Bloqueos de vías y violencia en Michoacán se deben a detenciones vinculadas al crimen organizado, dice Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que los recientes bloqueos de vías, la quema de vehículos y…

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que los recientes bloqueos de vías, la quema de vehículos y otros hechos de violencia ocurridos en Michoacán, en el oeste del país, son en respuesta a un operativo de detención “de uno o varios” objetivos relevantes, presuntamente vinculados al crimen organizado.

“Hay un operativo de detención de un objetivo o varios objetivos relevantes”, afirmó Sheinbaum este miércoles en su conferencia de prensa matutina. “Por eso se realizó esta toma de algunos lugares”, aclaró.

Sheinbaum agregó que las autoridades del Gabinete de Seguridad darán más información al respecto más tarde este míércoles. “Están ahí ya la secretaría de la Defensa y todos los elementos que sean necesarios para apoyar”, dijo la presidenta de México sobre los operativos de seguridad en la zona.

Los incidentes se registraron en distintas zonas y localidades del estado como Morelia, Zacapu, Tzintzuntzan, Tangancícuaro, Coeneo, Zamora, Panindícuaro, Nahuatzen y Paracho.

La Guardia Civil operaba en distintos puntos de Michoacán para atender a los bloqueos de carreteras que se habían registrado, según dijo la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán.

El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, también aseguró que los bloqueos carreteros en las regiones de Zamora, La Piedad y Pátzcuaro se trataban de “reacciones de grupos delincuenciales tras una serie de detenciones efectivas realizadas por las autoridades”, sin dar mayores detalles sobre esas capturas.

En estos operativos intervinieron la Guardia Nacional de México y la Secretaría de Defensa Nacional, de acuerdo con la información oficial.

A principios de agosto, la Secretaría de la Defensa Nacional de México (Sedena) informó que desplegó a 1.557 soldados en Michoacán para “reforzar la seguridad” en todo el estado. En tanto el Gobierno de Estados Unidos mantiene el máximo nivel de alerta de viaje de para sus ciudadanos, debido a la violencia por los grupos criminales que operan en la zona. “El crimen y la violencia están extendidos en Michoacán”, dice el Gobierno estadounidense.

En noviembre de 2025, Sheinbaum presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia para reforzar la seguridad, en medio de una ola de violencia que tuvo lugar días después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, durante un evento público en Día de Muertos.

Meses después, el estado también fue una de las zonas en las que hubo disturbios tras la muerte de Nemesio “el Mencho” Oseguera Cervantes, líder del narcotráfico nacido en Michoacán, que murió en un operativo militar en Jalisco.

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