el nivel de vigilancia que Berezovska ejerció sobre Yermolaiev en Mónaco, es evidente que él era el objetivo previsto.

“Ni siquiera sé usar una computadora, solo sé usar un teléfono”, declaró a CNN. Rechaza con igual seguridad otra teoría que le han planteado: que alguien de su familia ordenó el asesinato.

“La verdad es que me pareció casi gracioso”, declaró, y añadió que la mayor parte de su fortuna ya está registrada a nombre de otros miembros de la familia. “Está fuera de toda discusión”.

Las autoridades ucranianas afirman que, la noche del ataque, Berezovska se grabó a sí misma con una cámara oculta en la calle, y que los investigadores lograron recuperar las imágenes a pesar de que habían sido borradas.

El fiscal general de Ucrania declaró que lo hizo para “demostrar que se había cumplido la orden”.

Según los fiscales de Mónaco, ella estaba sentada en un banco a dos calles de distancia, esperando a que la familia Yermolaiev terminara de cenar en un restaurante cercano.

El video, difundido por el fiscal general de Ucrania, muestra claramente a una persona con un sombrero de pescador negro, un jersey oscuro holgado y una bolsa blanca grande, caminando por la calle y dejando una mochila negra en la puerta de la casa de Yermolaiev.

La persona, identificada por las autoridades como Berezovska, se aleja y saca un teléfono del bolsillo.

Se puede ver al millonario y a su familia doblando una curva en la calle, a pocos metros detrás de ella.

Exactamente 20 segundos después de dejar la mochila, la figura con el sombrero de pescador gira la cabeza para mirar hacia atrás. Inmediatamente después, una potente explosión sacude la calle. El terrorista recoge la cámara oculta que está sujeta a algo al otro lado de la calle y huye.

El comisario de policía de Mónaco, Eric Arella, declaró a CNN que 250 agentes fueron movilizados a las pocas horas del atentado.

Simultáneamente, un equipo de 70 investigadores comenzó a revisar las cámaras de seguridad en busca del autor del atentado.

Pero las autoridades monegascas afirmaron que Berezovska había desaparecido.

Primero, cruzó a Francia, a tan solo unas calles de distancia. Según los investigadores monegascos, condujo un coche de alquiler a través de Italia y otros países europeos hasta Frankfurt, donde la policía alemana encontró el vehículo abandonado.

Según el Servicio Estatal de Guardia Fronteriza de Ucrania, Berezovska regresó a Ucrania en autobús vía Polonia. Cruzó la frontera el miércoles 1 de julio, antes de ser identificada como sospechosa.

No fue hasta un día después que las autoridades de Mónaco lograron identificarla y la acusaron de intento de asesinato, entre otros cargos.

Según Stéphane Thibault, fiscal general de Mónaco, el estado emitió una orden de arresto internacional y notificó a Interpol a última hora del jueves.

Horas después, el nombre y la foto de Berezovska estaban por todas partes.

Una vez en Ucrania, Berezovska se dirigió directamente a su casa, a Horodyshche, según los fiscales ucranianos, un pueblo cerca de la ciudad de Zhytomyr, en el centro del país, donde nació en 1987.

Su madre aún vive allí, y fue allí donde envió a su hijo antes de viajar a Mónaco.

El pueblo, al que solo se puede acceder por un camino de tierra, tiene unas pocas docenas de casas que bordean calles sin pavimentar y una pequeña tienda donde los lugareños se reúnen para jugar a las cartas.

La casa de la familia Berezovska se encuentra en las afueras, junto a extensos campos.

Un sábado reciente, la ropa recién lavada colgaba en el patio y una bicicleta infantil yacía junto a un columpio en el jardín. El hijo y la madre de Berezovska parecían estar en casa, pero no abrieron la puerta.

Los vecinos declararon a CNN estar conmocionados por la noticia. Vitaliy, solo tres años mayor que Berezovska, manifestó que creció en Horodyshche y que asistió a la misma escuela que ella.

Tras pedir a CNN que no publicara su apellido, afirmó no tener nada malo que decir sobre ella.

