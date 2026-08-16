Blanche se niega a prometer independencia total de la Casa Blanca

El secretario de Justicia, Todd Blanche, se negó el domingo a comprometerse a actuar siempre de forma independiente de la…

El secretario de Justicia, Todd Blanche, se negó el domingo a comprometerse a actuar siempre de forma independiente de la Casa Blanca. Esta es una preocupación entre los críticos que temen que el Departamento de Justicia esté llevando a cabo la agenda política del presidente Donald Trump.

“No, no voy a prometer eso, y ningún secretario de Justicia debería prometer eso jamás”, le dijo Blanche a Kristen Welker de NBC en “Meet the Press”. También comentó que Trump no le ha pedido ni le pedirá jamás que cruce una línea legal o ética y que el Departamento de Justicia “procesará sin temor ni ningún tipo de favoritismo”.

Blanche, el exabogado defensor personal de Trump, cuya candidatura fue confirmada por el Senado el fin de semana pasado tras ejercer como interino desde abril, también sugirió que tendría en cuenta las opiniones del presidente en las decisiones sobre los casos individuales de procesamiento.

“Cada estadounidense tiene voz en los procesos judiciales… Así que, [a la pregunta de] si el presidente Trump debería tener voz, depende, pero sí”, dijo Blanche cuando se le preguntó si Trump debería tener alguna vez esa voz, a la luz del llamado del presidente a revisar el caso de vandalismo en el estanque reflectante que el fiscal federal del Distrito de Columbia desestimó recientemente.

“¿Tendré en cuenta la opinión del presidente de los Estados Unidos sobre algún tema? Sí, por supuesto. Y espero que ningún secretario de Justicia de la historia haya respondido a esa pregunta de manera diferente”, añadió Blanche.

El Departamento de Justicia se ha enfrentado a acusaciones de tráfico político en nombre de Trump en medio de acusaciones formales o intentos de acusación formal contra algunos de los considerados enemigos políticos del presidente, como el exdirector del FBI, James Comey, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Pero durante la entrevista en “Meet the Press” y en otra entrevista aparte con “Fox News Sunday”, Blanche insistió en que tiene la capacidad de discrepar con Trump.

“Al presidente le encantan los desacuerdos”, dijo Blanche a Fox.

“Él quiere recibir consejos de todos sus líderes, y eso es precisamente eso: consejos. No significa que le estés diciendo que sí”, dijo Blanche, y agregó que Trump “esperaría” que le dijera lo que piensa con sinceridad, incluso si el secretario de Justicia no estuviera de acuerdo.

“Existe una idea errónea sobre el presidente Trump: que se despierta por la mañana, me llama y me dice: ‘Todd, ve a procesar esto’. Eso no es cierto en absoluto.”

Blanche, de NBC, se negó a decir si la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, debería revisar el caso del estanque reflectante, como ha pedido Trump, pero dijo que la apoya, al igual que Trump, quien había considerado despedirla.

“Apoyo plenamente a la fiscal federal Pirro, al igual que lo hace el presidente Trump. Ahora bien, eso es distinto a si el presidente está extraordinariamente frustrado por lo sucedido en ese caso, y no lo culpo en absoluto por ello.”

Pero Blanche también defendió a Pirro, diciendo que está “haciendo un trabajo fenomenal” y añadió: “Creo que juzgarla por un solo caso debido a las pruebas que teníamos no es justo”.

Sobre el tema de la integridad electoral, tópico en el que Trump ha centrado su segundo mandato, Blanche declaró a NBC que la administración podría pedir al Tribunal Supremo que se pronuncie sobre sus esfuerzos por obtener los censos electorales de los estados antes de las elecciones de mitad de mandato de este año.

Trump ha exigido a los estados que entreguen los registros de votantes sin censurar y otra información confidencial, lo que forma parte de los esfuerzos de la administración por inmiscuirse en las elecciones federales, impulsados ​​por las afirmaciones infundadas y de larga data de Trump de que le robaron las elecciones de 2020.

La administración ha demandado a aproximadamente 30 estados que se han negado a someter sus registros de votantes al escrutinio de la administración, pero con frecuencia ha perdido en los tribunales.

Al ser consultado sobre si apelaría esas derrotas judiciales ante la Corte Suprema, Blanche respondió que era “una posibilidad”.

“Por supuesto, es una posibilidad”, le dijo Blanche a Welker.

“La integridad electoral fue uno de los pilares de la campaña del presidente Trump, y el pueblo estadounidense lo eligió. Es algo que debería importarle a todo estadounidense”, añadió el secretario de Justicia.

Blanche reiteró que el fondo de Trump para la “lucha contra la militarización” —que había amenazado con descarrilar su confirmación— está “muerto”, pero añadió que siguen existiendo procesos para que las personas que creen haber sido perjudicadas por el Gobierno puedan solicitar una indemnización, aunque se negó a garantizar que esto no incluyera a los agitadores del 6 de enero de 2021.

“Bueno, cualquiera puede presentar una demanda contra el Gobierno federal, no solo quienes estén relacionados con el 6 de enero”, dijo Blanche.

“No voy a sentarme aquí a decir en un programa de noticias si un litigio, que puede o no tener lugar, resultará en dinero”, añadió.

“No puedo hacer eso. Así que, lo que sí diré es que existe un proceso establecido desde hace décadas mediante el cual cualquier persona que crea haber sido perjudicada o que haya sufrido un agravio por parte del Gobierno federal puede buscar reparación”.

El Departamento de Justicia rescindió formalmente el fondo “contra la instrumentalización” que habría beneficiado a quienes alegaban haber sido maltratados por el Gobierno federal, después de que este amenazara con poner en peligro la confirmación de Blanche como secretario de Justicia.

The-CNN-Wire

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