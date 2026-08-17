Aunque las tensiones entre México y EE.UU. aumenten, hay algo que parece no cambiar: la cooperación en seguridad

Puede que las relaciones entre México y Estados Unidos estén atravesando un momento de tensiones recurrentes, especialmente luego de que…

Puede que las relaciones entre México y Estados Unidos estén atravesando un momento de tensiones recurrentes, especialmente luego de que la semana pasada uno de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador dijera que le revocaron la visa estadounidense, una decisión cuestionada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Pero anuncios recientes por parte de autoridades de ambos países muestran que, más allá de declaraciones políticas, la cooperación bilateral en materia de seguridad, uno de los elementos más importantes del vínculo bilateral, se mantiene firme.

El último roce comenzó la noche del jueves, cuando Andrés López Beltrán, hijo de López Obrador y exsecretario de Organización del oficialista partido Morena, anunció en su cuenta de Instagram que Estados Unidos le retiró el visado. En una carta dirigida al presidente Donald Trump, atribuyó la medida al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau, exembajador en México, a quienes acusó de querer intervenir en otros países.

“Como es evidente, esta decisión es de carácter político, más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano, pues no existe ninguna razón que justifique tan arrogante proceder”, dijo López Beltrán, quien quiere ser candidato a diputado federal en las elecciones de 2027.

Al día siguiente, durante su conferencia de prensa diaria, Sheinbaum consideró que la revocación de la visa a López Beltrán y casos previos representan decisiones arbitrarias de las que buscan sacar provecho las fuerzas políticas de oposición en México. Además de López Beltrán, otros políticos mexicanos a quienes se les ha retirado el visado son la gobernadora del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su exesposo Carlos Torres, entre otros.

“Mi opinión es que esta cancelación de visas que han hecho, ellos le llaman a ‘personas políticamente expuestas’, tiene un sentido político, esencialmente porque no es parejo a todos los países, si su sentido fuera relacionado con delincuencia o con alguna prueba de algún tema relacionado con la entrada de un ciudadano a Estados Unidos”, dijo Sheinbaum.

Un día después, Estados Unidos dio su contrarréplica, en voz de la Embajada en México y de Landau. En su cuenta de X, la delegación diplomática compartió un video de Rubio —publicado en febrero pasado— junto con un posicionamiento: “Nuestro mensaje es claro y consistente. Estados Unidos cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas. Las visas son un privilegio no un derecho”. De su lado, Landau pidió que este episodio no “distraiga” a la relación bilateral.

“Como han reconocido el presidente de EE.UU., Donald Trump, y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, ambos países prosperan cuando cooperamos en un espíritu de respeto mutuo en temas críticos como la seguridad, la migración y el comercio. No debemos permitir que el ocasional estallido de drama político nos distraiga de este punto fundamental”, dijo en X.

En línea con ese mensaje, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó el domingo sobre dos hechos relacionados con la cooperación bilateral en seguridad.

Por la mañana, anunció en X que ambos gobiernos firmaron una declaración de intención con la que la Secretaría de la Defensa Nacional de México (Sedena) podrá comprar a Estados Unidos drones y sistemas antidrones para enfrentar a los grupos del narcotráfico.

“Esta tecnología fortalecerá nuestra capacidad para combatir a los carteles y hacer frente a nuestros retos compartidos de seguridad”, dijo. La propia Sedena había informado sobre el acuerdo días atrás, cuando se refirió a una visita reciente a México del secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll.

Más tarde, Johnson también dio a conocer que México entregó a Estados Unidos a tres personas sospechosas de diversos delitos: un presunto integrante del Cartel Jalisco Nueva Generación, un hombre acusado de cargos con armas de fuego y otra persona sospechosa de fraude. “Nuestra cooperación, impulsada por el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, envía un mensaje claro a los delincuentes: serán capturados y rendirán cuentas”, señaló.

Desde que Trump inició su segundo mandato presidencial en enero de 2025, México ha enviado a Estados Unidos a alrededor de 100 presuntos delincuentes, incluyendo algunos capos del narcotráfico.

Aunque las relaciones entre México y Estados Unidos suelen tener tensiones y México rechaza declaraciones de Trump y algunos otros funcionarios sobre que los carteles controlen territorio mexicano, ambos gobiernos continuamente dicen tener disposición para colaborar en seguridad y combate al crimen. En medio de las fricciones por la reciente revocación de la visa al hijo del expresidente López Obrador, el acuerdo para una eventual compra de drones y los nuevos traslados de más sospechosos son una muestra de eso.

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