“La gente hablaba bien de ella. En cuanto a lo que pasó (en Mónaco), solo ella y Dios lo saben”, comentó Vitaly. “Ni siquiera sé qué decirte. Me parece que le tendieron una trampa”.

Mykola, otro residente local que prefirió no dar su apellido, dijo sentir lástima por Berezovska, a quien llamaba por su apodo, Nastya. Le costaba comprender las acusaciones en su contra, recordando cómo solían nadar juntos en el estanque del pueblo durante el verano.

“Tal vez ella lo puso o tal vez otros lo hicieron… ¿Lo crees? ¿Podría suceder? ¡Tal vez! ¿Por qué iba a poner ella un explosivo?”, preguntó.

La mañana del viernes 3 de julio, cuando comenzaron a difundirse las noticias de que se había identificado a un sospechoso del ataque de Mónaco, Berezovska le pidió a su madre que la llevara en coche desde Horodyshche hasta una gasolinera cercana.

Según los documentos judiciales, Berezovska pidió al personal de la gasolinera que le llamara un taxi y luego le mostró al conductor una ubicación GPS en la autopista hacia Kyiv.

Los fiscales afirman que esta ubicación le fue proporcionada por sus presuntos cómplices.

El taxista declaró a los investigadores que Berezovska no habló durante el trayecto de 30 minutos, pagó la tarifa de aproximadamente US$ 45 y se bajó del vehículo.

Según la fiscalía, posteriormente fue recogida por un BMW negro.

Dentro del lujoso automóvil se encontraban los dos presuntos cómplices de Berezovska: Vladyslav Reut y Vitaliy Zhykovych.

La fiscalía ucraniana ha declarado que tanto Zhykovych como Reut se comunicaron con Berezovska en los meses previos al ataque y le realizaron varios pagos en criptomonedas y transferencias bancarias.

Según el abogado de Zhykovych, el monto total ascendió a entre 6.000 y 7.000 euros (unos US$ 8.180).

El abogado, Anatoliy Ivanov, declaró a CNN que su cliente creía estar trabajando en una misión secreta para los servicios de inteligencia ucranianos, una afirmación que los funcionarios ucranianos negaron.

En otro giro inesperado de esta extraordinaria historia, Reut era oficial del Servicio de Inteligencia de Defensa de Ucrania (GUR) en el momento del atentado de Mónaco.

Admitió haber participado en el asesinato de Berezovska, aunque declaró ante el tribunal que actuó sin el conocimiento de sus superiores, y la agencia negó cualquier implicación.

Zhykovych, por su parte, es un exmiembro de las fuerzas del orden que anteriormente trabajó como voluntario para el Servicio de Seguridad de Ucrania y que, según los investigadores, tenía una habitación “que parecía una cámara de tortura” en el sótano de su casa.

Un video difundido por la fiscalía muestra una habitación con aspecto de mazmorra, con una gran lámina de plástico en el suelo, varias hachas y lo que parece ser una capucha.

El abogado de Zhykovych declaró a CNN que la idea de que la habitación fuera una cámara de torturas era “un completo disparate” y que el sótano se utilizaba como refugio durante los ataques.

Yermolaiev declaró a CNN que se muestra escéptico ante cualquier insinuación de que el Estado ucraniano pudiera haber ordenado oficialmente su asesinato.

Afirmó que Reut probablemente era un individuo corrupto que actuaba por su cuenta, motivado por el dinero.

“Ni siquiera puedo imaginar que eso sea cierto”, declaró, y agregó que cree que alguien contrató en privado a Reut y Zhykovych por su experiencia en operaciones y ataques encubiertos. “Identificar quién lo ordenó, esa es la pregunta principal hoy”.

No está claro qué ocurrió exactamente después de que Berezovska, Reut y Zhykovych se encontraran junto a la carretera.

Cada uno de ellos ha dado su propia versión de los hechos. Pero al final del día, Berezovska había fallecido.

