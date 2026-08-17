Autoridades federales detienen polémicos trabajos de seguridad fronteriza dentro del Parque Nacional Big Bend

Todas las obras de construcción relacionadas con la seguridad fronteriza en el Parque Nacional Big Bend quedan suspendidas temporalmente, anunció…

Todas las obras de construcción relacionadas con la seguridad fronteriza en el Parque Nacional Big Bend quedan suspendidas temporalmente, anunció el lunes Rodney Scott, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Scott dijo en un video publicado en X que había aterrizado en Texas y se dirigía a visitar el parque y hablar con las fuerzas del orden locales y otras partes interesadas.

“Anoche ordené detener toda actividad de construcción en ese parque hasta que pueda llegar allí y realizar una evaluación personal”, dijo en el video.

La medida de Scott se produjo después de que CNN y otros medios informaran sobre el uso de maquinaria pesada por parte del Gobierno durante la última semana para arrasar y excavar partes del parque nacional con el fin de construir caminos de patrullaje y barreras para vehículos.

La actividad forma parte de un proyecto más amplio de la CBP para instalar una extensa infraestructura de seguridad fronteriza a lo largo del río Bravo en esta remota región de Texas. El Sector Big Bend se extiende a lo largo de una cuarta parte de la frontera entre Estados Unidos y México, pero registra solo alrededor del 1 % de las detenciones fronterizas debido al accidentado terreno de la zona.

Los planes actuales de la CBP para la región más amplia de Big Bend incluyen la construcción de 175 millas (281 kilómetros) de muro de bolardos de acero de 30 pies (9 metros) de altura a lo largo del río Bravo, en zonas al oeste del parque nacional. La agencia no tiene previsto construir un muro en el parque nacional ni en el parque estatal, pero ha comenzado a despejar terrenos para 200 millas (321 kilómetros) de caminos de patrullaje y 17 millas (27 kilómetros) de barreras para vehículos en lugares específicos, informó la agencia la semana pasada. El proyecto de Big Bend también incluye planes para construir 165 millas (265 kilómetros) de barreras para vehículos en zonas al este del parque nacional.

CNN informó anteriormente que Scott se reuniría el martes con autoridades locales que se oponen al proyecto fronterizo de la CBP.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.