Durante su audiencia preliminar en Kyiv, Reut declaró que Zhykovych lo había llamado esa mañana de viernes, pidiéndole que lo recogiera cerca de la capital ucraniana.

Reut declaró que Zhykovych le había dicho inicialmente que Berezovska corría el riesgo de sufrir “daños físicos por parte de terceros” y que era necesario “esconderla”.

Sin embargo, una vez en camino, según Reut, Zhykovych metió la mano en su mochila y sacó una pistola, diciéndole a Reut que la había traído solo en caso de que Berezovska “entrara en pánico o se comportara de una manera que hiciera imposible lidiar con ella”.

Reut declaró ante el tribunal que Berezovska estaba nerviosa y angustiada cuando subió al coche. Dijo que Zhykovych le ordenó conducir hacia el bosque cerca del pueblo de Yuriv, donde se bajaron.

Allí, en el bosque, Berezovska recibió varios disparos en la cabeza.

Tras su detención, Reut confesó inicialmente haber disparado a Berezovska por orden de Zhykovych, según la fiscalía ucraniana. Posteriormente, en el juicio, afirmó que fue Zhykovych quien apretó el gatillo.

El abogado de Zhykovych, Anatoliy Ivanov, desestimó las acusaciones y declaró a CNN que Reut era el organizador y asesino, y que buscaba culpar a Zhykovych.

Ivanov afirmó que su cliente creía estar ayudando a Reut en una misión secreta para los servicios de inteligencia ucranianos, una tarea cuya existencia niegan los funcionarios de inteligencia ucranianos.

El GUR declaró en un comunicado que colaboró ​​con otras autoridades policiales ucranianas en la detención de los dos sospechosos y que mantiene su compromiso con la investigación.

El abogado añadió que, según Zhykovych, Berezovska realizó varias tareas para los dos hombres, recabando información sobre personas de su interés.

El abogado que representó a Reut durante su primera audiencia judicial ya no lo representa y se negó a hacer declaraciones a CNN sobre el caso. No está claro si Reut tiene un nuevo abogado. CNN no pudo contactar con nadie.

Reut declaró ante el tribunal que él y Zhykovych cavaron un hoyo —con una pala que tenía en su coche— y enterraron a Berezovska.

Añadió que luego arrojaron el arma y las pertenencias de Berezovska, incluyendo dos teléfonos móviles, un mechero y un reloj, a un lago cercano y quemaron su dinero y documentos.

Las autoridades ucranianas recuperaron el cuerpo de Berezovska tres días después, tras haber sido conducidas a su tumba improvisada por Reut, quien fue localizado por los investigadores.

En el cementerio de Horodyshche hay una tumba recién cavada. Grandes arreglos florales yacen sobre la tierra; un paño bordado tradicional cubre la cruz. Debajo, una foto de la difunta: Anastasiia Berezovska.

Ella sonríe, sus ojos azules miran directamente a la cámara, su cabello negro enmarca su rostro. No se parece en nada a la foto de la orden de arresto de Interpol.

Yermolaiev declaró a CNN que, al pensar en Berezovska, la mujer que supuestamente casi lo mata y causó lesiones que le cambiaron la vida a su pareja, siente un gran vacío.

“Ella no era la protagonista principal de esta historia”, sostuvo. “Creo que simplemente era una agente ingenua y un poco tonta a la que le dijeron, de alguna manera, que estaba haciendo algo importante, algo grandioso”.

Dijo creer que la mataron para que no pudiera testificar contra otros. “Que Berezovska me haya vigilado durante cuatro meses y haya organizado todo eso sobre el terreno ella sola, no es realista”.

El ataúd de Berezovska permaneció cerrado durante el funeral, una decisión inusual en Ucrania. Vitaly, el vecino de Horodyshche, contó que la madre de Berezovska estaba desconsolada durante la ceremonia, a la que asistieron muchas personas.

“Su madre lloraba desconsoladamente y decía: ‘Hija, ¿qué has hecho?’. Esas fueron las palabras de su madre en la tumba. Su madre lloraba mucho y no dejaba de repetir: ‘¿Qué has hecho?’”.

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